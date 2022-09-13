Хранить нельзя потратить. Что делать с долларом и евро в России (и выгодно ли сейчас держать в них сбережения)
Эксперты рассказали, что будет с валютой в ближайшее время и куда еще можно вложить деньги
Многочисленные ограничения на операции с долларом и евро в России всё еще продолжают действовать. Снимать валюту со счетов проблематично, а продолжать хранить ее там — затратно: некоторые банки уже ввели комиссию. Кроме того, непонятно, чего ожидать от курса валют. В ближайшую пятницу запланировано заседание Центробанка, на котором, как ожидается, понизят ключевую ставку — что, в свою очередь, может снова повлиять на рубль. Разбираемся, что сейчас делать тем, у кого всё еще остались сбережения в валюте (и стоит ли вообще сейчас ее покупать).
Как дела с курсом?
На 12 сентября курс доллара, по данным ЦБ, составлял 60,46 рубля, курс евро немного выше — 60,85 рубля. На этом уровне курс валют держится уже около месяца (с середины августа). При этом, по словам экономиста Константина Селянина, заметна разница между официальным курсом Центробанка и фактическими расценками при покупке и продаже валюты.
— По сути, это разница между наличной и безналичной валютой. Если вы будете покупать наличку в банке, то процентов на 10 курс будет хуже, чем в ЦБ. Сейчас валюту, купленную после 9 сентября, можно обменять только по курсу банка, в котором вы обслуживаетесь, а не по курсу ЦБ. Каким будет этот курс, очень непонятно — скорее всего, недружественным по отношению к людям, — считает Константин Селянин.
Кроме того, по словам экономиста, руки связывают и сохраняющиеся ограничения на операции с валютой.
— Мы видим процесс девалютизации экономики, который объявил Центробанк. Потребность в валюте становится меньше, банки менее охотно сопровождают валютные операции, вводя запретительные или обременительные тарифы, — пояснил Константин Селянин.
В начале августа Банк России объявил о продлении ограничений на снятие иностранной валюты со счетов. Действующий лимит в 10 тысяч долларов США (и эквивалент указанной суммы в евро) сохранится до 9 марта 2023 года. Кроме того, до этого же срока остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, которые поступили в их кассы после 9 апреля. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет. Также до 9 марта 2023 года продлены ограничения для юридических лиц — резидентов на получение валюты на командировочные расходы — не более 5 тысяч долларов США или эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. На остальные валюты эти требования не распространяются. Некоторые банки ввели комиссию за обслуживание валютных счетов.
Специалист по международным финансовым рынкам Георгий Свирин отметил, что настроения на валютном рынке могут перемениться после того, как пройдет заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке — есть большая вероятность, что ее вновь понизят:
— Пока сложно загадывать, на какой процент произойдет снижение в итоге, но вероятность продолжения ослабления регуляторного воздействия на испытывающую трудности экономику под санкциями выглядит очень реалистичной. Снижение ставки позволит рублю продолжить ослабление на предстоящей неделе. Тем не менее будет фактор, который может поддержать национальную валюту, — ведь начинается первая неделя из трехнедельного налогового периода, кульминация которого придется на 26 и 28 сентября.
Что делать с валютой?
По мнению Константина Селянина, сейчас идет постепенное ослабление рубля по сравнению с пиковыми значениями — импорт понемногу восстанавливается.
— С июля сокращается также и поступление российского экспорта. Всё это ведет к ослаблению рубля, пусть и не очень значительному, — считает эксперт.
Несмотря на все ограничения, вложения в валюту по-прежнему могут быть актуальны — правда, экономисты советуют использовать такую валюту, на которую пока не распространены какие-либо ограничения. Других вариантов для хранения сбережений становится всё меньше.
— В январе можно было говорить про облигации, зарубежные акции, сейчас этого делать уже не приходится, все активы заморожены обоюдно — как наши на западе, так и активы «недружественных стран» в России. Пока не видно, как выйдут из этой ситуации. Я думаю, что какой-то обмен активами замороженными всё-таки состоится, иначе это будет совсем смешно, — рассуждает Константин Селянин.
Независимый инвестиционный советник Виктор Немихин отметил, что для россиян может стать недоступной даже безналичная иностранная валюта.
— Безналичные операции постепенно сворачиваются. Были новости о том, что JPMorgan (американский транснациональный банк, один из крупнейших в мире. — Прим. ред.) сворачивает корреспондентские отношения с российскими банками. Мы можем чисто теоретически получить ситуацию, при которой и безналичную валюту будет проблематично приобрести, — заявил финансист.
Эксперты отметили, что при действующих ограничениях на операции с евро и долларами США популярность стал набирать китайский юань.
— Это действительно одна из самых актуальных валют сейчас, в десятки раз увеличилось количество операций с юанем на московской бирже, — считает Константин Селянин. — Сейчас среди валют, которые одновременно достаточно крепкие и не подверглись ограничениям, юань выглядит лучше, чем, например, турецкая лира, серьезно девальвировавшая за год, и даже чем дирхам ОАЭ. Юань — одна из сильнейших валют. Большинство экономистов считает, что она не сильно уступает по качеству доллару или евро, а преимущество операций с юанем в том, что они никак не ограничены.
— Идет рост оборота по другим валютам. Объемы операций по юаню уже превысили объемы по евро. Вполне возможно, что через год дефицит наличных долларов и евро может быть неактуален, потому что они будут никому не нужны. Если людям нужна валюта, то целесообразно переходить от рисковых долларов и евро в менее рисковые, такие как юань, — подытожил Виктор Немихин.
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