Хранить нельзя потратить. Что делать с долларом и евро в России (и выгодно ли сейчас держать в них сбережения)

Как дела с курсом?

На 12 сентября курс доллара, по данным ЦБ, составлял 60,46 рубля, курс евро немного выше — 60,85 рубля. На этом уровне курс валют держится уже около месяца (с середины августа). При этом, по словам экономиста Константина Селянина, заметна разница между официальным курсом Центробанка и фактическими расценками при покупке и продаже валюты.

— По сути, это разница между наличной и безналичной валютой. Если вы будете покупать наличку в банке, то процентов на 10 курс будет хуже, чем в ЦБ. Сейчас валюту, купленную после 9 сентября, можно обменять только по курсу банка, в котором вы обслуживаетесь, а не по курсу ЦБ. Каким будет этот курс, очень непонятно — скорее всего, недружественным по отношению к людям, — считает Константин Селянин.