Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке
Президент уверен, что льготную ипотеку нужно продлить до конца 2022 года
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Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых.
— Чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с двенадцати процентов (мы ее не так давно установили) до девяти процентов годовых, — заявил глава государства.
Также президент уверен, что действие программы льготной ипотеки нужно продлить до конца текущего года.
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