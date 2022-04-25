СЕЙЧАС +9°С
Пробки 1/10
usd 73.50
eur 80.02
Тема дняЗабастовка мусорщиков длится уже неделю
Все новости
Все новости
Кризис-2022Подробности

Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке

Президент уверен, что льготную ипотеку нужно продлить до конца 2022 года

98
Президент предложил снизить ставку по льготной ипотеке на три процентных пункта

Президент предложил снизить ставку по льготной ипотеке на три процентных пункта

Поделиться

Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых.

— Чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с двенадцати процентов (мы ее не так давно установили) до девяти процентов годовых, — заявил глава государства.

Также президент уверен, что действие программы льготной ипотеки нужно продлить до конца текущего года.

Новость дополняется

Владимир Путинипотека
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2