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«Страдают от засухи»: березы возле крупных магистралей Новосибирска начали болеть

Они располагаются в зоне, где не хватает осадков

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При недостатке воды у деревьев засыхают далекие от центра кроны ветки

При недостатке воды у деревьев засыхают далекие от центра кроны ветки

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В центре Новосибирска на Красном проспекте и вдоль крупных магистралей стали сохнуть березы. На их плохое состояние обратили внимание читатели НГС. Оказалось, деревьям не хватает воды.

— Березы страдают от засухи, — объяснил главный специалист группы ландшафтной архитектуры Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Юрий Овчинников. — Дело в том, что они находятся в местах, где естественные осадки недостаточны для полива. В результате обсыхают радиальные ветки, которые удалены от центра кроны, а при интенсивном поливе осадками, после дождей, они начинают активно обрастать, и образуются «ведьмины мётлы» — пучки листьев. Если полив осуществлять нормально, всё будет хорошо.

Юрий Овчинников также отметил, что в случае высыхания части кроны у деревьев появляются еще и грибковые заболевания. На вопрос о том, могут ли так повлиять на деревья современные реагенты, которые используют на улицах города зимой, он ответил, что они могут сделать почву более соленой, но березы в Новосибирской области неплохо себя чувствуют на солончаках, поэтому проблема всё-таки в недостаточном поливе.

По словам эксперта, в мэрии Новосибирска знают о проблеме и рассматривают вопрос об организации полива деревьев на улицах. Журналист НГС направила запрос в мэрию с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Березы на Красном проспекте посажены около 30 лет назад. 5 лет назад часть березовой аллеи на бульваре вырубили: как объяснял начальник «Горзеленхоза», из-за плохой экологии деревья вели себя «нервно».

В прошлом году в мэрии также отмечали, что деревья на бульваре посажены с нарушениями — власти планируют реконструировать аллею на участке от улицы Колыванской до Сибревкома.

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