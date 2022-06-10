«Страдают от засухи»: березы возле крупных магистралей Новосибирска начали болеть

В центре Новосибирска на Красном проспекте и вдоль крупных магистралей стали сохнуть березы. На их плохое состояние обратили внимание читатели НГС. Оказалось, деревьям не хватает воды.

— Березы страдают от засухи, — объяснил главный специалист группы ландшафтной архитектуры Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Юрий Овчинников. — Дело в том, что они находятся в местах, где естественные осадки недостаточны для полива. В результате обсыхают радиальные ветки, которые удалены от центра кроны, а при интенсивном поливе осадками, после дождей, они начинают активно обрастать, и образуются «ведьмины мётлы» — пучки листьев. Если полив осуществлять нормально, всё будет хорошо.

