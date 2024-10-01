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Культура «Чувствую себя неполноценным»: чем болел Вячеслав Добрынин

«Чувствую себя неполноценным»: чем болел Вячеслав Добрынин

Музыкант до конца жизни не признавал себя инвалидом, несмотря на решение врачей

2 024
8 комментариев

Певец умер на 79-м году жизни

Первого октября ушел из жизни композитор и музыкант Вячеслав Добрынин. О смерти мужчины рассказала РБК его супруга Ирина.

Здоровье автора хитов «Не сыпь мне соль на рану» и «Всё, что в жизни есть у меня» начало сдавать в 2018 году. Тогда мужчина перенес первый инсульт. После этого артист почти перестал выходить на сцену — последний раз Добрынин выступил перед зрителями в 2019 году на шоу «Дискотека Авторадио».

За первым инсультом последовал и второй. Это сильно подкосило здоровье музыканта, и долгое время он отказывался не только от выхода на сцену, но и от любых интервью.

— Я давно уже устал давать интервью, я не просто не люблю это — я это ненавижу, — признавался Добрынин. — Говорить одно и то же для культурного человека, а мое образование предполагает, что я культурный человек, в отличие от большинства представителей шоу-бизнеса, очень утомительно.

Последний раз на телевидении Добрынин появился в 2021 году — музыкант занял кресло жюри в шоу «Суперстар. Возвращение» на НТВ.

Последний раз на связь Вячеслав Добрынин выходил весной 2024 года.

— Не могу сказать, что мне хорошо, — делился музыкант. — Мне присвоили инвалидную группу после двух инсультов. Но инвалидом себя не считаю. В бесплатных лекарствах от государства не нуждаюсь и в сострадании тоже.

В последние годы его повсюду сопровождала супруга Ирина Добрынина. Жена помогала артисту справляться с болезнью и боролась за его здоровье.

— Хожу не очень хорошо. Раньше бегал, а сейчас медленно передвигаюсь, — признавался Вячеслав Добрынин. — Чувствую себя неполноценным.

По признанию артиста, его часто звали на телевидение и интервью, но из-за плохого самочувствия он не решался на съемки даже за крупные гонорары.

В сентябре 2024 года артист вновь попал в больницу с подозрением на инсульт.

— Всё это время он чувствовал себя не то чтобы хорошо, но терпимо, — рассказывал директор артиста Сергей Карпов. — Держался нормально. Но вот, видимо, произошло обострение.

Родные и близкие артиста надеялись, что врачи смогут его спасти. К сожалению, здоровье музыканта не выдержало. Вячеслав Добрынин скончался на 79-м году жизни.

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Комментарии
9
Smykson
32 минуты
Песни Вячеслава Добрынина и Юрия Антонова - наверно единственные, которые останутся с нами. Вне времени, вне политики. Вне рейтингов.
трям-брям
18 минут
Не лей мне чай на спину...
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