«Ваша еда стала для меня ударом»: история звезды балета итальянца Марчелло Пелиццони, который переехал в Сибирь

— Я учил русский язык в 14 лет, как первоклассник. Сначала алфавит, потом слова. Естественно, мне помогло, что я постоянно общался с русскоговорящими ребятами. Одноклассники, конечно, сразу же учили меня русским матам. Поэтому их я тоже знаю очень хорошо, — смеется итальянец.

По характеру Марчелло очень открытый и общительный. Он с удовольствием вспоминает о своем детстве и первом балетном опыте. Артист родился в творческой семье. Его мама 15 лет работала в оперном театре Реджо в родном городе Парма на севере Италии. Она была участницей миманса. (Миманс — сокр. от мимический ансамбль. Это группа артистов, которые задействованы в массовых сценах оперных и балетных постановок. — Прим. ред.). Его родной брат — оперный певец. Сам Марчи попал в балет случайно. Ему было 8, и он болтался без дела на летних каникулах. Родители отправили праздно шатающегося сына посмотреть на выступление кузины, которая занималась в балетном кружке.