«Ваша еда стала для меня ударом»: история звезды балета итальянца Марчелло Пелиццони, который переехал в Сибирь

23-летнего Марчелло Пелиццони в Красноярском театре оперы и балета уже давно называют на русский манер — Марчик. Обаятельный итальянец стал любимцем едва ли не всех сотрудниц театра. Он красив, талантлив и, к сожалению многих, вообще не обращает внимания на восхищенные взгляды коллег. Марчелло влюблен только в русский балет, ради которого он уехал за шесть тысяч километров от дома и которому посвящает всё свое время. В интервью нашим коллегам из NGS24.RU итальянец-сибиряк Марчелло Пелиццони рассказал о своем отношении к России и объяснил, почему он не собирается отсюда уезжать.
Марчелло живет в России уже почти 9 лет, из них 4 — в Красноярске. Он свободно говорит по-русски. Иностранца в нём выдают только небольшой акцент, изредка ошибки в ударениях и окончаниях сложных слов.
— Я учил русский язык в 14 лет, как первоклассник. Сначала алфавит, потом слова. Естественно, мне помогло, что я постоянно общался с русскоговорящими ребятами. Одноклассники, конечно, сразу же учили меня русским матам. Поэтому их я тоже знаю очень хорошо, — смеется итальянец.
По характеру Марчелло очень открытый и общительный. Он с удовольствием вспоминает о своем детстве и первом балетном опыте. Артист родился в творческой семье. Его мама 15 лет работала в оперном театре Реджо в родном городе Парма на севере Италии. Она была участницей миманса. (Миманс — сокр. от мимический ансамбль. Это группа артистов, которые задействованы в массовых сценах оперных и балетных постановок. — Прим. ред.). Его родной брат — оперный певец. Сам Марчи попал в балет случайно. Ему было 8, и он болтался без дела на летних каникулах. Родители отправили праздно шатающегося сына посмотреть на выступление кузины, которая занималась в балетном кружке.
— Мама всегда хотела, чтобы я был чем-то занят. С малых лет так и было. Я играл в футбол или катался на лошадях, а в этот год так получилось, что всё забросил. Мама мне и говорит: «Тебе же было интересно, как двоюродная сестра танцует, вот и сам попробуй». Я пришел на занятие, а там на 15 девочек всего лишь два мальчика. Мне понравилась такая ситуация, — вспоминает Марчелло.
Парень начал заниматься балетом в частной итальянской школе и очень быстро заслужил похвалу педагогов. Вскоре и сам ученик понял, что готов связать с балетом всю свою жизнь.
— Я не хотел оставаться в Парме, потому что там нет академии, серьезной школы. У меня начались просмотры по Европе, в итоге меня пригласили в два летних балетных лагеря: во Франции и в России, в Москве, — рассказывает танцовщик. — Естественно, проще было поехать во Францию, потому что это ближе, родители могли за два часа приехать и навестить меня. А Россия — это виза, это далеко, не знаешь, что там происходит. От моих родителей зависело решение. Но они понимали, что я этого очень хочу, и согласились с тем, что Россия — самый лучший вариант.
Марчелло исполнилось всего лишь 14 лет, но он был полон решимости развивать свою карьеру в далекой стране.
— Кто-то может спорить со мной, но я считаю, что русский балет лучший в мире. Это лучшая академия, лучшая школа, лучшая методика. Самые великие и знаменитые танцовщики — это же русские. Васильев, Плисецкая, Лавровский. Даже те, кто уехал: Нуриев, Малахов, Макарова, Барышников. Это боги танца, — с восхищением говорит итальянец. — Был, конечно, страх, когда я готовился к этому путешествию в неизвестное. Мне говорили: «Там будет холодно. Там будет серо и грустно». Но сейчас я могу сказать, что есть свои плюсы у меня дома, есть свои преимущества и здесь тоже. Вообще стараюсь никогда негативно не смотреть на обстоятельства.
Пять лет иностранец учился в Московской государственной академии хореографии. Он успешно сдал все экзамены, но на репетиции выпускного концерта случилась неприятность — Марчелло подвернул ногу и на полтора месяца выпал из активной творческой работы. В самый ответственный момент он лишился возможности танцевать и уехал на реабилитацию в болгарский город Варна. Там начал потихоньку восстанавливаться, участвуя в постановках местной труппы.
— В Варне меня заметил Сергей Бобров. Он на тот момент был художественным руководителем Красноярского театра оперы и балета. Сергей Рудольфович мне сказал, что у него есть свободная балерина Елена Свинко и я буду с ней очень хорошо выглядеть в паре, — пересказывает Марчелло свой разговор с будущим руководителем. — Я всегда смело иду к решениям, поэтому тут же согласился. Тем более я всегда хотел работать в России.
Сергей Бобров в 80-е годы был премьером Большого театра. После завершения карьеры танцовщика он окончил балетмейстерский факультет Московского института хореографии. В 2002 году начал работать балетмейстером в Красноярском театре оперы и балета, а с 2006-го стал худруком театра. Он покинул пост по собственному желанию в сентябре 2022 года.
В 18 лет иностранный артист открыл красноярский театральный сезон одной из самых сложных мужских партий в балете. Он исполнил роль Зигфрида в «Лебедином озере».
— На меня возложили столько надежд. Я не хотел подвести, и только в этом был для меня страх. Тем более я был тогда зеленый, молодой, всего 18 лет, — вспоминает Марчи.
Итальянец стал премьером красноярского театра, часто гастролировал с труппой. По-настоящему он породнился с городом во время пандемии коронавируса, когда экстренно закрыли все границы, отменили мероприятия и Марчелло два года практически никуда не выезжал.
— Я здесь уже пообжился. Сам снял себе квартиру, которая мне понравилась. У меня появились друзья не только из балетной среды. Тогда я впервые не был дома два года. Конечно, накатывала дикая ностальгия, ведь у меня там семья, маленькая сестренка, ей всего лишь 10 лет. Я очень скучал по маме и папе. В Красноярске им пока что побывать не удалось, — говорит Марчелло.
Он уверен: если бы родители навестили его в Красноярске, им прежде всего понравились бы люди, которые здесь живут.
— Сначала я сам боялся, что люди здесь будут закрытые, серьезные. Но у меня это мнение было, потому что так о русских говорят на Западе. Оказалось, что люди здесь очень душевные и открытые. Если придешь к кому-то домой, все очень гостеприимные. Причем, на мой взгляд, именно сибиряки и итальянцы очень близкие и похожие. Я жил в Москве, там люди более столичные, они чуть-чуть другие. А итальянцы и сибиряки как-то попроще, — поделился мнением артист.
Недавно Марчелло съездил в отпуск в Парму и провел там три недели: в основном залечивал старые травмы и проводил время с семьей. А если встречался с друзьями и знакомыми, многие говорили ему: «Ты стал каким-то русским!»
— Я не знаю, хорошо это или плохо, — смеется Марчелло, — когда я спрашивал у них, почему они так говорят, никто не мог внятно ответить. Сказали, что у меня просто изменилась манера общения и поведения.
Что касается сибирского мороза, то он для Марчелло тоже оказался не таким страшным, как о нём говорили. Может, потому, что итальянец в самые студеные дни всегда был на гастролях. И только однажды застал температуру в -36 градусов.
— Это, конечно, что-то! Но у меня есть крутой зимний пуховик. Я сейчас знаю главную формулу: настоящий сибиряк — это не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. Вот и я стал настоящим сибиряком, — говорит он.
Марчелло в восторге от сибирской природы и, если выдаются свободные выходные, выезжает с друзьями за город.
— Буквально вчера ездили с друзьями на ГЭС. На «Столбы» я тоже хожу иногда. Это экзотично для меня, потому что у нас такой природы нету. В Дивногорск иногда выезжаем подышать, когда в Красноярске «черное небо». Но что поделать, заводы есть заводы, — говорит он.
Марчелло, как и все балетные танцоры, обладает железной дисциплиной. Порой приходится работать без выходных. Репетиции и классы проходят ежедневно и длятся несколько часов подряд. И это помимо выступлений! Однако время для отдыха тоже находится. И в такие дни Марчелло позволяет себе расслабиться как обычный человек.
— Если у меня спектакль через 2–3 дня, я лучше останусь дома и поиграю в play station, если более свободный режим, выходим с друзьями куда-нибудь. Бары и клубы я тоже очень люблю, — говорит он.
Иногда Марчелло готовит дома для себя и друзей что-нибудь итальянское. С русской кухней у него сразу как-то не сложилось, и до сих пор он предпочитает свои национальные блюда.
— Русская еда — это был удар. Первое мое знакомство с местной кухней было в столовой хореографической академии. И вот эти супы, вот эта каша, это меня поразило! — Марчелло перечисляет блюда русской кухни со смешной гримасой. — Я раньше никогда не ел кашу с утра. Обычно это был какой-нибудь сладкий круассан с капучино или латте. А сейчас уже и к кашам привык. Правда, не варю, покупаю себе хлопья, которые быстро завариваются. Кстати, есть продукт, которого мне очень не хватает в России, — это фенхель. Я его обожаю, но его очень сложно найти.
Марчелло не боится отвечать на вопрос, каково жить иностранцу в России после начала специальной военной операции. Итальянский артист на этот счет имеет твердую позицию: искусство должно быть вне политики.
— Конечно, сначала я чувствовал какое-то внутреннее напряжение. Но я убежден, что искусство не должно касаться никаких политических дел. Самое главное, меня поняли и поддержали родители. Если бы я уехал, когда началась спецоперация, я бы не танцевал в Большом театре, не получил бы диплом на Московском международном конкурсе артистов балета, я бы не получил номинацию на «Золотую маску». Для меня и моей карьеры намного благополучнее было остаться. Я не собираюсь уезжать и не вижу никакой связи между моей работой и тем, что происходит в мире, — говорит артист. — Я надеюсь, у меня не будет проблем с тем, чтобы съездить домой, в Италию, в отпуск и затем вернуться в Красноярск.
21 марта Марчелло Пелиццони вместе с коллегами по спектаклю «Катарина, или дочь разбойника» представляли Красноярск на сцене Большого театра. Труппа выступила перед жюри главной театральной премии страны «Золотая маска». Марчелло получил персональную номинацию за роль Дьяволино.
— Когда выходишь на главную сцену страны, это, конечно, волнительно. Всё-таки там все великие были — и западные, и русские танцовщики. Но есть другое чувство, которое переполняет меня. И это чувство радости, что я буду находиться на этой сцене. Это настоящий праздник, — говорит красноярский артист.