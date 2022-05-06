В России пройдет конкурс киносценариев о будущем страны. Победители получат гранты на съемки

Всего по итогам «Умного кино» организаторы рассчитывают поддержать несколько десятков проекта. Кроме грантовой поддержки ИРИ, лучшие сценарии в основных номинациях конкурса получат финансирование общества «Знание». В декабре в Москве созданные фильмы будут представлены на фестивале «Умное кино».