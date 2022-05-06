В России пройдет конкурс киносценариев о будущем страны. Победители получат гранты на съемки
Заявки принимают до 28 мая
Общество «Знание» в рамках проекта «Умное кино» проведет конкурс сценариев, победители которого смогут реализовать свои идеи за счет грантов. Генеральным партнером проекта выступил Институт развития интернета.
— Обычно мы не работаем с грантами, но именно в рамках проекта «Умное кино» сделали специальный грантовый трек, в рамках которого будет поддержано до 10 проектов,- рассказал директор по интегрированным коммуникациям Института развития интернета Александр Ляпин. — На специальную тематическую линию, которую мы назвали «Образ будущего», команды смогут подавать документальные проекты, в которых они так или иначе раскрывают своё видение будущего России или пути её развития.
Победителями станут проекты, которые выберет экспертная группа ИРИ. Прием заявок на конкурс будет проходить до 28 мая, после чего авторов лучших сценариев пригласят в Москву для прохождения обучающих интенсивов и совместно с известными кинематографистами проработают свои сценарии, посетят лекции и мастер-классы..
Всего по итогам «Умного кино» организаторы рассчитывают поддержать несколько десятков проекта. Кроме грантовой поддержки ИРИ, лучшие сценарии в основных номинациях конкурса получат финансирование общества «Знание». В декабре в Москве созданные фильмы будут представлены на фестивале «Умное кино».