Футбольных фанатов осудили за смерть болельщика другой команды: массовая драка была 6 лет назад

Во время драки виновные из неприязни к болельщикам другого футбольного клуба сбили потерпевшего с ног. Затем, по версии следствия, каждый нанес ему не менее четырех ударов по телу и голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.