Футбольных фанатов осудили за смерть болельщика другой команды: массовая драка была 6 лет назад

Заельцовский районный суд Новосибирска сегодня,
Присяжные признали обоих виновными, а суд наказал их
Инцидент произошел 8 ноября 2017 года, в тот день фанаты футбольных клубов из Новосибирска и Красноярска устроили массовую драку на спортивной площадке в Заельцовском районе. В драке погиб красноярец Эдуард Самышкин: ему пробили висок.
Во время драки виновные из неприязни к болельщикам другого футбольного клуба сбили потерпевшего с ног. Затем, по версии следствия, каждый нанес ему не менее четырех ударов по телу и голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Разбирательство по делу заняло почти 6 лет: прежде чем привлечь к ответственности двоих фанатов, Заельцовский районный суд приговорил к 8,5 года колонии строгого режима их товарища Виктора Афанасьева. Молодой человек провел за решеткой порядка 2,5 года, пока шло предварительное следствие, суд и обжалование приговора, а затем был признан невиновным.
Адвокат Афанасьева Ольга Огнева рассказала корреспонденту НГС, что органы СК и суд первой инстанции не учли видеозапись, на которой не видно лиц, но по походке и по каждому участнику можно было определить, кто есть кто.
— Каждый кадр был разбит на несколько фрагментов, в результате чего областной суд убедился, что в момент нанесения первого удара потерпевшему мой подзащитный находился в трех метрах [от потерпевшего], руки его были подняты. Кроме того, ближе трех метров Виктор к потерпевшему не подходил вообще, — рассказала Огнева.
После освобождения Афанасьев стал свидетелем по делу, а видеозапись тщательно изучили еще раз, после чего обвинение предъявили другим участникам драки, Калугину и Комову.
— Заельцовский районный суд на основании постановленного
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