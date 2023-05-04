Красноярскую пенсионерку задержали за заказ убийства своей дочери ради недвижимости. Затем она хотела убить и сына

— С этого момента действия злоумышленницы находились под контролем сотрудников полиции, — рассказывают в СК.



В тот же день в парке на улице Одесской знакомый свел ее с якобы исполнителем убийства. Там они обсудили детали и способ убийства. В СК сообщили, что женщина предлагала сбить дочь машиной, инсценировать несчастный случай, но в итоге остановилась на убийстве. За исполнение она предложила 80 тысяч рублей.