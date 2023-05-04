Красноярскую пенсионерку задержали за заказ убийства своей дочери ради недвижимости. Затем она хотела убить и сына

В Красноярске по подозрению в организации заказного убийства своей дочери задержали
В управлении Следственного комитета сообщили, что женщина захотела получить недвижимость
— С этого момента действия злоумышленницы находились под контролем сотрудников полиции, — рассказывают в СК.
В тот же день в парке на улице Одесской знакомый свел ее с якобы исполнителем убийства. Там они обсудили детали и способ убийства. В СК сообщили, что женщина предлагала сбить дочь машиной, инсценировать несчастный случай, но в итоге остановилась на убийстве. За исполнение она предложила 80 тысяч рублей.
3 мая «исполнитель» под контролем оперативников инсценировал убийство дочери пенсионерки. Заказчице он сказал, что зарезал женщину, и в доказательство предоставил сумку якобы убитой.
Пенсионерка передала 80 тысяч рублей, после чего ее задержали. На оперативном видео она говорит, что не знает, за что ее задержали. Также женщина отрицает, что что-либо передавала мужчине.
При этом в полиции сообщают, что женщина заказала также убийство
Следователи возбудили уголовное дело об организации приготовления убийства по найму (часть 3 статьи 33, часть 1 статьи 30, пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ). Следствие будет просить об аресте пенсионерки.
Ранее НГС писал о сибирячке, которая пыталась нанять киллера для убийства невестки. Она обещала заплатить ему 1,5 миллиона рублей.