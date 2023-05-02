Сибирячка заказала убийство невестки — она обещала киллеру 1,5 миллиона рублей

В Алтайском крае возбудили уголовное дело против
Как сообщили в Следственном комитете по Алтайскому краю, жительница Барнаула решила совершить убийство своей невестки, к которой испытывала неприязнь. Для этого женщина нашла киллера.
В феврале 2023 года женщина встретилась с предполагаемым исполнителем, но это был сотрудник правоохранительных органов. Подозреваемая отдала ему задаток, пообещав в случае реализации задуманного, передать 1,5 миллиона рублей.
— При этом обвиняемая, чтобы отвести от себя подозрение, поставила условие, чтобы убийство было совершено в другом регионе в летний период времени, когда «жертва» будет находиться в гостях у родственников, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.
Женщину задержали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Алтайскому краю. Жительнице Барнаула предъявили обвинение за приготовление к убийству по найму, поиске соучастников, создании условий для совершения преступления, склонению к совершению преступления, подстрекательстве и пособничестве, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (ч. 1 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.
В апреле в Новосибирске арестовали начальника службы безопасности художественного музея. Его обвиняют в заказном убийстве бывшего милиционера, которое совершили в 2010 году. НГС писал о подробностях этого преступления.