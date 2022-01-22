Бизнесмен убил друга и компаньона из-за 18 миллионов и больше десяти лет скрывался под чужим именем

BMW M3 Вадима Шушанова нашли на трассе Тюмень — Екатеринбург летом 2008 года. Никто не мог ответить на вопрос, зачем 31-летний успешный бизнесмен бросил дорогую машину у леса и куда он мог направиться. Рядом Екатеринбург, но там у него не было ни дел, ни друзей, ни родственников. После этого Вадима никто не видел.
Двенадцать лет спустя в тюменском суде начали рассматривать громкое дело об убийстве Шушанова, останки которого до сих пор так и не найдены. В убийстве Вадима обвинили его друга и партнера по бизнесу Алексея Щепелина, сына крупного тюменского застройщика.
Когда журналист Мария Токмакова начала разбираться в деле, оказалось, что это настоящая детективная история, где есть «смерть» для прикрытия, передел бизнеса и женщина. Куда же без нее.
Родные искали мертвого и похоронили живого
31-летний Вадим Шушанов и 28-летний Алексей Щепелин были не только партнерами по бизнесу — они крепко дружили семьями.
И пропали они оба в одно время — летом 2008 года. Вслед за Вадимом Шушановым исчез и Алексей Щепелин. Ни о том, ни о другом много лет не было и слуху.
Все эти годы Вадима искал отец — расспрашивал знакомых, ходил по ведомствам и не терял надежды.
Родные же Алексея в 2009 году обратились в суд с тем, чтобы признать его безвестно отсутствующим. А спустя шесть лет по заявлению родственников Алексея объявили умершим.
Но в 2020 году живого невредимого Алексея Щепелина задержали в качестве подозреваемого в убийстве Вадима Шушанова.
Оказалось, что всё это время Алексей жил то в Екатеринбурге, то в Тюменской области. Внешность не менял, но похудел, отрастил бороду. По данным источника 72.RU, у Щепелина был паспорт на чужое имя, а вот сам документ был настоящим, государственного образца. Общался ли Алексей с родственниками всё это время, редакции неизвестно.
Но известно, что в какой-то момент он привлек внимание силовиков. И они спустя годы после его исчезновения выяснили, что это тот самый Алексей Щепелин, которого «похоронили» много лет назад
После задержания Щепелина следователи опубликовали видео, на котором он рассказывает, что застрелил бывшего компаньона из ружья — сделал два выстрела, но попал в Вадима только во второй раз. После спрятал тело и скрылся.
Но затем Алексей изменил показания: он заявил, что не убивал Шушанова, а был лишь организатором убийства.
Сотрудничество Алексея Щепелина со следствием вскрыло новые данные. И в убийстве Вадима обвинили бывшую жену Щепелина — Алену Я., а также ее родственников — Андрея Д. и Дмитрия И. В уголовном деле вместо одного фигуранта стало четверо. Трех еще судят, а Щепелин уже отбывает срок — 11 лет в колонии строгого режима.
Когда ему выносили приговор, суд учел смягчающие обстоятельства: раскаяние, сотрудничество со следствием, компенсацию морального вреда отцу Шушанова в размере 600 тысяч рублей (отец просил 10 миллионов), двое малолетних детей, возраст и состояние здоровья матери подсудимого.
Дружба богачей, которые хотели стать еще богаче
Алексей Щепелин — сын бывшего совладельца тюменской строительной компании ТДСК Петра Щепелина. Щепелин-старший скончался спустя несколько месяцев после задержания сына.
Вадим Шушанов какое-то время жил в Греции. Там сейчас живут его родители. В России Вадим учился — он окончил медуниверситет в Тюмени. Но врачом-урологом проработал совсем недолго — из-за невысокой зарплаты ушел в бизнес. Его отец, Николай Шушанов, тоже из сферы строительства.
У Вадима Шушанова и Алексея Щепелина были общие бизнес-интересы. Они занимались строительством, техобслуживанием транспорта, держали популярное кафе «Апельсин», владели нежилыми помещениями.
Они-то и стали причиной раздора. Нежилую недвижимость Вадим Шушанов купил в строящемся доме незадолго до своего исчезновения. В суде озвучили, что сделка заключалась на деньги Алексея Щепелина. По одной из версий, их он взял у своего отца.
Щепелин и Шушанов договорились продать эти помещения, а деньги поделить. Но вместо этого Вадим зарегистрировал помещения на себя и планировал сдавать их в аренду, о чем и сообщил другу. Знакомые Шушанова заявляют, что Вадим часто становился управляющим активами Щепелина, последний практически нигде не светился.
Между партнерами произошел конфликт. По данным суда, Алексей Щепелин пытался заставить друга написать расписку о получении 18 миллионов 857 тысяч рублей. И на основании этой бумаги через суд вернуть нежилые помещения в собственность, а затем продать их и оставить деньги себе.
В суде Щепелин заявил, что рассказал об этом жене Алене и она посоветовала привлечь для решения дела ее родственников — Андрея и Дмитрия, ведь Вадим физически был сильнее Алексея. Андрею Д. обещали в награду за помощь машину Щепелина — дорогую BMW (ту самую, на которой якобы уехал в день пропажи Вадим Шушанов. По документам изначально авто числилось на Алексее, затем перешло в собственность родственников его супруги. По их данным, авто они купили, документ имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.), а Дмитрию И. — 350 тысяч рублей.
По данным следствия, Алексей и двое его знакомых заманили Вадима в загородный дом Щепелина. Андрей направил ружье «Сайга-410» на Шушанова, а Щепелин потребовал написать расписку. Но Вадим начал сопротивляться, и его застрелили. Труп спрятали в погребе. До сих пор непонятно, кто конкретно стрелял в Шушанова. Изначально Щепелин говорил, что сделал это сам, а позже заявил, что убивал Андрей Д., а следы преступления замыла супруга Алена. Также в суде Щепелин заявил, что на преступление его толкнула жена. И всё из-за денег за непроданные помещения.
Когда Алену задержали, она сказала, что видела Андрея и Дмитрия в день убийства Шушанова у себя в доме, но сама ни в чем не виновата.
Тело Шушанова до сих пор не найдено. Щепелин рассказал, что его увезли в лес, облили бензином и сожгли. Однако место он показать не смог.
«Муж сказал, что помог только вывезти тело»
Сейчас жена Андрея Оксана пытается доказать, что ее муж невиновен. Она, кстати, также приходится сестрой бывшей жене Алексея Алене.
— Моему супругу и сестре вменяют тяжкие статьи, основываясь на показаниях Алексея Щепелина. Но он сначала заявил, что лично стрелял в Шушанова, а затем поменял показания. Но Андрей, я считаю, никого не убивал. Он говорит, что помог Алексею вывезти замотанный в пленку труп какого-то человека, якобы Шушанова. Был ли в пленке Вадим, неизвестно. Мой муж при жизни не знал Шушанова, не общался с ним и никаких дел не имел с ним, — объяснила Оксана Д. — Моя сестра Алена заявила, что видела моего мужа Андрея в их доме в день убийства. Как я указывала в обращении к следователям, она это сделала под давлением старшего Щепелина и их защитника. Насколько я знаю от сестры, Петр Щепелин после задержания сына выдал ей телефон, чтобы сообщать, когда и какие показания давать. Алена боялась отца Щепелина, он всё-таки был большой человек в городе. Поэтому изначально и давала противоречивые показания против себя и моего мужа.
Чтобы доказать это, после задержания мужа Оксана обращалась в Следственный комитет, полицию и ФСБ, но отовсюду получает отказ.
— Отец Алексея предлагал моему мужу Андрею уехать на время, но подписать ходатайства о дополнительном допросе с уже заранее напечатанным текстом, чтобы поменять показания. Андрей отказался. Бумаги принес домой, я их сохранила. После этого мужу стали поступать угрозы (официально эти данные не подтверждены). Андрею, как он мне говорил, не раз намекали, что теперь он будет привлечен в качестве исполнителя убийства, поскольку отказался скрываться, — добавила Оксана.
Сейчас Андрей Д. находится в СИЗО.
«Сына таскали волоком и сожгли. За что?»
Николай Шушанов, отец Вадима, прилетел в Тюмень на судебные заседания из Греции. Он считает, что все, кто оказался на скамье подсудимых, связаны с убийством Вадима.
— Я и моя жена сразу почувствовали неладное, когда Вадим пропал. Мне сомнительно, что сын ни с того ни с сего сел в свой автомобиль и просто куда-то уехал. Семейный человек так никогда просто так не поступит. Но никому до этого не было дела. Я сам искал Вадима в Тюмени, делал всё возможное, чтобы понять, что произошло и где он. Но после сообщения, что машину, на которой он уехал, нашли в Екатеринбурге, и еще брошенной, я понял, что тут замешан криминал. И затем исчез Щепелин, — рассказал Николай Шушанов. — Вадим был дома, в Греции, перед пропажей. Уехал в Тюмень, как обычно, дела по бизнесу были. Я всю жизнь проработал строителем и также давал ему деньги на приобретение этих проклятых помещений. И мой брат, дядя Вадима, тоже помог. В общей сложности около 200 тысяч евро (официальных подтверждений этому нет. — Прим. ред.). Кто знал, что его друг, с которым он дружил по-настоящему, партнер, задумает такое зверство. И за что это? Из-за денег?
Николай Шушанов продолжает обивать пороги силовых и надзорных структур, чтобы добиться справедливости: он хочет более строгого наказания для Алексея Щепелина, а также того, чтобы всех причастных к убийству его сына осудили по всей строгости.
— Щепелин сидит. Всего 11 лет ему дали. Столько стоит человеческая жизнь? — говорит Николай Шушанов. — У меня один вопрос к системе: почему так мало дали Алексею Щепелину? Он выйдет и будет жить. А моего сына нет! Сейчас я не знаю, сколько дадут остальным, но жду справедливого решения. Они все были заодно, я в этом уверен. Я никогда не поверю, что жена не знала о замыслах своего мужа, тем более он с ней жил, ее и детей содержал. Вы понимаете, что Вадима застрелили, запихали в машину, волоком таскали в лесу, а потом сожгли. Вадима до сих пор не нашли, нет его останков, я даже похоронить сына не могу по-человечески, чтобы приходить к нему хоть на могилку. Мне уже ничего не надо, я хочу справедливости.
По словам отца Вадима Шушанова, в итоге нежилые помещения в Тюмени, из-за которых случился конфликт и убийство, перепродала бывшая супруга Вадима вместе со своими родственниками. За квартиру, дом и эти помещения они получили более 50 миллионов рублей.
Суд над бывшей женой Алексея Щепелина и ее родственниками продолжается.