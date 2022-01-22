Бизнесмен убил друга и компаньона из-за 18 миллионов и больше десяти лет скрывался под чужим именем

Родные искали мертвого и похоронили живого

31-летний Вадим Шушанов и 28-летний Алексей Щепелин были не только партнерами по бизнесу — они крепко дружили семьями.

И пропали они оба в одно время — летом 2008 года. Вслед за Вадимом Шушановым исчез и Алексей Щепелин. Ни о том, ни о другом много лет не было и слуху.

Все эти годы Вадима искал отец — расспрашивал знакомых, ходил по ведомствам и не терял надежды.

Родные же Алексея в 2009 году обратились в суд с тем, чтобы признать его безвестно отсутствующим. А спустя шесть лет по заявлению родственников Алексея объявили умершим.

Но в 2020 году живого невредимого Алексея Щепелина задержали в качестве подозреваемого в убийстве Вадима Шушанова.

Оказалось, что всё это время Алексей жил то в Екатеринбурге, то в Тюменской области. Внешность не менял, но похудел, отрастил бороду. По данным источника 72.RU, у Щепелина был паспорт на чужое имя, а вот сам документ был настоящим, государственного образца. Общался ли Алексей с родственниками всё это время, редакции неизвестно.

