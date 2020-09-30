Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы СО РАН

В Новосибирске в отношении бывшего главы СО РАН Александра Асеева возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

— Действительно, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 — мошенничество в особо крупном размере, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

В Следственном комитете обещают рассказать обстоятельства дела чуть позже.

Преследование Александра Асеева может быть связано с коттеджем на улице Мальцева, 16 стоимостью 67 миллионов. Следователи заинтересовались им в октябре прошлого года — сначала из-за коттеджа обыски прошли в управлении делами СО РАН, буквально через неделю силовики нагрянули в сам коттедж. Как пояснили в следственном управлении СК России по Новосибирской области, Скубневский в 2014 году заключил с председателем президиума СО РАН Александром Асеевым договор служебного найма на дом, а в 2015 году это здание приватизировала его дочь Ольга. Подробности об этом запутанном деле вы можете прочитать здесь.