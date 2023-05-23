Наушники AirPods, денежные сертификаты и торты: как новосибирские компании призывают голосовать за них на «Народной премии НГС»

Для участия в розыгрыше нужно сделать скриншот голоса, чтобы было видно имя или электронную почту. А подробную инструкцию и правила розыгрыша компания объясняет на своих страницах в соцсетях.

«РЮМКИBAR» тоже запустил розыгрыш призов, в котором каждый участник получает скидку 15% на разовое посещение, а также сертификаты на 3 и 5 тысяч, 7 пицц. Главный приз, по словам организаторов, — наушники Apple AirPods.

Такие же наушники разыгрывает еще один номинант из категории «Бар и ресторан года» — SABAI BAR.