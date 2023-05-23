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Народная премия НГСОбзор

Наушники AirPods, денежные сертификаты и торты: как новосибирские компании призывают голосовать за них на «Народной премии НГС»

Голосовать можно только за одну компанию в каждой номинации

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Свои розыгрыши компании, как правило, проводят в соцсетях

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Новосибирские компании призывают жителей города голосовать за них на «Народной премии НГС». За голос, который приближает их к победе, они обещают подарки. Рассказываем, что бизнес обещает новосибирцам.

Танцевальный центр Fraules Dance Centre пишет своим подписчикам, что благодаря их поддержке прошел первый этап премии НГС и вошел в топ-10 танцевальных студий города.

— Спасибо вам огромное, мы безумно это ценим! Теперь настало время побороться за первое место, и мы рассчитываем на вашу помощь, — призывает компания в соцсетях. — Для того чтобы мы стали первыми, нужно выполнить пару простых действий: зайти на сайт премии, кликнуть «проголосовать», авторизоваться, выбрать категорию «Танцевальная студия» и оставить голос за Fraules Dance Centre. Все, кто проголосует за нас, получат шанс выиграть абонемент на 8 занятий в месяц.

Для участия в розыгрыше нужно сделать скриншот голоса, чтобы было видно имя или электронную почту. А подробную инструкцию и правила розыгрыша компания объясняет на своих страницах в соцсетях.

«РЮМКИBAR» тоже запустил розыгрыш призов, в котором каждый участник получает скидку 15% на разовое посещение, а также сертификаты на 3 и 5 тысяч, 7 пицц. Главный приз, по словам организаторов, — наушники Apple AirPods.

Такие же наушники разыгрывает еще один номинант из категории «Бар и ресторан года» — SABAI BAR.

Кто-то придумывает отдельные призы, а кто-то — сертификаты на свои услуги

Кто-то придумывает отдельные призы, а кто-то — сертификаты на свои услуги

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Клуб плавания AquaSwim разыгрывает 20 тысяч рублей на свои услуги.

— Благодаря вам мы попали в топ-10 среди детских центров нашего города и не хотим на этом останавливаться! Всё проще, чем кажется на первый взгляд, верно? Таким образом, мы стараемся развиваться и становиться лучше в первую очередь для вас и благодарны вам за отклики именно в нашу сторону! — пишет AquaSwim в соцсети «ВКонтакте».

Услуги на 30 тысяч рублей обещает победителю розыгрыша клиника эстетической косметологии RED CLINIC. А клиника «Семейный доктор» уже на этапе выдвижения разыграла 60 призов и продолжает это делать. Среди новых — бытовая техника, детские игрушки и подарочные сертификаты.

— Мы не покупаем голоса розыгрышем призов. Пациент уже к нам пришел, уже выбрал нас. А призами мы хотим его замотивировать пройти авторизацию здесь и сейчас и проголосовать за любимую клинику, — рассказал журналисту НГС исполнительный директор сети клиник «Семейный доктор» Дмитрий Фирсов.

Одна из клиник уже разыграла более 60 призов

Одна из клиник уже разыграла более 60 призов

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Салон массажа и красоты Antistress сделал своим клиентам такую рассылку:

— Вы неоднократно выбирали наш салон для посещения любимых процедур, мы гордимся вашим доверием! Будем вам очень благодарны и признательны, если вы предложите салон Antistress в качестве номинанта «Народной премии НГС» в номинации «Салон красоты года». Напишите в ответ, что проголосовали, и мы подарим вам 30 минут массажа или маникюр на выбор.

Детский футбольный центр «Джуниор» предлагает участникам посоревноваться за сертификат в 5 тысяч рублей на свои услуги и в магазин «Золотое яблоко».

Кондитерская «Винер Вальд» тоже рассчитывает на поддержку, взамен предлагая сладкие призы: 5 тортов и 20 наборов с пирожным и кофе на классическом молоке.

Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? У вас есть бизнес с интересной историей создания? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

Ранее мы рассказывали о том, что баннеры «Народной премии НГС» разместили в новосибирском транспорте и метро: по специальным QR-кодам можно перейти на сайт и предложить своего номинанта.

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