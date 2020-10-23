Новосибирцы покупают iPhone 12 — они платят больше ста тысяч за телефон без зарядки и наушников

Сегодня, 23 октября, в магазинах города появились новые модели айфонов. В этом году гаджет вышел в продажу позже — в прошлые годы торговать им начинали в конце сентября. Производитель выпустил модели без зарядки и наушников в комплекте — но, несмотря на эти недостатки и стоимость, которая начинается от 79 990 рублей, первые покупатели уже есть.

Новосибирцам нравятся синие и графитовые

— Мы максимальное число продаж сделали через предзаказ, стараемся, чтобы наши клиенты не пришли в магазин. Новосибирск — третий город по количеству продаж на сегодня. С сегодняшней ситуацией нам не нужно, чтобы люди толпились, поэтому мы сделали всё, чтобы избежать очередей. Очередей нет! И я надеюсь, что их не будет. Спрос есть, и он очень хороший. Больше, чем в прошлом году, — рассказала НГС руководитель пресс-службы компании re:Store Людмила Семушина.