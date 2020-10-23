Новосибирцы покупают iPhone 12 — они платят больше ста тысяч за телефон без зарядки и наушников

Новосибирцы начали скупать новые айфоны
Сегодня, 23 октября, в магазинах города появились новые модели айфонов. В этом году гаджет вышел в продажу позже — в прошлые годы торговать им начинали в конце сентября. Производитель выпустил модели без зарядки и наушников в комплекте — но, несмотря на эти недостатки и стоимость, которая начинается от 79 990 рублей, первые покупатели уже есть.
Новосибирцам нравятся синие и графитовые
— Мы максимальное число продаж сделали через предзаказ, стараемся, чтобы наши клиенты не пришли в магазин. Новосибирск — третий город по количеству продаж на сегодня. С сегодняшней ситуацией нам не нужно, чтобы люди толпились, поэтому мы сделали всё, чтобы избежать очередей. Очередей нет! И я надеюсь, что их не будет. Спрос есть, и он очень хороший. Больше, чем в прошлом году, — рассказала НГС руководитель пресс-службы компании re:Store Людмила Семушина.
Людмила рассказала, что самый популярные цвета у покупателей — «тихоокеанский синий», а также «графитовый».
Самый дешевый айфон — как две средние зарплаты
По данным на сайте Apple, цены на iPhone 12 варьируются от 79 990 до 94 990 рублей в зависимости от объема памяти, на iPhone 12 Pro — от 99 990 до 129 990 рублей.
На этой неделе Новосибирскстат публиковал обновленные данные по зарплатам жителей Новосибирской области. Средняя сумма, которую в месяц получают новосибирцы, конечно, выросла по сравнению с концом 2019 года, но ее всё-таки не хватит на целый айфон — только на его половину. Зарплата составила 39 тысяч 668 рублей.
По итогам опроса в нашем инстаграме, 4% наших подписчиков (63 человека) ответили, что уже приобрели айфон нового поколения. 96% же ответили отрицательно. Однако одна из подписчиц, которая ответила на опрос в сторис положительно, в директе рассказала корреспонденту, что пошутила.
— Шучу, конечно! Неужели кто-то сейчас за айфоном бежит? Тут задача не сдохнуть в ближайшее время! — написала девушка.
А кто-то покупает сразу по два
Зато один из наших читателей Максим подтвердил, что сделал покупку. Максим работает руководителем в консалтинговой компании. Он купил целых два iPhone 12 — себе и жене.
— Я три года ходил с восьмым айфоном, жена 4 года с седьмым. Ждали, когда выйдет двенадцатый айфон, не хотели покупать одиннадцатый за пару месяцев до выхода нового. Я сделал предзаказ в среду, а сегодня забрал. Многие приходят с трейд-ином, то есть меняют предыдущие айфоны на новые. При мне несколько человек хотели свой одиннадцатый айфон поменять на двенадцатый, — рассказал читатель НГС Максим.
Общая стоимость покупки одного айфона составила 118 тысяч рублей вместе с аксессуарами.
— У нас уже были AirPods, так что наушники вообще не нужны, а вот блок зарядки я купил дополнительный с USB-C, потому что новый разъем не подходит к старой зарядке от седьмого-восьмого айфона. Чехлы стоят на него 2990 рублей, защитные стекла — 3990 рублей. С учетом стоимости телефонов и ремонта — пришлось сразу покупать всё, — отметил Максим.
Когда в сентябре 2019 года в России стартовали продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max — за первую неделю продаж ритейлеры зафиксировали спрос выше, чем год назад. Цены на iPhone 11 начинались от 59 990 рублей, на iPhone 11 Pro — от 89 990 рублей.