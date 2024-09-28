Нужно обязательно выкопать: список цветов, которые нельзя оставлять на даче на зиму

Районированные сорта цветов выведены так, чтобы выдерживать холод. Но не все растения удалось адаптировать Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Зиму и снег способны переносить не все цветы. Часть растений от холода может легко погибнуть, поэтому важно вовремя их выкопать и правильно хранить до следующего дачного сезона. Вместе с агрономом составили список цветов, которые нужно успеть выкопать до холодов.

Георгины

До середины октября обязательно стоит убрать на хранение георгины. Их корни очень быстро погибают при отрицательных температурах.

— Нужно смотреть на состояние растения, если на нем есть побитые заморозками, черные листья, то георгины выкапывайте. Надземную часть нужно обрезать до высоты 15–20 сантиметров, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Георгины следует выкапывать из лунки на расстоянии примерно 20–30 сантиметров от основного стебля, чтобы сохранить как можно больше корней. Очистить от земли и оставить подсохнуть на открытом воздухе на 3–4 часа. Удалить все подгнившие и поврежденные корешки.

После этого сушить в сухом, проветриваемом и затемненном помещении корнями вверх в течение двух суток. Корни опустить в слабый раствор марганцовки на полчаса, просушить и отправить на хранение. Лучше всего держать георгины в ящиках в погребе. Важно, чтобы у корней был доступ к воздуху, а влажность в помещении составляла не выше 80%

Гладиолусы

Луковицы гладиолусов нужно выкопать до конца первой декады октября. Сначала необходимо срезать всю надземную часть, а потом аккуратно извлечь луковицы. Их нужно очистить от земли холодной водой, отделить «деток» от основной луковицы. Обязательно отрезать все корни.

Сушить луковицы не под прямыми солнечными лучами в течение недели при комнатной температуре. После отбраковать все больные и поврежденные луковки.

Хранить гладиолусы в холодильнике или в погребе в ящичках с доступом воздуха. Можно пересыпать луковицы опилками. Идеальная температура хранения — +3… +5 градусов с влажностью 60–80%.

Хризантемы

Хризантемы цветут осенью, и большинство могут перезимовать Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Хризантемы на зиму выкапывают только неморозостойких и экзотических сортов. В целом цветок может спокойно пережить холода.

— Некоторые сорта только начинают цвести, в сентябре выкапывать цветы не нужно. У тех цветов, что остаются под зиму, нужно срезать зеленую массу почти под уровень земли и хорошо укрыть специальным материалом или листьями с ветками, — подчеркнула агроном.

В первой декаде октября хризантемы выкапывают методом перевалки — то есть нужно подкопать так, чтобы сохранить внушительный ком земли. Его переносят в горшок, предварительно обрезав всю зелень сверху. Должны остаться пеньки не выше 5–6 сантиметров. Горшки хранят в подвале всю зиму.

Гибискус

Садовый гибискус может так же, как и некоторые сорта хризантем, пострадать из-за морозов. Но можно просто подрезать цветок и хорошо утеплить укрывным материалом.

Если рисковать не хочется, то тогда лучше выкопать цветок и разместить в горшке. Его можно держать и в подвале, и дома.

Эустома

Капризная эустома покорила сердца дачников своей красотой Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Эустома за последние пять лет стала очень популярна среди дачников. Расти как многолетнее растение она может только в жарком климате. В Сибири, чтобы сохранить цветок, его придется выкопать.

— Красивый, но достаточно капризный цветок в рассаде, — отметила специалист. — Если его выкапывать, то нужно оставлять как можно больше корней.

Лучше всего хранить цветок в горшке при температуре в +12… +15 градусов с влажностью не более 80%.

Фуксия

Обязательно уберите на хранение фуксии. Растение сейчас уже сбросило листву и переходит в состояние покоя.

Хранить фуксию лучше всего при температуре в +5… +10 градусов. Если показатели будут выше, то растение начнет просыпаться и развиваться, что плохо скажется на его здоровье и будущем цветении. При температуре ниже нуля растение может быстро погибнуть.

Поливать фуксии нужно только по мере необходимости — если грунт начинает пересыхать.

Канна

Цветок родом из тропиков и точно не готов к суровым российским зимам. Корневища нужно аккуратно выкопать, слегка обтряхнуть, но не убирать землю полностью. Поставить сушиться, чтобы засохла надземная часть растения. Ее нужно укоротить до 5–7 сантиметров и обработать срез марганцовкой.

Хранить клубни следует при температуре 0… +7 градусов в темном месте в ящиках или коробках с доступом воздуха. Влажность должна быть не более 80%.

Важное про сад и огород

Заготовка семян томатов — долгий и кропотливый процесс. Но точно стоит этим заняться, если вы хотите сохранить полюбившийся сорт, который принес отличный урожай.

Самое время посеять что-то новенькое в цветнике и поухаживать за уже имеющимися растениями, чтобы весной было меньше хлопот.