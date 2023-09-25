«Будет изящным украшением»: сибирячка нашла странные ярко-оранжевые грибы на Первомайке

В Первомайском районе жительница Новосибирска наткнулась на очень необычный ярко-оранжевый гриб.
— Не стала собирать их, — отметила читательница НГС.
Оказалось, что его можно есть.
— Алеврия оранжевая — красивый съедобный гриб из отдела аскомицетов, безшляпочных грибов. Сильно ею не наешься, но будет изящным украшением любого блюда. Ядовитых двойников не имеет, — объяснил корреспонденту НГС биолог и специалист по грибам, — Ринат Султанов.
Вчера стало известно, что в Новосибирске у главного корпуса НГУ обнаружили «ведьмин круг» из маслят.