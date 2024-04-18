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Подорожала охрана новосибирского зоопарка

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Животные Охрана новосибирского зоопарка подорожала — за полгода ЧОПу заплатят больше 8 миллионов

Охрана новосибирского зоопарка подорожала — за полгода ЧОПу заплатят больше 8 миллионов

Вольеры охраняет ЧОП «КРУК-С»

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Столько денег на охрану зоопарк Новосибирска тратит впервые

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило заключил контракт на охранные услуги стоимостью 8,1 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Контракт рассчитан на полгода — с 16 апреля по 15 октября. На сегодняшний день это самая дорогостоящая закупка зоопарка на охрану. До этого стоимость услуг на тот же срок не превышала 7 млн рублей. Никаких данных о поставщике или услугах, которые будет оказывать подрядчик, в договоре не указано.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, кто будет охранять зоопарк. В администрации сообщили, что в 2023–2024 годах контракт на оказание охранных услуг для нужд МУП «Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило» заключён с ООО ЧОП «КРУК-С».

По данным Rusprofile, компания работает с 2000 года. Генеральный директор — Аркадий Горячев. Выручка ЧОПа за 2023 год превысила 72 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,4 миллиона. За время существования компания выполнила госконтракты на почти 16,5 млн рублей. Больше всего ЧОП работало с Городским центром организации дорожного движения — сумма закупок составила почти 7,5 млн рублей.

При этом никаких упоминаний сотрудничества с новосибирским зоопарком в карточке ЧОПа в Rusprofile нет.

Ранее НГС выяснил, что новосибирский зоопарк потратит 650 тысяч рублей на новое животное.

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