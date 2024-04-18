Охрана новосибирского зоопарка подорожала — за полгода ЧОПу заплатят больше 8 миллионов

Столько денег на охрану зоопарк Новосибирска тратит впервые Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило заключил контракт на охранные услуги стоимостью 8,1 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.



Контракт рассчитан на полгода — с 16 апреля по 15 октября. На сегодняшний день это самая дорогостоящая закупка зоопарка на охрану. До этого стоимость услуг на тот же срок не превышала 7 млн рублей. Никаких данных о поставщике или услугах, которые будет оказывать подрядчик, в договоре не указано.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, кто будет охранять зоопарк. В администрации сообщили, что в 2023–2024 годах контракт на оказание охранных услуг для нужд МУП «Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило» заключён с ООО ЧОП «КРУК-С».

По данным Rusprofile, компания работает с 2000 года. Генеральный директор — Аркадий Горячев. Выручка ЧОПа за 2023 год превысила 72 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,4 миллиона. За время существования компания выполнила госконтракты на почти 16,5 млн рублей. Больше всего ЧОП работало с Городским центром организации дорожного движения — сумма закупок составила почти 7,5 млн рублей.

При этом никаких упоминаний сотрудничества с новосибирским зоопарком в карточке ЧОПа в Rusprofile нет.