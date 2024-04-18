«Она сама упала, об унитаз ударилась»: казахстанский экс-министр продолжает настаивать, что он не убивал жену

Куандыка Бишимбаева обвиняют в жестокой расправе над супругой Салтанат Нукеновой Источник: Jogargy_sot / T.me; saltanat.nukenova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Тысячи человек продолжают следить за тем, как в Казахстане судят экс-министра Куандыка Бишимбаева. Его обвиняют в жестоком убийстве своей жены, Салтанат Нукеновой. Расправа произошла в ноябре 2023 года — пара отправилась в ресторан, где супруг накинулся на девушку с кулаками. По версии следствия, Бишимбаев истязал Салтанат, пока она не скончалась от полученных травм. Тело девушки обнаружили медики лишь на следующий день. Всё это время рядом с экс-министром находился его брат, Бахтыжан Байжанов. Мы продолжаем следить за резонансным делом и рассказываем главное, что произошло за неделю в суде.



Братский раздор

В последние дни в суде резко обострились отношения между двумя подсудимыми — Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахтыжаном Байжановым. На одном из заседаний родственник экс-министра рассказал, как на него оказывают давление. По его словам, ночью в следственном изоляторе к нему подошел мужчина и сказал следовать за ним.



— Меня вытащили из камеры, я пошел к нему, смотрю — рядом Бишимбаев стоит, — рассказал Бахтыжан. — Я развернулся и ушел. Администрации сказал, чтобы он больше ко мне не подходил.



Бахытжан Байжанов на скамье подсудимых Источник: Jogargy_sot / T.me











По словам брата Бахтыжана, в камеру к нему приходил бывший заместитель комитета Мининформа по делам религий и гражданского общества Бауржан Мусин. Бывший чиновник пытался убедить его, что Бишимбаев ни в чём не виноват.



— Он говорил всё время: «Экспертиза показала, что она была пьяная, она была пьяная». Вот так всё время говорил, — заявил Бахтыжан.



После того, как попытки надавить на брата закончились неудачей, Бишимбаев сменил тактику — экс-министр начал настаивать, что это Бахтыжан шантажирует его, а не наоборот.



— Байжанов, конечно, всё исказил. На протяжении всего нахождения моего в СИЗО он меня шантажирует тем, что не отдает мне мои финансовые документы, — заявил Бишимбаев в суде.



По версии Бишимбаева, брат хранит при себе документы на имущество, в которое вложилась мать экс-министра. Опираясь на эту версию, муж-тиран пытался перевести судебное русло с убийства Салтанат в сторону имущественных споров и финансовых претензий.



Затем Бишимбаев принялся обвинять брата в том, что он несколько раз заходил в ту самую VIP-комнату, где, по версии следствия, произошло убийство.



— Пять месяцев он меня шантажирует тем, и просит меня не говорить о том, что он регулярно заходил в этот VIP-зал. Дело в том, что он этот нашатырь заносил в зал, и он же унес эту банку с нашатырем. Я вообще не знал, как им пользоваться, — уверяет Бишимбаев. — Он там пять минут находился. Пять месяцев я требовал у него документы, а он говорил, что вернет только в том случае, если я исключу его присутствие в этом VIP-зале.



Сговор с бывшей и угон автомобиля

Но на этом Бишимбаев не остановился — обвиняемый заявил, что его брат находится в сговоре с бывшей женой экс-министра Назым Кахарман, и вместе они украли у него машину:



— Вошел в сговор с моей бывшей женой, они украли машину, — заявил Бишимбаев. — Этот автомобиль летом, когда мы расстались, я попросил Байжанова перегнать в Алматы. Этот автомобиль был угнан, и Байжанов знает, кем был угнан. Он угнан моей бывшей женой оттуда.



Почти сразу после такого обвинения на связь вышла сама Назым — в своих соцсетях бывшая жена рассказала свою версию событий. По ее словам, во время развода между супругами не было раздела имущества, и когда Бишимбаева задержали, Назым попросила взять автомобиль у родителей бывшего мужа, чтобы возить детей. В ответ на это отец экс-министра начал распускать руки.

— Отец Куандыка назвал меня меркантильной и два раза ударил по руке. Всё это видела моя дочь. Мне даже детей не надо отговаривать общаться, они всё это видели и слышали, — заявила Назым Кахарман.

Скриншот из соцсетей Назым Кахарман Источник: nazymkakharman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Когда девушка рассказала о ситуации брату Бишимбаева, Байжанов согласился помочь — ведь автомобиль был зарегистрирован на него.



— Мы взяли ключи у домработницы. И перегнали автомобиль. Единственное, мы не успели выписать доверенность. Байжанова арестовали, — подчеркнула бывшая жена Бишимбаева.



Обвинения в фальсификации и требования снять штаны

На заседаниях этой недели защита Бишимбаева перешла к странной тактике. Например, во время заседания адвокат экс-министра потребовал от суда провести новое исследование переписок Салтанат с ее братом и обвиняемыми. Когда судья заявил, что переписки уже были изучены, защита мужа-тирана начала настаивать на фальсификации.



— У нас есть достоверная информация, что переписки <…> были сфальсифицированы во время следствия. И сейчас нам не дают эти телефоны, чтобы мы сверили с оригиналом, — заявил адвокат.



Судья отклонила возражения защиты, но вскоре адвокаты Бишимбаева вновь всех удивили.

Представители потерпевшей предложили осмотреть в зале суда брюки, в которых была Салтанат — ранее Бишимбаев уверял, что «брюки буквально слетели с нее через ботинки». Когда одежду погибшей достали и осмотрели, оказалось, что брюки очень узкие — их невозможно снять через ботинки.

Защита Бишимбаева тут же начала возражать, что брюки не такие уж и узкие, а затем потребовали провести эксперимент — надеть брюки Салтанат вместе с обувью и попробовать снять штаны.



— Не совсем понятно, с кого сторона защиты собирается снимать эти брюки? Салтанат Нукеновой нет в живых, ее телосложение мы не можем здесь представить, — ответили представители погибшей.



В итоге судья отказала защите Бишимбаева в этом сомнительном эксперименте. В течение всего заседания адвокат Бишимбаева продолжал перебивать других участников дела и регулярно заявлял возражения и протесты на происходящее в суде. В итоге судья вынесла в отношении адвоката частное постановление — в течение месяца городская коллегия примет меры в отношении неспокойного адвоката.



Московские судмедэксперты защищают Бишимбаева

Для того, чтобы доказать свою невиновность, Бишимбаев попытался привлечь к расследованию судмедэкспертов из России. Московские эксперты настаивают, что Салтанат действительно могла получить смертельные повреждения, упав с высоты своего роста, а также самостоятельно передвигаться при черепно-мозговой травме.



В ответ на это судмедэксперт Халимназаров, проводивший экспертизу Салтанат, не смог сдержать смеха:



— Там, конечно, коллеги переборщили со всем. Грубо говоря, они утверждают, что она сама упала, об унитаз ударилась. Это противоречит всему. Это, конечно же, глупость, — заявил судмедэксперт.



Халимназаров подчеркнул, что сама попытка привлечь иностранных специалистов выглядит как очевидная попытка купить нужное Бишимбаеву заключение.



— За границей привлекают эксперта. Согласитесь, там речь идет о нормальных вознаграждениях, это же не секрет. Если тот, кто заказывает это заключение, понимает, что оно не принесет пользы, разве он будет за него платить? Поэтому здесь об объективности речи не идет, — заявил судмедэксперт. — Эти эксперты видели только заключения первой экспертизы и нашей. Это ведь не экспертиза, а их суждения. Всего лишь суждения!



В итоге суд отказал в признании заключения московских экспертов — ведь российские специалисты не могут быть привлечены к ответственности в Казахстане. Соответственно, не несут ответственности за свои заключения и не могут предоставлять документы на рассмотрение суда присяжных.



Суд над над братьями продолжается — Бишимбаева обвиняют по статьям «Убийство с особой жестокостью» и «Истязание», Байжанова — по статьям «Укрывательство» и «Недонесение о преступлении».

