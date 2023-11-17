Дон Корлеоне по-уральски. Как наркокартель грозился вырезать семью и пугал отрубленной головой, а потом извинился

— Проблема в том, что заказчики и исполнители никак друг с другом не связаны. Они [заказчики] вообще могут находиться в другой стране. Есть обменники, которые занимаются отмыванием и обналичиванием денег. Тебе скидывают адрес кошелька, куда надо перевести биткоин, после чего указываешь реквизиты, на которые хочешь получить рубли. Исходный кошелек может быть любым, конечный тоже может быть любым, реквизиты, с которых отправят рубли, могут быть любыми. Все люди в цепочке могут быть никак не связаны между собой и даже близко не знать друг о друге, — объясняет Юрий.

По его словам, всё общение, организация и работа идут через мессенджеры и соцсети. Банковские и сим-карты, как правило, оформлены на других людей.

— Платят студентам или бомжам за то, чтобы те оформили на себя карточки и передали их. В итоге ниточка обрывается, — рассказал наш собеседник. — По иронии судьбы, именно развитие современных технологий привело к новому расцвету наркомагазинов, а МВД пока так и не перестроилось. Даже если ты ловишь исполнителя, то он сам ничего не знает. И это реальная проблема.