Дон Корлеоне по-уральски. Как наркокартель грозился вырезать семью и пугал отрубленной головой, а потом извинился

В известном фильме «Крестный отец» мафия подбрасывала в постель одному из своих врагов отрезанную лошадиную голову. В Первоуральске Свердловской области наркомафия решила переплюнуть голливудских гангстеров и прислала домой жертве отрезанную свиную голову в гробу. Всю семью пообещали вырезать, если ее глава не заплатит вымогателям
«Ты, твоя жена, твои дети — сгорите»
Олег (имя изменено из соображений безопасности. — Прим. ред.) занимался сдачей квартир посуточно. В октябре 2023 года у него снял жилье 24-летний Виталий. Он должен был отдать ключи утром 15 октября, но на связь не вышел.
— В 10 часов я ему набираю — он «не абонент». Пришел, звоню в дверь — не открывает. Я открыл вторым комплектом ключей и вошел. Увидел провода, зарядки, телефоны разные, весы. Две коробки из-под неизвестного вещества были убраны в мусор, а третья, с кристаллами бело-кофейного цвета, лежала в шкафу, — рассказал Олег.
Он утверждает, что не понял, какое именно вещество оставил в квартире арендатор.
— Мне некогда было разбираться, а надо было уезжать. Я временно всё убрал в подвал и поехал по делам. Полицию поначалу не вызвал, и это было ошибкой, — рассказывает Олег.
После этого на Олега и его семью обрушился вал угроз. Наркомагазин сначала потребовал от него извиниться перед Виталием и самостоятельно разложить изъятый наркотик по закладкам.
— Квартирант пришел в квартиру днем и обнаружил, что не хватает вещества. Он передал наркомагазину, что я его ограбил. Мне стали звонить и угрожать: «Что взял, нам отдавать не надо. Разложишь сам, мы тебе скинем точки. Будешь раскладывать эти веса сам. И с тебя еще 500 тысяч рублей». Я не знал, что делать. Они потом начали жене еще писать и угрожать: «Мы вас убьем, сожжем». Они узнали имена наших детей, начали пугать: типа дочь пойдет из школы — кислотой брызнем ей в лицо. Девочкам 4 года и 14 лет, — рассказал Олег.
Он отказался идти на поводу у вымогателей и помогать им.
— Я спрашивал, как быть, у знакомых в ФСБ, но заявление еще не писал, не думал, что всё настолько серьезно, — рассказал мужчина.
Тем временем за голову уральца, сдавшего опасный груз в полицию, наркокартель объявил награду в миллион рублей.
Стену его дома исписали угрозами, а окна стали разбивать камнями с посланиями и угрозами — «Привет от картеля».
Поворотным моментом стала попытка поджога — каратели закинули в квартиру дымовую шашку, загорелись шторы, приехали пожарные и полиция. Олег рассказал им, с чем столкнулся, однако это только разозлило наркомафию. Они прислали ему отрезанную свиную голову в гробу и пообещали, что сожгут семью с помощью коктейля Молотова.
— Они знали, что у меня этих наркотиков нет, их изъяла полиция. Магазин всё равно требовал с меня пять миллионов рублей, — рассказывал пострадавший.
Опасаясь за свою жизнь и семью, Олег обратился в СМИ, а потом и написал официальное заявление по поводу угроз в полицию (спустя почти две недели).
Резонанс и уголовное дело
Возник серьезный общественный резонанс. В тот же вечер, 10 ноября, полиция возбудила уголовное дело за вымогательство.
— По факту поступивших от наркобаронов угроз местному жителю, который сообщил в территориальное УВД об обнаруженной в его жилище крупной партии наркотиков, сотрудники полиции из следственного подразделения ОВД Первоуральска возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство), — сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Чтобы защитить Олега и его семью, сотрудники полиции Первоуральска направили в службу госзащиты ходатайство c просьбой обеспечить охрану. Через несколько дней семья получила государственную защиту.
В то же время был опрошен 24-летний арендатор Виталий. Он подтвердил, что снимал комнату, но отрицал причастность к наркотикам. Доказательств его вины, кроме слов Олега и переписки с наркомагазином, уже не было. Парня пока отпустили.
Но зато по горячим следам были задержаны каратели, кошмарившие Олега по заказу наркомагазина. Это оказались жители Екатеринбурга. Один из них порезался, когда пытался проникнуть в подъезд, где живет жертва, чтобы исписать угрозами и запенить ему дверь. Второй заказывал гроб и свиную голову через интернет. Оба ранее были судимы.
— Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ — «Вымогательство» и «Угроза убийством», — рассказал Валерий Горелых. — Гроб для устрашения был приобретен в Екатеринбурге в одном из ритуальных салонов, а голова свиньи была куплена на одной из популярных торговых площадок в интернете.
«Поднял шум, крысеныш»
Представители наркомафии сначала заявили, что скоро Олег будет в лесу и зря он обратился в СМИ.
Но очень скоро они резко поменяли риторику и попытались замять скандал, который к тому времени уже прогремел на всю страну. Картель заявил, что не будет больше преследовать Олега, и даже перевел ему 500 тысяч рублей на карту в качестве «морального ущерба». Скрин опубликовали в чате, где раньше размещали угрозы. Сам пострадавший подтвердил E1.RU этот перевод.
— С этим терпилой в Первоуральске вопрос закрыт. Спрашивать с него не будут, — написал преследователь в чате, где до этого за голову Олега была объявлена награда в миллион рублей.
Чем активнее работала полиция, тем быстрее менялся тон разговора — и уже спустя сутки таинственный наркомафиози предложил пойти на мировую.
«Надеюсь, они поверят в мое доброе намерение»
— По Первоуральску вопрос закрыт. Скажу одно: в той ситуации конкретно неправ Олег. Он не жертва, он причина. Однако и к нему больше не будет вопросов. Я хозяин своему слову и в подтверждение подкрепил платежом супруге в качестве компенсации морального ущерба и страха, который им пришлось испытать. Олег поступил крайне подло, он взял не свое. С моей стороны был перебор, когда ему поступали угрозы в отношении его супруги и детей, я был неправ.
— Я решил смириться с репутационной потерей и прекратить мероприятие, — продолжил он.
Представитель наркокартеля обвинил Олега в том, что он взял чужой наркотик и отдал полиции, а кроме того, часть оставил себе.
— Я адекватный бизнесмен. Угрозы семье были мерой психологического воздействия на него самого. В действительности бы я ни за что не тронул ни супругу, ни детей, это низко и подло. Семья испытала страх, и я понимаю, каково это, по этой причине и сделал компенсацию его супруге. Надеюсь, что она поверит в мое доброе намерение. Детям с моей стороны, если его супруга позволит, будет любая поддержка — будь то образование, медицина и прочее, — заявил наркомафиози.
Мы попросили прокомментировать такой внезапный поворот и смену риторики наркокартеля у двух экспертов: бывшего наркоборца и адвоката по уголовным делам.
«Почувствовали себя неуютно»
По мнению бывшего полицейского по имени Юрий К., скорее всего, наркомагазин испугался огласки.
— Боятся огласки, потому что проблемы могут возникнуть у всех площадок, если государство повернет на них свое «Око Саурона». Они чувствуют себя безнаказанно, пока это всё находится в тени. Как правило, кошмарят проштрафившихся закладчиков, которые сами совершали преступление (распространяли наркотики) и не обращаются в полицию, не пишут заявление. А тут получилось так, что пострадавший все-таки написал заявление, а кроме того, вся эта история докатилась до Москвы, и они почувствовали себя очень неуютно, попытались как-то вырулить. Проще говоря, очканули, — считает собеседник.
Также он не исключает, что это хитрый ход, который позволит в дальнейшем скомпрометировать пострадавшего или даже возбудить против него самого уголовное дело.
— Поступление денег на его счет зафиксировано, а назначение платежа неясно. Если он начнет тратить эти деньги, то как минимум ему может грозить статья за незаконное обогащение, а как максимум — на него самого могут написать заявление за вымогательство или пришить соучастие в чем-то противозаконном. Может, это деньги, которые были украдены с чьего-то счета? Надо быть очень осторожным в таких ситуациях, — полагает Юрий.
С ним согласен и адвокат Владимир Кривоногов.
— Хотя возможность загладить свою вину предусмотрена законом, но есть один тонкий момент: эти денежные средства надо подтвердить, чтобы в рамках уголовного дела было подтверждение, что этот перевод является именно компенсацией. А это могут сделать только при установлении лица, подлежавшего привлечению в качестве обвиняемого. Пока нет такого подтверждения, что платеж отправлен именно лицами, которые совершили преступления, распоряжаться этими деньгами рискованно. Отправителем могло являться иное лицо, которое введено в заблуждение преступниками, как в случае телефонного мошенничества, например.
Может ли полиция что-то противопоставить таким наркокартелям? Эксперты говорят одновременно и да, и нет.
«Удаленность и неуязвимость — это иллюзия»
По мнению Владимира Кривоногова, иллюзия использования мер конспирации в виде VPN-сервисов и безопасности всего, что удаленно происходит, необоснованна. К тому же сотрудники полиции имеют большой ресурс и возможность технических мероприятий для того, чтобы установить причастных лиц.
— Есть отдел К, есть иные службы. Дело уже находится на контроле в областном главке. Основная проблема — это то, что сотрудники полиции, как правило, перегружены подобной работой. На это требуется время. Но здесь ситуация, с учетом открытых призывов и угроз насилия, в нашем обществе вызывает дестабилизацию, и поэтому к делу такое пристальное внимание и уже кого-то даже задержали (двух непосредственных исполнителей. — Прим. ред.), — полагает адвокат.
В то же время, по его словам, конечные бенефициары и собственники подобных организаций (наркомагазинов), как правило, находятся за пределами РФ и действуют через подконтрольных лиц.
— Да, конкретные исполнители находятся на территории Свердловской области и Первоуральска и могут быть установлены. Что касается организаторов, то это требует намного больше времени и сил, но всё равно это возможно, — считает наш собеседник.
Бывший наркоборец Юрий К. более скептично оценивает возможность поймать заказчиков.
— Проблема в том, что заказчики и исполнители никак друг с другом не связаны. Они [заказчики] вообще могут находиться в другой стране. Есть обменники, которые занимаются отмыванием и обналичиванием денег. Тебе скидывают адрес кошелька, куда надо перевести биткоин, после чего указываешь реквизиты, на которые хочешь получить рубли. Исходный кошелек может быть любым, конечный тоже может быть любым, реквизиты, с которых отправят рубли, могут быть любыми. Все люди в цепочке могут быть никак не связаны между собой и даже близко не знать друг о друге, — объясняет Юрий.
По его словам, всё общение, организация и работа идут через мессенджеры и соцсети. Банковские и сим-карты, как правило, оформлены на других людей.
— Платят студентам или бомжам за то, чтобы те оформили на себя карточки и передали их. В итоге ниточка обрывается, — рассказал наш собеседник. — По иронии судьбы, именно развитие современных технологий привело к новому расцвету наркомагазинов, а МВД пока так и не перестроилось. Даже если ты ловишь исполнителя, то он сам ничего не знает. И это реальная проблема.
Как избежать таких проблем
Мы попросили эксперта проанализировать ошибки, допущенные Олегом, и дать несколько советов, как действовать в ситуации, если вы нашли чьи-то наркотики.
— Государственные органы не зря призывают граждан сообщать о подобных фактах. Если гражданин обнаружил подозрительный сверток или иной предмет, ни в коем случае нельзя его поднимать, перемещать и трогать. Необходимо по возможности обеспечить его сохранность и незамедлительно сообщить об этом в полицию. Ничего никуда не надо утаскивать или трогать, — напоминает адвокат Никита Кошаков.
В то же время, по словам адвоката, институт государственной защиты распространяется только на участников уголовного судопроизводства.
— То есть защиту могут предоставить только после возбуждения уголовного дела. Поэтому в случае угроз надо незамедлительно писать заявление и добиваться возбуждения дела. Тут есть один нюанс. От момента принятия заявления до возбуждения дела может пройти несколько дней или даже недель, во время которых лицо, сообщившее о преступлении, может подвергаться угрозам. Этот момент, на мой взгляд, нуждается в законодательном регулировании, — полагает адвокат.
К сожалению, в последнее время мы часто слышим, как распоясавшиеся наркомагазины выносят приговоры и наказывают всех, кто им не угодил. Прочитайте, как в Заречном девушку избили и заставили извиняться на камеру. А в Каменске-Уральском и вовсе преступник заставил раздеться на камеру и извиниться 14-летнюю девочку. Также карателей подозревали в смерти молодой пары, чьи тела нашли повешенными в Верхней Пышме.
Мы рассказывали, как работают такие каратели и почему чувствуют себя вольготно.