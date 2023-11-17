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Истории

Дон Корлеоне по-уральски. Как наркокартель грозился вырезать семью и пугал отрубленной головой, а потом извинился

Резонансная история, напоминающая гангстерские фильмы, произошла в небольшом свердловском городе

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Это, к сожалению, не кадры фильма про бандитов, а реальная фотография

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В известном фильме «Крестный отец» мафия подбрасывала в постель одному из своих врагов отрезанную лошадиную голову. В Первоуральске Свердловской области наркомафия решила переплюнуть голливудских гангстеров и прислала домой жертве отрезанную свиную голову в гробу. Всю семью пообещали вырезать, если ее глава не заплатит вымогателям 5 млн рублей. Но в реальности всё закончилось не так, как в кино, и извиняться пришлось самому наркокартелю. Наши коллеги из E1.RU рассказывают подробности этой истории. В ней больше всего поражает, как открыто и нагло действует наркомафия, чувствуя свою безнаказанность, и страшно представить, чем бы всё закончилось, если бы не общественный резонанс и вмешательство полиции.

«Ты, твоя жена, твои дети — сгорите»

Олег (имя изменено из соображений безопасности. Прим. ред.) занимался сдачей квартир посуточно. В октябре 2023 года у него снял жилье 24-летний Виталий. Он должен был отдать ключи утром 15 октября, но на связь не вышел.

— В 10 часов я ему набираю — он «не абонент». Пришел, звоню в дверь — не открывает. Я открыл вторым комплектом ключей и вошел. Увидел провода, зарядки, телефоны разные, весы. Две коробки из-под неизвестного вещества были убраны в мусор, а третья, с кристаллами бело-кофейного цвета, лежала в шкафу, — рассказал Олег.

Он утверждает, что не понял, какое именно вещество оставил в квартире арендатор.

— Мне некогда было разбираться, а надо было уезжать. Я временно всё убрал в подвал и поехал по делам. Полицию поначалу не вызвал, и это было ошибкой, — рассказывает Олег.

После этого на Олега и его семью обрушился вал угроз. Наркомагазин сначала потребовал от него извиниться перед Виталием и самостоятельно разложить изъятый наркотик по закладкам.

Представитель наркомагазина потребовал вернуть всё как было и извиниться

Представитель наркомагазина потребовал вернуть всё как было и извиниться

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— Квартирант пришел в квартиру днем и обнаружил, что не хватает вещества. Он передал наркомагазину, что я его ограбил. Мне стали звонить и угрожать: «Что взял, нам отдавать не надо. Разложишь сам, мы тебе скинем точки. Будешь раскладывать эти веса сам. И с тебя еще 500 тысяч рублей». Я не знал, что делать. Они потом начали жене еще писать и угрожать: «Мы вас убьем, сожжем». Они узнали имена наших детей, начали пугать: типа дочь пойдет из школы — кислотой брызнем ей в лицо. Девочкам 4 года и 14 лет, — рассказал Олег.

Угрозы перешли и на детей

Угрозы перешли и на детей

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Он отказался идти на поводу у вымогателей и помогать им.

— Я спрашивал, как быть, у знакомых в ФСБ, но заявление еще не писал, не думал, что всё настолько серьезно, — рассказал мужчина.

Вымогатель постоянно говорил, что полиция Олегу не поможет

Вымогатель постоянно говорил, что полиция Олегу не поможет

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Тем временем за голову уральца, сдавшего опасный груз в полицию, наркокартель объявил награду в миллион рублей.

За «наказание» уральца объявили награду в телеграм-чатах

За «наказание» уральца объявили награду в телеграм-чатах

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Стену его дома исписали угрозами, а окна стали разбивать камнями с посланиями и угрозами — «Привет от картеля».

Такими камнями разбили окна в квартире Олега

Такими камнями разбили окна в квартире Олега

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Поворотным моментом стала попытка поджога — каратели закинули в квартиру дымовую шашку, загорелись шторы, приехали пожарные и полиция. Олег рассказал им, с чем столкнулся, однако это только разозлило наркомафию. Они прислали ему отрезанную свиную голову в гробу и пообещали, что сожгут семью с помощью коктейля Молотова.

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— Они знали, что у меня этих наркотиков нет, их изъяла полиция. Магазин всё равно требовал с меня пять миллионов рублей, — рассказывал пострадавший.

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Опасаясь за свою жизнь и семью, Олег обратился в СМИ, а потом и написал официальное заявление по поводу угроз в полицию (спустя почти две недели).

Резонанс и уголовное дело

Возник серьезный общественный резонанс. В тот же вечер, 10 ноября, полиция возбудила уголовное дело за вымогательство.

— По факту поступивших от наркобаронов угроз местному жителю, который сообщил в территориальное УВД об обнаруженной в его жилище крупной партии наркотиков, сотрудники полиции из следственного подразделения ОВД Первоуральска возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство), — сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Подобные угрозы поступали мужчине на протяжении почти двух недель

Подобные угрозы поступали мужчине на протяжении почти двух недель

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Чтобы защитить Олега и его семью, сотрудники полиции Первоуральска направили в службу госзащиты ходатайство c просьбой обеспечить охрану. Через несколько дней семья получила государственную защиту.

В то же время был опрошен 24-летний арендатор Виталий. Он подтвердил, что снимал комнату, но отрицал причастность к наркотикам. Доказательств его вины, кроме слов Олега и переписки с наркомагазином, уже не было. Парня пока отпустили.

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Но зато по горячим следам были задержаны каратели, кошмарившие Олега по заказу наркомагазина. Это оказались жители Екатеринбурга. Один из них порезался, когда пытался проникнуть в подъезд, где живет жертва, чтобы исписать угрозами и запенить ему дверь. Второй заказывал гроб и свиную голову через интернет. Оба ранее были судимы.

— Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ — «Вымогательство» и «Угроза убийством», — рассказал Валерий Горелых. — Гроб для устрашения был приобретен в Екатеринбурге в одном из ритуальных салонов, а голова свиньи была куплена на одной из популярных торговых площадок в интернете.

«Поднял шум, крысеныш»

Представители наркомафии сначала заявили, что скоро Олег будет в лесу и зря он обратился в СМИ.

Поначалу угрозы продолжились, но это продолжалось недолго

Поначалу угрозы продолжились, но это продолжалось недолго

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Но очень скоро они резко поменяли риторику и попытались замять скандал, который к тому времени уже прогремел на всю страну. Картель заявил, что не будет больше преследовать Олега, и даже перевел ему 500 тысяч рублей на карту в качестве «морального ущерба». Скрин опубликовали в чате, где раньше размещали угрозы. Сам пострадавший подтвердил E1.RU этот перевод.

Наркокартель перевел свое жертве полмиллиона, чтобы загладить вину

Наркокартель перевел свое жертве полмиллиона, чтобы загладить вину

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— С этим терпилой в Первоуральске вопрос закрыт. Спрашивать с него не будут, — написал преследователь в чате, где до этого за голову Олега была объявлена награда в миллион рублей.

Риторика наркокартеля изменилась

Риторика наркокартеля изменилась

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Чем активнее работала полиция, тем быстрее менялся тон разговора — и уже спустя сутки таинственный наркомафиози предложил пойти на мировую.

«Надеюсь, они поверят в мое доброе намерение»

— По Первоуральску вопрос закрыт. Скажу одно: в той ситуации конкретно неправ Олег. Он не жертва, он причина. Однако и к нему больше не будет вопросов. Я хозяин своему слову и в подтверждение подкрепил платежом супруге в качестве компенсации морального ущерба и страха, который им пришлось испытать. Олег поступил крайне подло, он взял не свое. С моей стороны был перебор, когда ему поступали угрозы в отношении его супруги и детей, я был неправ.

— Я решил смириться с репутационной потерей и прекратить мероприятие, — продолжил он.

Представитель наркокартеля обвинил Олега в том, что он взял чужой наркотик и отдал полиции, а кроме того, часть оставил себе.

— Я адекватный бизнесмен. Угрозы семье были мерой психологического воздействия на него самого. В действительности бы я ни за что не тронул ни супругу, ни детей, это низко и подло. Семья испытала страх, и я понимаю, каково это, по этой причине и сделал компенсацию его супруге. Надеюсь, что она поверит в мое доброе намерение. Детям с моей стороны, если его супруга позволит, будет любая поддержка — будь то образование, медицина и прочее, — заявил наркомафиози.

Мы попросили прокомментировать такой внезапный поворот и смену риторики наркокартеля у двух экспертов: бывшего наркоборца и адвоката по уголовным делам.

«Почувствовали себя неуютно»

По мнению бывшего полицейского по имени Юрий К., скорее всего, наркомагазин испугался огласки.

— Боятся огласки, потому что проблемы могут возникнуть у всех площадок, если государство повернет на них свое «Око Саурона». Они чувствуют себя безнаказанно, пока это всё находится в тени. Как правило, кошмарят проштрафившихся закладчиков, которые сами совершали преступление (распространяли наркотики) и не обращаются в полицию, не пишут заявление. А тут получилось так, что пострадавший все-таки написал заявление, а кроме того, вся эта история докатилась до Москвы, и они почувствовали себя очень неуютно, попытались как-то вырулить. Проще говоря, очканули, — считает собеседник.

Также он не исключает, что это хитрый ход, который позволит в дальнейшем скомпрометировать пострадавшего или даже возбудить против него самого уголовное дело.

— Поступление денег на его счет зафиксировано, а назначение платежа неясно. Если он начнет тратить эти деньги, то как минимум ему может грозить статья за незаконное обогащение, а как максимум — на него самого могут написать заявление за вымогательство или пришить соучастие в чем-то противозаконном. Может, это деньги, которые были украдены с чьего-то счета? Надо быть очень осторожным в таких ситуациях, — полагает Юрий.

Гроб взяли в ритуальном агентстве

Гроб взяли в ритуальном агентстве

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С ним согласен и адвокат Владимир Кривоногов.

— Хотя возможность загладить свою вину предусмотрена законом, но есть один тонкий момент: эти денежные средства надо подтвердить, чтобы в рамках уголовного дела было подтверждение, что этот перевод является именно компенсацией. А это могут сделать только при установлении лица, подлежавшего привлечению в качестве обвиняемого. Пока нет такого подтверждения, что платеж отправлен именно лицами, которые совершили преступления, распоряжаться этими деньгами рискованно. Отправителем могло являться иное лицо, которое введено в заблуждение преступниками, как в случае телефонного мошенничества, например.

Может ли полиция что-то противопоставить таким наркокартелям? Эксперты говорят одновременно и да, и нет.

«Удаленность и неуязвимость — это иллюзия»

По мнению Владимира Кривоногова, иллюзия использования мер конспирации в виде VPN-сервисов и безопасности всего, что удаленно происходит, необоснованна. К тому же сотрудники полиции имеют большой ресурс и возможность технических мероприятий для того, чтобы установить причастных лиц.

— Есть отдел К, есть иные службы. Дело уже находится на контроле в областном главке. Основная проблема — это то, что сотрудники полиции, как правило, перегружены подобной работой. На это требуется время. Но здесь ситуация, с учетом открытых призывов и угроз насилия, в нашем обществе вызывает дестабилизацию, и поэтому к делу такое пристальное внимание и уже кого-то даже задержали (двух непосредственных исполнителей. — Прим. ред.), — полагает адвокат.

В то же время, по его словам, конечные бенефициары и собственники подобных организаций (наркомагазинов), как правило, находятся за пределами РФ и действуют через подконтрольных лиц.

— Да, конкретные исполнители находятся на территории Свердловской области и Первоуральска и могут быть установлены. Что касается организаторов, то это требует намного больше времени и сил, но всё равно это возможно, — считает наш собеседник.

Всё закончилось относительно благополучно, несмотря на многочисленные угрозы

Всё закончилось относительно благополучно, несмотря на многочисленные угрозы

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Бывший наркоборец Юрий К. более скептично оценивает возможность поймать заказчиков.

— Проблема в том, что заказчики и исполнители никак друг с другом не связаны. Они [заказчики] вообще могут находиться в другой стране. Есть обменники, которые занимаются отмыванием и обналичиванием денег. Тебе скидывают адрес кошелька, куда надо перевести биткоин, после чего указываешь реквизиты, на которые хочешь получить рубли. Исходный кошелек может быть любым, конечный тоже может быть любым, реквизиты, с которых отправят рубли, могут быть любыми. Все люди в цепочке могут быть никак не связаны между собой и даже близко не знать друг о друге, — объясняет Юрий.

По его словам, всё общение, организация и работа идут через мессенджеры и соцсети. Банковские и сим-карты, как правило, оформлены на других людей.

— Платят студентам или бомжам за то, чтобы те оформили на себя карточки и передали их. В итоге ниточка обрывается, — рассказал наш собеседник. — По иронии судьбы, именно развитие современных технологий привело к новому расцвету наркомагазинов, а МВД пока так и не перестроилось. Даже если ты ловишь исполнителя, то он сам ничего не знает. И это реальная проблема.

Как избежать таких проблем

Мы попросили эксперта проанализировать ошибки, допущенные Олегом, и дать несколько советов, как действовать в ситуации, если вы нашли чьи-то наркотики.

— Государственные органы не зря призывают граждан сообщать о подобных фактах. Если гражданин обнаружил подозрительный сверток или иной предмет, ни в коем случае нельзя его поднимать, перемещать и трогать. Необходимо по возможности обеспечить его сохранность и незамедлительно сообщить об этом в полицию. Ничего никуда не надо утаскивать или трогать, — напоминает адвокат Никита Кошаков.

В то же время, по словам адвоката, институт государственной защиты распространяется только на участников уголовного судопроизводства.

— То есть защиту могут предоставить только после возбуждения уголовного дела. Поэтому в случае угроз надо незамедлительно писать заявление и добиваться возбуждения дела. Тут есть один нюанс. От момента принятия заявления до возбуждения дела может пройти несколько дней или даже недель, во время которых лицо, сообщившее о преступлении, может подвергаться угрозам. Этот момент, на мой взгляд, нуждается в законодательном регулировании, — полагает адвокат.

К сожалению, в последнее время мы часто слышим, как распоясавшиеся наркомагазины выносят приговоры и наказывают всех, кто им не угодил. Прочитайте, как в Заречном девушку избили и заставили извиняться на камеру. А в Каменске-Уральском и вовсе преступник заставил раздеться на камеру и извиниться 14-летнюю девочку. Также карателей подозревали в смерти молодой пары, чьи тела нашли повешенными в Верхней Пышме.

Мы рассказывали, как работают такие каратели и почему чувствуют себя вольготно.

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