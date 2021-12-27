Икра, яхты, бриллианты. К чему должны стремиться люди и почему общество потребления — это хорошо

Пришло тут в редакцию НГС сообщение от читателя по поводу автомобилизации в частности и общества потребления в целом. Человек выступает резко против машин, призывает пересаживаться на велосипеды и критикует саму идеологию общества, основанную на потреблении. А вот авторедактор НГС Дмитрий Косенко считает, что ничего плохого в этом самом потреблении нет, мало того — это основа современного мира и вообще жизни на земле. Он уверен, что крушение всяких коммунизмов и социализмов доказало, что иного пути у человечества нет.
Вообще, я в своих материалах об автомобилях предлагал читателям присылать информацию о собственных интересных и редких машинах. Не знаю, что так бомбануло этого человека, но он решил высказаться глобально:
«Я не имею автомобиля, не вожу его (хотя, в принципе, умею), считаю частное автомобилевладение одним из самых страшных соблазнов и пороков современного человечества, двигатель внутреннего сгорания — одним из атавизмов прошлого, людей, водящих и любящих автомобили (особенно в городе, особенно внедорожники), — как минимум безответственными убийцами своих и чужих детей, атмосферы и жизни на земле. Культ автомобиля есть худшее проявление консумеризма, социальной спеси и обезьяньих инстинктов альфа-самцов.
К тому же в этом городе водить не умеют, учиться не хотят, и стиль вождения проникнут таким же человеконенавистничеством и убогой деревенской барской спесью, как и вся культура великорусской нации. Я мечтаю о дне, когда в Москве встанут навсегда все основные магистрали и автомобилевладельцы начнут избивать друг друга монтировками. Машины в пределах города должны принадлежать только специализированным службам, а развивать следует новые формы общественного транспорта — экономичные, индивидуализированные и общедоступные. Я же люблю велосипед и настоятельно советую вам в светлый праздник Рождества Христова подумать о спасении собственной души».
Консумеризм, если кто не знает, — это потребительство, идеология общества потребления. Часть граждан критикует потребительство (но неизвестно, искренне ли) — мол, не нужны нам всяческие материальные блага, нужно духовно развиваться и святым духом питаться. Помню, как в советской школе внушали, как плохо стремиться к материальному, а жить нужно ради мира во всём мире. Это, конечно, было максимально лживо, потому что утром говорили так, а потом шли биться в магазины за окорочка, сапоги и туалетную бумагу.
Вообще, лживость — одна из основных сущностей при отрицании идеологии потребления. Все мы едим, пьем, одеваемся, куда-то ездим, но при этом люди говорят, что это плохо, и начинают качать за нравственность. Ханжеская позиция. Есть и истинные борцы против потребительства, готовые остаться без штанов ради духовности, но они хотя бы правдивы.
— Когда контрабандист ползет через пропасть по жердочке или купец плывет в маленьком суденышке по Великому океану — ну смотрите, почтенно, понятно, люди деньги зарабатывают. Насмотрелся я на этих благородных страдальцев, бродячих музыкантов и нищих певцов, хуже того, на этих менестрелей (поэты-музыканты в Средневековье. — Прим. ред.), на этих мучителей душ человеческих. Это они толкают на смерть обманутых дурачков, — говаривал министр-администратор в фильме «Обыкновенное чудо» по Евгению Шварцу. Есть доля разума в его словах о практичности, хотя он, негодяй такой, и отрицал чувства.
А правда в том, что всё мироздание было и будет построено на системе созидания материальных и духовных благ и их последующего потребления. Коммунистические попытки придумать идеальное, но нереальное общество, как мы знаем, успешно провалились. В обществе потребления люди создают что-то, получают за это вознаграждение, а затем потребляют созданное другими людьми. И это не только еда, автомобили, яхты, золото/бриллианты. Это и произведения искусства: книги, фильмы, картины. Это и научные знания, это и духовные, нравственные ценности — всё это мы потребляем, давайте уже честно признаем.
Нет ничего плохого в том, что человек стремится к лучшей жизни — к поездкам, путешествиям, к лучшему жилью, к качественным вещам. Это стимулирует его развитие, здоровый авантюризм, амбициозность, целеустремленность, профессионализм. В итоге люди всё лучше и лучше делают свое дело, и общий уровень жизни на планете Земля, как ни крути, повышается. И духовные ценности не входят ни в какое противоречие с потребительством — они как были, так и остались.
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