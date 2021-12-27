Икра, яхты, бриллианты. К чему должны стремиться люди и почему общество потребления — это хорошо

Вообще, я в своих материалах об автомобилях предлагал читателям присылать информацию о собственных интересных и редких машинах. Не знаю, что так бомбануло этого человека, но он решил высказаться глобально:

«Я не имею автомобиля, не вожу его (хотя, в принципе, умею), считаю частное автомобилевладение одним из самых страшных соблазнов и пороков современного человечества, двигатель внутреннего сгорания — одним из атавизмов прошлого, людей, водящих и любящих автомобили (особенно в городе, особенно внедорожники), — как минимум безответственными убийцами своих и чужих детей, атмосферы и жизни на земле. Культ автомобиля есть худшее проявление консумеризма, социальной спеси и обезьяньих инстинктов альфа-самцов.

К тому же в этом городе водить не умеют, учиться не хотят, и стиль вождения проникнут таким же человеконенавистничеством и убогой деревенской барской спесью, как и вся культура великорусской нации. Я мечтаю о дне, когда в Москве встанут навсегда все основные магистрали и автомобилевладельцы начнут избивать друг друга монтировками. Машины в пределах города должны принадлежать только специализированным службам, а развивать следует новые формы общественного транспорта — экономичные, индивидуализированные и общедоступные. Я же люблю велосипед и настоятельно советую вам в светлый праздник Рождества Христова подумать о спасении собственной души».

