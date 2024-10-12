От удара вылетели на обочину: два автомобиля столкнулись на Богдана Хмельницкого — женщину зажало в салоне

ДТП произошло сегодня, в субботу Источник: АСТ-54 Black / T.me











В Новосибирске на улице Богдана Хмельницокго сегодня, 12 октября, ночью произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

На дороге врезались два автомобиля. У обоих сильно повреждены капоты. Автомобили от удара выбросило на обочину.

Один из автомобилей вылетел на тротуар Источник: АСТ-54 Black / T.me











Женщину зажало в автомобиле Источник: Спасатели МАСС

Как рассказали спасатели МАСС, ДТП произошло сегодня ночью. В результате удара в Nissan Note оказалась зажата женщина. Ее оттуда достали и перенесли в машину скорой помощи. В автомобиле Lexus RX 350 были два человека. Они выбрались самостоятельно, а один из них скрылся с места аварии.