От удара вылетели на обочину: два автомобиля столкнулись на Богдана Хмельницкого — женщину зажало в салоне

В Новосибирске на улице Богдана Хмельницокго сегодня, 12 октября, ночью произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
На дороге врезались два автомобиля. У обоих сильно повреждены капоты. Автомобили от удара выбросило на обочину.
Как рассказали спасатели МАСС, ДТП произошло сегодня ночью. В результате удара в Nissan Note оказалась зажата женщина. Ее оттуда достали и перенесли в машину скорой помощи. В автомобиле Lexus RX 350 были два человека. Они выбрались самостоятельно, а один из них скрылся с места аварии.
В Новосибирске сотрудники ГАИ пустились в погоню за лихачом на каршеринге. Водитель не справился с управлением и врезался в бетонные блоки.