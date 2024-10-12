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Происшествия От удара вылетели на обочину: два автомобиля столкнулись на Богдана Хмельницкого — женщину зажало в салоне

От удара вылетели на обочину: два автомобиля столкнулись на Богдана Хмельницкого — женщину зажало в салоне

На месте работает ГАИ

660
4 комментария

ДТП произошло сегодня, в субботу

В Новосибирске на улице Богдана Хмельницокго сегодня, 12 октября, ночью произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

На дороге врезались два автомобиля. У обоих сильно повреждены капоты. Автомобили от удара выбросило на обочину.

Один из автомобилей вылетел на тротуар

Женщину зажало в автомобиле

Как рассказали спасатели МАСС, ДТП произошло сегодня ночью. В результате удара в Nissan Note оказалась зажата женщина. Ее оттуда достали и перенесли в машину скорой помощи. В автомобиле Lexus RX 350 были два человека. Они выбрались самостоятельно, а один из них скрылся с места аварии.

В Новосибирске сотрудники ГАИ пустились в погоню за лихачом на каршеринге. Водитель не справился с управлением и врезался в бетонные блоки.

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Комментарии
4
Очередной новый ник автора
18 минут
Женя, привет
Почётный гражданин Левосибирска
5 минут
Утром не про них статья была - "Урок с последствиями: Lexus гнал маленький Nissan до самого двора, чтобы научить правильно ездить"? Может, опять встретились?
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