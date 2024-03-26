Бывший боец и отец семерых детей. Что известно о владельце машины, на которой террористы скрылись из «Крокуса», и его семье

Рассказываем, что известно о новых обвиняемых Источник: Аминьчон, Диловар Исломов / соцсети











Сегодня, 25 марта, Басманный суд Москвы арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Новыми обвиняемыми стали двое братьев из Твери и их пожилой отец. Накануне в СИЗО отправили четырех налетчиков. Сегодня стало известно о задержании еще троих подозреваемых. Их обвиняют по статье о теракте.



На допросах Диловар, Аминчон и Исроил Исломовы отрицали свою причастность к подготовке теракта. По данным СМИ, Исломовы сами пришли в СК и рассказали о том, что продали своему знакомому белую машину, которую попала в розыск и новостные сводки. Рассказываем всё, что известно о мужчинах, которым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения по статье о теракте.

Владелец «Рено», на котором скрылись террористы

Террористы уехали из «Крокуса» на белом Renault Symbol с номерами 69-го региона, то есть Тверской области. Последним владельцем машины считается 24-летний уроженец Таджикистана по имени Диловар Исломов. Вместе со своей семьей он проживал в Твери.

В разговоре со СМИ 22 марта он рассказал, что продал машину «примерно неделю назад» брату своей жены. «Фонтанка» выяснила, за 10 дней до теракта Исломов передал «Рено» одному из обвиняемых захватчиков, Шамсидину Фаридуни (его арестовали вчера).

Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU











Источник: Диловар Исломов / соцсети











Примерно за час до теракта Фаридуни связался с Исломовым и попросил снять машину с учета. С момента трагедии Диловар не заходил в соцсети.



Источник: T.me











Несколько лет назад Диловар Исломов принимал участие в любительских боях. MSK1.RU нашёл анонс боя в в группе бойцовского клуба «ВКонтакте». Тренер клуба Сахиб Муродов в разговоре с MSK1.RU сообщил, что не помнит такого бойца.

Источник: Диловар Исломов / соцсети











По данным источника РБК, с 2019 по 2022 год мужчина работал в нескольких компаниях. Сначала в строительной компании с офисом в Нижнем Тагиле, а затем на производстве обуви в Твери. Кроме того, в 2021 году ему принадлежал китайский электромобиль Lifan.



В 2019 году Диловара привлекали к ответственности за нарушение правил въезда в страну.



Спонсировал поездку в Турцию?

Брат Исломова Аминчон — еще один фигурант дела о теракте. По версии следствия, он перевел Шамсидину Фаридуни в общей сложности 45 тысяч рублей. Тот потратил деньги на поездку в Турцию, где якобы встретился с организатором теракта.

РИА Новости нашли фотографии Шамсудина Фаридуни из Турции Источник: РИА Новости / T.me











В суде 32-летний Аминчон заявил, что у него семеро детей: восьмимесячный, четырех-, пяти- и семилетний в настоящем браке, и еще трое несовершеннолетних от другой женщины. Такие данные передал корреспондент MSK1.RU, присутствовавший на открытой части заседания.



Источник: Московские суды общей юрисдикции / T.me











На суде Аминчон скрывал лицо за капюшоном Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU











Источник: ok.ru











Кроме того, Исмолов не получал высшего образования, а последнее время работал таксистом.



— Раньше я работал водителем автобуса. Из-за того, что у меня позвоночная грыжа, я сейчас дома, немного таксую, чтобы детей кормить, — рассказал в Басманном суде Аминчон.



На вопрос судьи о том, знает ли он, в чем его обвиняют, он ответил: «Я не виновен».



Привлек детей к участию в теракте?

Какую роль в совершении преступления играл отец Исломовых, 62-летний Исроил Ибрагимович, не известно. Как сообщает «Фонтанка», сначала мужчину привлекли к делу как свидетеля, а потом арестовали.

Исроил женат, помимо Аминчона и Диловара, у него есть еще трое детей. Все они совершеннолетние Он — гражданин Таджикистана, в России у него есть вид на жительство и регистрация в Тверской области. А его сыновья являются гражданами РФ.

Ранее Исроил не был судим. Как сказал мужчина в суде, сейчас он не работает.



Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU











Все трое фигурантов, которых арестовали сегодня, обвиняются по статье о теракте (пункт б части 3 статьи 205 УК), им грозит до пожизненного заключения.



Ранее мы публиковали кадры задержания боевиков. Всю актуальную информацию о суде над обвиняемыми в теракте в Крокусе мы публикуем в нашей онлайн-хронике.