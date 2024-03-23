Во время теракта в Crocus City Hall погибли дети Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В пятницу, 22 марта, в концертном зале Crocus CIty Hall неизвестные мужчины в камуфляже открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, больше ста человек пострадали, 40 человек погибли. Само здание охватил огонь. Мы ведем онлайн-репортаж с места трагедии.



Депутат Госдумы Нина Останина сообщила, что среди погибших во время теракта есть дети.

— Среди погибших в «Крокус Сити Холле» есть дети… В этот день там проходил всероссийский чемпионат по танцам. Нет прощения палачам! — написала Останина в своем Telegram-канале.

Уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что дети, пострадавшие в результате теракта в Crocus CIty Hall, находятся в состоянии средней степени тяжести. Информацию об этом передает Ксения Мишонова — детский омбудсмен Подмосковья.