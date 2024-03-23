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Происшествия Теракт в Crocus City Hall Во время теракта в Crocus City Hall погибли дети

Во время теракта в Crocus City Hall погибли дети

Еще несколько находятся в тяжелом состоянии

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Во время теракта в Crocus City Hall погибли дети

В пятницу, 22 марта, в концертном зале Crocus CIty Hall неизвестные мужчины в камуфляже открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, больше ста человек пострадали, 40 человек погибли. Само здание охватил огонь. Мы ведем онлайн-репортаж с места трагедии.

Депутат Госдумы Нина Останина сообщила, что среди погибших во время теракта есть дети.

— Среди погибших в «Крокус Сити Холле» есть дети… В этот день там проходил всероссийский чемпионат по танцам. Нет прощения палачам! — написала Останина в своем Telegram-канале.

Уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что дети, пострадавшие в результате теракта в Crocus CIty Hall, находятся в состоянии средней степени тяжести. Информацию об этом передает Ксения Мишонова — детский омбудсмен Подмосковья.

Минздрав Подмосковья опубликовал списки пострадавших во время трагедии: 37 человек ранены, среди них 1 ребенок. Сообщается, что некоторые среди них скончались до приезда медиков.

Если вы что-то знаете о произошедшем, расскажите об этом редакции MSK1.RU.
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Теракт Стрельба Погибли дети Crocus City Hall
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