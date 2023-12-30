Дроны и ракеты массово атаковали Россию

Этой ночью ряд регионов России атаковали дроны. Об атаке Белгорода во втором часу ночи написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
— Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу, — заявил глава региона.
Позже Гладков добавил, один из снарядов попал в частный дом. Один мужчина погиб, четверо человек пострадали, среди которых —
— У
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Также в результате атаки пострадали 10 частных домов и два автомобиля. В Белгороде повреждена система водообеспечения.
Об атаке на Брянскую область сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, над регионом сбили шесть беспилотников, пострадавших и разрушений нет.
В Минобороны заявили, что над Белгородской областью средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов. В ведомстве также рассказали о 32 беспилотниках, сбитых над Московской, Брянской, Орловской и Курской областями.