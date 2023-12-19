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Умер «Пухляш» Дмитрий Красилов

«Харизма ходячая». Little Big трогательно попрощались со своим «Пухляшом»

Дмитрию Красилову было 29 лет

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Красилов покорил всю страну своим зажигательным танцем

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Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Ильем Владимировичем Прусикиным либо касается деятельности иностранного агента Ильи Владимировича Прусикина.

18 декабря в Москве нашли тело Дмитрия Красилова — танцора, который прославился как «пухляш из клипа Little Big». Ему было 29 лет, вероятная причина смерти — сердечная недостаточность.

С Красиловым прощаются его коллеги — музыканты, певцы и танцоры. В стороне не остались и участники группы.

— Спасибо, Дима, за всё, что ты сделал… Всегда буду помнить и ценить тебя! R.I.P. (в переводе с английского «Покойся с миром». — Прим. ред.), — написал солист группы Илья Прусикин*.

Прусикин* приложил к посту фото Красилова в знаменитом образе из клипа

Прусикин* приложил к посту фото Красилова в знаменитом образе из клипа

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— Харизма ходячая, вечная память тебе в наших сердцах. Приятный и открытый был, — написала участница группы Софья Таюрская.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Софья решила вспомнить о Красилове с видео

Видео: sonyatayurskaya / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Слова сочувствия пишут и другие знаменитости. Актер Андрей Борисов кратко принес соболезнования друзьям и близким. Блогер Бабич написал: «Покойся с миром, брат».

— Умер «Пухляш». Совсем недавно пересекались с Димой на съемках. Очень рано. Всего 29. Мои соболезнования родным и близким. Царствия небесного. Земля пухом, — поделился Гарик Харламов.

Последней с Красиловым встречалась его подруга певица Анастасия Негода. Она рассказала MSK1.RU о самочувствии артиста.

— Мы вместе работали на канале «МУЗ-ТВ» и вчера вместе были на премьере фильма. Он, как обычно, шутил. Мы даже записали новогоднее поздравление. Дима со всеми своими фанатами сфотографировался, был очень веселый и бодрый, — объяснила Негода.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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