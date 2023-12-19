«Харизма ходячая». Little Big трогательно попрощались со своим «Пухляшом»

С Красиловым прощаются его коллеги — музыканты, певцы и танцоры. В стороне не остались и участники группы.

— Спасибо, Дима, за всё, что ты сделал… Всегда буду помнить и ценить тебя! R.I.P. (в переводе с английского «Покойся с миром». — Прим. ред.), — написал солист группы Илья Прусикин*.