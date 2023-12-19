«Харизма ходячая». Little Big трогательно попрощались со своим «Пухляшом»

18 декабря в Москве нашли тело Дмитрия Красилова — танцора, который прославился как «пухляш из клипа Little Big». Ему было 29 лет, вероятная причина смерти — сердечная недостаточность.
С Красиловым прощаются его коллеги — музыканты, певцы и танцоры. В стороне не остались и участники группы.
— Спасибо, Дима, за всё, что ты сделал… Всегда буду помнить и ценить тебя! R.I.P. (в переводе с английского «Покойся с миром». — Прим. ред.), — написал солист группы Илья Прусикин*.
— Харизма ходячая, вечная память тебе в наших сердцах. Приятный и открытый был, — написала участница группы Софья Таюрская.
Слова сочувствия пишут и другие знаменитости. Актер Андрей Борисов кратко принес соболезнования друзьям и близким. Блогер Бабич написал: «Покойся с миром, брат».
— Умер «Пухляш». Совсем недавно пересекались с Димой на съемках. Очень рано. Всего 29. Мои соболезнования родным и близким. Царствия небесного. Земля пухом, — поделился Гарик Харламов.
Последней с Красиловым встречалась его подруга певица Анастасия Негода. Она рассказала MSK1.RU о самочувствии артиста.
— Мы вместе работали на канале «МУЗ-ТВ» и вчера вместе были на премьере фильма. Он, как обычно, шутил. Мы даже записали новогоднее поздравление. Дима со всеми своими фанатами сфотографировался, был очень веселый и бодрый, — объяснила Негода.
* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.