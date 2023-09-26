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В Нагорном Карабахе взорвалась заправка, на которую съехались беженцы. Погибших и раненых — около 200

Последствия страшного взрыва попали на видео

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Очевидцы сняли видео с места трагедии

Видео: Санкции в РФ / T.me

Вечером 25 сентября на топливной базе в Степанакерте произошел взрыв. Местные СМИ пишут, что погибших и пострадавших — около 200 человек.

Столь большое число объясняется тем, что на склад съехались люди, которые пытаются покинуть Нагорный Карабах. Там они получали топливо. На видео с места ЧП — очереди из машин.

— На складе с топливом недалеко от трассы Степанакерт — Аскеран произошел сильный взрыв. В данный момент на месте работают спасательная и медико-оперативная группы. Есть жертвы и раненые. Многие пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, — сообщило МВД непризнанной республики.

Нагорный КарабахВзрывЗаправкаБеженцыПогибли
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