В Нагорном Карабахе взорвалась заправка, на которую съехались беженцы. Погибших и раненых — около 200

— На складе с топливом недалеко от трассы Степанакерт — Аскеран произошел сильный взрыв. В данный момент на месте работают спасательная и медико-оперативная группы. Есть жертвы и раненые. Многие пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, — сообщило МВД непризнанной республики.