Лоб разбит, на лице порезы: появились первые фото Лады Дэнс после аварии

У певицы разбит лоб, удар сказался на позвоночнике, врачи не исключают черепно-мозговую травму. На лице — многочисленные порезы и разрывы кожи. Через несколько дней состояние артистки ухудшилось: она перенесла несколько операций на лице и из-за этого не говорила и с трудом дышала, а ее родным запретили приходить в больницу.