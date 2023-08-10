Лоб разбит, на лице порезы: появились первые фото Лады Дэнс после аварии

В Сети появились первые фотографии певицы Лады Дэнс, снятые после аварии в больнице. Певица попала в серьезное ДТП в минувшие выходные —
— Мы не хотели публиковать эти фотографии. Я их увидел вчера в интернете. Видимо, их сделал кто-то из-за людей, которые имеют доступ в лечебное учреждение, — пояснил Пудовкин.
Также директор артистки заявил, что в ближайшие дни Лада Дэнс сама сможет записать видеообращение к своим поклонникам, поскольку о ее здоровье беспокоятся миллионы людей.
— От себя хочу сказать: сейчас самое главное — это ее реабилитация и отсутствие тяжелых последствий перенесенной аварии. Сегодня певица разговаривала, общалась с родными и близкими, — рассказал Пудовкин. — Решают вопросы по косметическим проблемам на лице, проводятся все необходимые процедуры.
До этого врачи запрещали певице общаться по телефону, чтобы у нее не было лишних поводов нервничать.
Лада Дэнс находится в больнице уже пять дней. Пока врачи не берутся давать обнадеживающих прогнозов — ситуация совсем непростая. В момент ДТП артистка сидела на заднем сиденье машины. Когда ее «Мерседес» врезался в стоящую иномарку, певица сильно ударилась головой.
— Произошел сильнейший удар. Сейчас артистка в сознании, проходит лечение и находится под наблюдением врачей. Прогнозы хорошие. Сейчас мы будем подавать иск на транспортную компанию, которая организовала переезд артистки, — рассказывал Сергей Пудовкин корреспондентам MSK1.RU сразу после аварии.
У певицы разбит лоб, удар сказался на позвоночнике, врачи не исключают черепно-мозговую травму. На лице — многочисленные порезы и разрывы кожи. Через несколько дней состояние артистки ухудшилось: она перенесла несколько операций на лице и из-за этого не говорила и с трудом дышала, а ее родным запретили приходить в больницу.