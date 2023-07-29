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Спецоперация на Украине

Появилось видео с моментом мощного взрыва в Таганроге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «теракт»

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По последним данным, при взрыве пострадали 14 человек

Видео: «Известия»

Появилось видео мощного взрыва, произошедшего этим вечером в центре Таганрога.

Напомним, в Минобороны назвали произошедшее террористической атакой. По данным ведомства, Украина нанесла удар зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Также сообщается, что российские средства ПВО обнаружили и перехватили в воздухе украинскую ракету. Именно ее обломки упали на территории Таганрога.

По словам губернатора Ростовской области, его эпицентр пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Взрывом задело и соседний ресторан «Чехов Сад».

Обо всём, что известно о случившемся и что сейчас происходит на месте ЧП, вы оперативно можете узнавать в онлайн-трансляции на 161.RU.

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