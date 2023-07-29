Появилось видео с моментом мощного взрыва в Таганроге

Появилось видео мощного взрыва, произошедшего этим вечером в центре Таганрога.
Напомним, в Минобороны назвали произошедшее террористической атакой. По данным ведомства, Украина нанесла удар зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Также сообщается, что российские средства ПВО обнаружили и перехватили в воздухе украинскую ракету. Именно ее обломки упали на территории Таганрога.
По словам губернатора Ростовской области, его эпицентр пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Взрывом задело и соседний ресторан «Чехов Сад».
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