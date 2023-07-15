ФСБ заявила, что предотвратила убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак

Днем 15 июля ФСБ заявила, что предотвратила убийства главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.
По информации спецслужбы, члены неонацистской группировки «Параграф-88» занимались разведкой по адресам, по которым их потенциальные жертвы жили и работали. 14 июля подозреваемых задержали в Москве и Рязанской области.
— В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство, — сообщили в ФСБ.