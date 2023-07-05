«А вот сейчас мы тебя убьем»: журналистка Милашина и адвокат Немов рассказали о том, как их жестоко избили в Чечне

В телеграм-канале «Команды против пыток» опубликовали подробные рассказы журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова о сегодняшнем нападении в Чечне — их жестоко избили неизвестные вооруженные люди. Милашина и Немов ехали на последнее заседание суда по делу похищенной чеченскими силовиками Заремы Мусаевой.
Зарема Мусаева, жена бывшего судьи Сайди Янгулбаева, была похищена 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. Ее увезли в Чечню как свидетеля по уголовному делу о мошенничестве. Мусаеву арестовали, обвинив в нападении на чеченского полицейского. 15 июня 2023 года прокурор запросил для Мусаевой пять с половиной лет колонии — к этому сроку ее в итоге и приговорили.
Рассказ Александра Немова о случившемся первоначально появился в обращении Федеральной палаты адвокатов. По словам Немова, из машин, прижавших такси, на котором они ехали с Милашиной, вышло около 10–12 человек. Они выкинули из такси водителя, а на его место сели вооруженные люди.
— Они остановились, выволокли, выбросили нас на обочину и начали избивать ногами по лицу, по всем частям тела, еще какими-то палками, мне ударили ножом в ногу... Говорили о том, что незачем было приезжать вам сюда, работайте у себя дома, защищать никого здесь не надо. Сказали, что меня якобы предупреждали, когда за мной устраивали наружку ранее, — это было предупреждение, а вот сейчас мы тебя убьем, — рассказал Немов. — Поставили на колени, приставили пистолет к голове, к затылку. Требовали, чтобы я молил их о пощаде. Потом забрали всю технику, телефон, ноутбук, сказали считать до ста, продолжая избивать, постоянно били ногами по всем частям тела.
Елена Милашина рассказала о произошедшем на видео. По ее мнению, нападение было связано с профессиональной деятельностью — неизвестные, избивавшие Немова, говорили ему, что он «слишком много людей защищает, здесь никого защищать не нужно».
— У Саши сложилось впечатление, что кто-то из них с нами летел. Там с посадкой в Москве очень интересная история была: задержали самолет, потом рядом с Сашей сели два человека, до этого никого там не было, пустой ряд. Они или не они были нападавшими? Вычислить можно в системе по билетам, в аэропорту куча камер — изъять это видео, опознать этих людей (там они были без балаклав), всё возможно, — вспомнила Милашина.
Далее история, рассказанная журналисткой, полностью совпадала со словами Немова. Кроме того, Милашина упомянула, что ей пытались связать руки за спиной, а Немова в этот момент ударили ножом. По ее словам, нападавшие точно знали, что нужно делать, но даже не сформулировали, чего они хотят.
— Проехали какое-то расстояние, машина заглохла, они не смогли ее завести. Тогда затащили в овраг и начали избивать, кто-то рылся в наших сумках. Они не взяли ни денег, ни карточек банковских, их ничего из этого не интересовало — только техника. Они требовали наши пароли, грозились отрезать пальцы и мне, и Саше — подносили нож, чуть ли не начали резать. Потом начали палкой бить по каждому пальцу, угрожать, что они их сломают. Слава богу, переломов нет, только ушибы, но били методично, чтобы получить пароли, — рассказала Елена Милашина.
По словам журналистки, нападавшие облили ее зеленкой и обрили волосы, избивали полипропиленовыми трубами, но ран и переломов не нанесли — только ушибы. В Минздраве Северной Осетии позднее сообщили, что состояние избитых — средней тяжести, угрозы жизни нет.
— Я много раз писала о применении этих труб и теперь на своей шкуре убедилась, что это оружие мощное — очень больно, такое ощущение, как будто ожог, — поделилась Милашина.
Также Елена Милашина заявила, что они вместе с Немовым отправятся на апелляцию по делу Заремы Мусаевой. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что нападавшие на данный момент не установлены, поскольку они передвигались на автомобиле без номерных знаков.
Ранее о нападении доложили президенту Владимиру Путину. В Кремле заявили, что речь идет об «очень серьезном нападении», которое требует энергичных мер и «реализации следственных действий». Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что направила телеграммы главе МВД и руководителю Следственного комитета Чеченской Республики с просьбой провести проверку. О проведении проверки заявил и глава федерального следкома Александр Бастрыкин.
В Минцифры заявили, что готовы оказать Милашиной и Немову всю необходимую поддержку: «правовую, информационную и финансовую». Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал короткое сообщение в телеграм-канале, в котором пообещал «разобраться» в ситуации и приложить все усилия, чтобы «установить личности нападавших».