«А вот сейчас мы тебя убьем»: журналистка Милашина и адвокат Немов рассказали о том, как их жестоко избили в Чечне

Рассказ Александра Немова о случившемся первоначально появился в обращении Федеральной палаты адвокатов. По словам Немова, из машин, прижавших такси, на котором они ехали с Милашиной, вышло около 10–12 человек. Они выкинули из такси водителя, а на его место сели вооруженные люди.

— Они остановились, выволокли, выбросили нас на обочину и начали избивать ногами по лицу, по всем частям тела, еще какими-то палками, мне ударили ножом в ногу... Говорили о том, что незачем было приезжать вам сюда, работайте у себя дома, защищать никого здесь не надо. Сказали, что меня якобы предупреждали, когда за мной устраивали наружку ранее, — это было предупреждение, а вот сейчас мы тебя убьем, — рассказал Немов. — Поставили на колени, приставили пистолет к голове, к затылку. Требовали, чтобы я молил их о пощаде. Потом забрали всю технику, телефон, ноутбук, сказали считать до ста, продолжая избивать, постоянно били ногами по всем частям тела.



Елена Милашина рассказала о произошедшем на видео. По ее мнению, нападение было связано с профессиональной деятельностью — неизвестные, избивавшие Немова, говорили ему, что он «слишком много людей защищает, здесь никого защищать не нужно».