«Очень любил отца и только начинал жить». Рассказываем, что известно о россиянине, которого в Египте разорвала акула

В Египте 8 июня акула напала на россиянина, когда он купался в море. Трагедия случилась у пляжа Dream Beach в Хургаде. Местные на лодке пытались помочь, но было уже поздно. Молодой человек звал на помощь и не мог выплыть: хищник вцепился ему в ногу и утащил на дно. Спастись удалось только девушке, которая плыла рядом.
Погибшим оказался 23-летний Владимир Попов, который переехал к своему отцу в Египет, где они купили недвижимость в жилом комплексе British Resort. Молодой человек родился в Архангельске, но последние несколько лет жил и учился в столице.
«Оставался месяц до дня рождения»
Корреспондент MSK1.RU поговорила с близкими и друзьями погибшего от нападения акулы. Они рассказали, каким человеком им запомнился Владимир и чем он занимался.
— Вова был хорошим парнем. Ему оставался всего месяц до его дня рождения. Знакомые говорят, что он переехал туда с отцом. Насколько знаю, ему очень нравилось жить в Москве, вся его жизнь была здесь, — рассказала подруга погибшего Сара Мерешкова.
— Знаю, что музыкой увлекался. Песни записывал. У него еще была девушка. Не знаю, была она с ним в тот момент или нет, — поделился друг погибшего Олег.
Судя по соцсетям Владимира Попова, он несколько лет встречался с девушкой.
— В соцсетях пишут, что он спас свою девушку от акулы. Но это не так, его девушки там не было. Она находится дома, и с ней всё в порядке, — поделилась знакомая Владимира Алена Морозова.
«Даже не знала, что он в Египте»
Как говорит подруга Владимира, парень пробовал себя в разном бизнесе, начиная от веб-дизайна и заканчивая сдачей помещений в аренду.
— Раньше его интересовала фронтенд-разработка. Полгода назад, по его словам, стал просто жить для себя, особо ничем не занимался. Поначалу создавал сайты, потом начал сдавать в аренду помещения. У него была дистанционная учеба, поэтому Вова мог спокойно путешествовать, — добавила Сара Мерешкова.
Последний разговор между друзьями был об учебе и дипломе, которые Владимир Попов должен был защищать через несколько месяцев.
— Мы говорили про диплом. У него должна была быть защита зимой. Особо переживаний не было, просто рассказывал про учебу, — рассказала подруга.
По словам подруги, Владимир Попов несколько раз менял университет. Учился на IT-специалиста на кафедре «Вычислительные системы, сети и информационная безопасность» в ВССиИБ до третьего курса, а потом ушел в МИИТ.
— До третьего курса учился на IT-специалиста, но понял, что это не его, перевелся в другой университет. Он только начал жить, недавно мне писал, что начал готовиться к дипломной работе. Вова был прекрасным человеком и очень любил своего отца, — поделилась Сара.
«Это какой-то злой рок»
Отец погибшего в Египте россиянина Владимира Попова рассказал о произошедшем. По словам Юрия, всё случилось в считаные секунды.
— Мы пошли на пляж отдохнуть. На сына напала акула, это всё случилось за секунды. Это абсолютное нелепое стечение обстоятельств, потому что это безопасный пляж. Вокруг корабли и яхты. Там никогда такого не было. Обычно они нападают на диких пляжах. Это именно просто какой-то злой рок... — сказал 112 отец погибшего Юрий Попов.
Также отец погибшего рассказал, что рядом с Владимиром не было никого из родных. Мимо плыли только туристы, а помочь парню уже было невозможно.
Акулу поймали
Позднее власти Египта подтвердили информацию о поимке напавшей на россиянина акулы. Министерство окружающей среды опубликовало заявление по этому поводу на своих страницах в соцсетях.
— Специальная группа выловила акулу, ставшую причиной трагедии. Ее передали на исследования для получения точной информации, необходимой для определения причин ее аномального поведения, — говорится в публикации.
Пляж Dream Beach, недалеко от которого произошла трагедия, считается одним из самых популярных и ухоженных в Хургаде. Расположен он рядом с аэропортом и пятизвездочным отелем Hurghada Marriott Beach Resort. После случившегося в городе закрыли все пляжи. А местная морская полиция предупреждает туристов, что находиться в воде опасно.
Мы собрали всё, что известно о трагедии, произошедшей в Египте, где погиб Владимир Попов. Кроме этого, публиковали фото акулы, которая напала на россиянина и растерзала за несколько секунд.
Напомним, это не первый случай нападения акул на туристов в Египте. Летом