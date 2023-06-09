«Очень любил отца и только начинал жить». Рассказываем, что известно о россиянине, которого в Египте разорвала акула

«Оставался месяц до дня рождения»

Корреспондент MSK1.RU поговорила с близкими и друзьями погибшего от нападения акулы. Они рассказали, каким человеком им запомнился Владимир и чем он занимался.

— Вова был хорошим парнем. Ему оставался всего месяц до его дня рождения. Знакомые говорят, что он переехал туда с отцом. Насколько знаю, ему очень нравилось жить в Москве, вся его жизнь была здесь, — рассказала подруга погибшего Сара Мерешкова.

— Знаю, что музыкой увлекался. Песни записывал. У него еще была девушка. Не знаю, была она с ним в тот момент или нет, — поделился друг погибшего Олег.

