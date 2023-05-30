«Прям над нашим домом, братан»: видео атаки беспилотников на Москву и Подмосковье от очевидцев

Этим утром произошла масштабная атака беспилотников на Москву и Подмосковье. Первый взрыв случился в жилом доме в Новой Москве, на земле нашли обломки, похожие на части БПЛА. Затем стало известно, что один из беспилотников врезался в многоэтажку на Ленинском проспекте. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что «в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения». Над регионом работает ПВО. Мы собрали в одном материале главные видео от очевидцев — с летящими беспилотниками, работой ПВО и последствиями атаки.
Мы ведем онлайн-трансляцию, в которой собираем всё, что известно об атаке беспилотников.