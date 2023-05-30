freedom
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 5/10
usd 80.06
eur 85.90
Тема дняБеспилотники атаковали дома в Москве и Подмосковье
Все новости
Все новости

«Прям над нашим домом, братан»: видео атаки беспилотников на Москву и Подмосковье от очевидцев

На видео — полет дронов над домами, работа ПВО и последствия атаки

1 267

Над Москвой и Подмосковьем сбили больше 20 беспилотников

Поделиться

Этим утром произошла масштабная атака беспилотников на Москву и Подмосковье. Первый взрыв случился в жилом доме в Новой Москве, на земле нашли обломки, похожие на части БПЛА. Затем стало известно, что один из беспилотников врезался в многоэтажку на Ленинском проспекте. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что «в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения». Над регионом работает ПВО. Мы собрали в одном материале главные видео от очевидцев — с летящими беспилотниками, работой ПВО и последствиями атаки.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Первые сообщения об атаке беспилотников появились после взрыва в жилом доме в Новой Москве. Жильцов многоэтажки эвакуировали

Видео: Mash / T.me

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Затем о взрывах стали сообщать в Подмосковье — хлопки слышали в Одинцово и Красногорске. Судя по всему, это была работа ПВО по беспилотникам

Видео: 112 / T.me

Еще чуть-чуть и видео загрузится
По словам очевидцев, в небе над Красногорском виднелся дым, а в домах тряслись окна

Видео: Mash / T.me

Еще чуть-чуть и видео загрузится
— Вот он, дрон летит, — так прокомментировал происходящее один из очевидцев

Видео: Mash / T.me

Еще чуть-чуть и видео загрузится
На камеру очевидцев попали и моменты уничтожения беспилотников

Видео: Mash / T.me

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Беспилотники летели прямо над крышами домов — это не могло не напугать местных жителей

Видео: Baza / T.me

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Еще один уничтоженный беспилотник

Видео: SHOT / T.me

Еще чуть-чуть и видео загрузится
А это всё, что осталось от беспилотника, залетевшего в квартиру многоэтажки на Ленинском проспекте. Рядом с этим местом атаки перекрыто движение

Видео: SHOT / T.me

Мы ведем онлайн-трансляцию, в которой собираем всё, что известно об атаке беспилотников.

БеспилотникиМоскваПодмосковьеАтакаПВОВзрыв
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter