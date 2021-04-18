Около Нижней Ельцовки перевернулась иномарка — водитель вылетел из салона

В Новосибирске иномарка перевернулась на Бердском шоссе
Вечером в воскресенье, 18 апреля, на Бердском шоссе около Нижней Ельцовки произошло ДТП, в котором пострадал человек.
Как сообщает очевидец в паблике «Инцидент. Новосибирск», автомобиль перевернулся, и водитель вылетел из салона. До прибытия медиков мужчина был жив, но находился без сознания.
Информация о данной аварии поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 19:30.
— Перевернулась «Тойота», человек лежит без сознания, — говорилось в сообщении.
В ГИБДД информацию о ДТП подтвердили, уточнив, что пострадавший находится в медицинском учреждении.
Вчера вечером нетрезвая женщина на «Ладе» устроила тройное ДТП, в котором пострадал ребенок.