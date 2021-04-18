18 апреля воскресенье
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 1/10
usd 75.55
eur 90.46
Тема дняСпасатели нашли тело пропавшего 6-летнего Максима

Все новости

Все новости

Около Нижней Ельцовки перевернулась иномарка — водитель вылетел из салона

На месте работали медики и полиция

5 751
27Обсудить

Поделиться

Пострадавшего доставили в больницу

Пострадавшего доставили в больницу

Поделиться

В Новосибирске иномарка перевернулась на Бердском шоссе

Вечером в воскресенье, 18 апреля, на Бердском шоссе около Нижней Ельцовки произошло ДТП, в котором пострадал человек.

Как сообщает очевидец в паблике «Инцидент. Новосибирск», автомобиль перевернулся, и водитель вылетел из салона. До прибытия медиков мужчина был жив, но находился без сознания.

Информация о данной аварии поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 19:30.

— Перевернулась «Тойота», человек лежит без сознания, — говорилось в сообщении.

В ГИБДД информацию о ДТП подтвердили, уточнив, что пострадавший находится в медицинском учреждении.

Вчера вечером нетрезвая женщина на «Ладе» устроила тройное ДТП, в котором пострадал ребенок.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

ГИБДДДТП с пострадавшимперевернувшаяся машина
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (27)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...