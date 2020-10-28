Скончался последний из пострадавших в страшном ДТП у Болотного

В больнице скончался последний выживший в ДТП у Болотного
В Новосибирской области в больнице Мошковского района умерла шестая жертва крупного ДТП у Болотного.
— 27 октября в больнице скончался шестой человек из микроавтобуса. Это был мужчина, — сообщил НГС начальник отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Сергей Страдымов.
В сообщении на сайте ГУ МВД по Томской области (все жертвы ДТП были томичами) уточняется возраст погибшего — ему было 46 лет.
Авария произошла в субботу, 24 октября. В Болотнинском районе микроавтобус «Тойота» выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом. В день катастрофы погибли 52-летний водитель «Тойоты» и его пассажиры: 33-летняя женщина и двое детей — 5-летний мальчик и 8-летняя девочка.
Чтобы достать из искореженного салона авто двух других пассажиров, спасателям пришлось применить специнструмент. После этого 50-летнюю женщину и 46-летнего мужчину доставили в Мошковскую ЦРБ. Женщина скончалась спустя несколько часов.
— По предварительной информации, находившиеся в автомобиле люди не были пристегнуты ремнями безопасности, — добавили в пресс-службе томского ведомства.
В ту же субботу, 24 октября, на 49-м километре трассы К-19р «Мазда Демио» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с фурой. Известно, что за рулем иномарки находилась PR-менеджер компании «ВсеМайки» Юлия Бармаева.