Скончался последний из пострадавших в страшном ДТП у Болотного

В Новосибирской области в больнице Мошковского района умерла шестая жертва крупного ДТП у Болотного.



— 27 октября в больнице скончался шестой человек из микроавтобуса. Это был мужчина, — сообщил НГС начальник отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Сергей Страдымов.

В сообщении на сайте ГУ МВД по Томской области (все жертвы ДТП были томичами) уточняется возраст погибшего — ему было 46 лет.

Авария произошла в субботу, 24 октября. В Болотнинском районе микроавтобус «Тойота» выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом. В день катастрофы погибли 52-летний водитель «Тойоты» и его пассажиры: 33-летняя женщина и двое детей — 5-летний мальчик и 8-летняя девочка.