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Скончался последний из пострадавших в страшном ДТП у Болотного

Таким образом, число жертв аварии выросло до шести человек

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Столкновение произошло&nbsp;в Болотнинском районе на 129-м километре автодороги Р-255 «Сибирь»

Столкновение произошло в Болотнинском районе на 129-м километре автодороги Р-255 «Сибирь»

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В больнице скончался последний выживший в ДТП у Болотного

В Новосибирской области в больнице Мошковского района умерла шестая жертва крупного ДТП у Болотного.

— 27 октября в больнице скончался шестой человек из микроавтобуса. Это был мужчина, — сообщил НГС начальник отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Сергей Страдымов.

В сообщении на сайте ГУ МВД по Томской области (все жертвы ДТП были томичами) уточняется возраст погибшего — ему было 46 лет.

Авария произошла в субботу, 24 октября. В Болотнинском районе микроавтобус «Тойота» выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом. В день катастрофы погибли 52-летний водитель «Тойоты» и его пассажиры: 33-летняя женщина и двое детей — 5-летний мальчик и 8-летняя девочка.

Чтобы достать из искореженного салона авто двух других пассажиров, спасателям пришлось применить специнструмент. После этого 50-летнюю женщину и 46-летнего мужчину доставили в Мошковскую ЦРБ. Женщина скончалась спустя несколько часов.

— По предварительной информации, находившиеся в автомобиле люди не были пристегнуты ремнями безопасности, — добавили в пресс-службе томского ведомства.

В ту же субботу, 24 октября, на 49-м километре трассы К-19р «Мазда Демио» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с фурой. Известно, что за рулем иномарки находилась PR-менеджер компании «ВсеМайки» Юлия Бармаева.

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