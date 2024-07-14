Не хотите состариться раньше времени? Тогда вам лучше отказаться от этих 5 «безобидных» привычек

Врачи советуют не забывать, что соль и так содержится во всех продуктах, которые мы употребляем в пищу. Поэтому досаливать готовое блюдо — вредить себе.



— Это способствует изменению сосудистой стенки, отложению холестерина, формированию гипертонической болезни, а также старению мозга и, как следствие, повышает риски развития слабоумия, — рассказывает гериатр.



Особенно много соли содержится в фастфуде, полуфабрикатах и других переработанных продуктах. Всё это нужно исключить из меню тем, кто хочет как можно дольше быстро соображать.



Вместо соли Роспотребнадзор рекомендует добавлять в пищу лимонный сок, эстрагон, кориандр или сушеные овощи — например, болгарский перец. А если без этой специи вы не представляете свою жизнь, стоит хотя бы перейти с поваренной соли на адыгейскую — она содержит витамины групп B, C, D и E, а входящий в ее состав чеснок укрепляет иммунитет.

