Не хотите состариться раньше времени? Тогда вам лучше отказаться от этих 5 «безобидных» привычек

Человеческий мозг и так начинает работать хуже с годами, но некоторые привычки еще сильнее ускоряют этот процесс. В итоге уже в 30–40 лет некоторые люди соображают не быстрее пенсионера и жалуются на забывчивость. А у кого-то из-за этих 5 привычек развивается ранняя деменция. Сейчас расскажем, какими действиями мы каждый день вредим своему мозгу.
Постоянно недосыпаем
По словам врачей, если систематически отводить себе на сон всего несколько часов, это скажется на состоянии мозга.
— Мозг должен отдыхать минимум 6–7 часов в сутки, иначе это ведет к старению мозга и снижению когнитивных способностей, — говорит гериатр Валентина Ямпольская.
Валентина Ямпольская — главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения Свердловской области.
Есть у недосыпа и еще одно опасное последствие.
— Недостаток сна может привести к накоплению токсичного бета-амилоидного белка, который увеличивает риск возникновения деменции, — предупреждает врач Надежда Подкорытова.
Надежда Подкорытова — главный врач «ИНВИТРО-Урал».
А чтобы засыпалось легко, специалисты советуют не пить вечером кофе и алкоголь и ложиться всегда в одно и то же время.
— Чтобы вы могли спокойно и вовремя заснуть, не стоит заниматься какой-либо интенсивной умственной деятельностью вечером. Четкий режим работы и отдыха — это то, что надо для профилактики раннего старения мозга, — добавляет Валентина Ямпольская.
Едим сосиски и колбасу
Колбаса, сосиски, ветчина и бекон — это виды переработанного мяса, которые для организма совсем не полезны. Прежде всего, эти продукты опасны тем, что вызывают ожирение, а оно в свою очередь вредит мозгу.
Ожирение вносит 1% в общий вклад рисков развития когнитивных нарушений в перспективе.
Гериатр добавляет: если и есть переработанное мясо, то не чаще одного раза в неделю и в ограниченном количестве. А после 60 лет колбасы и сосисок в рационе вообще быть не должно. Тем более их есть чем заменить.
— Сосискам и колбасам стоит предпочесть более полезные источники белка: рыбу, птицу, орехи и бобы, — советует Надежда Подкорытова.
Мало двигаемся
Малоподвижность, или гиподинамия, вредна для мозга и сама по себе, но, кроме того, она ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям и все к тому же ожирению.
— Если ожирение прибавляет 1% к риску развития когнитивных нарушений в перспективе, то гиподинамия — 2%, — говорит гериатр.
Чтобы не только выглядеть, но и думать на свой возраст, врач советует уделять физической активности как минимум два с половиной часа в неделю. Что делать в это время — не так важно. Если вы не хотите идти в спортзал или бегать в парке, то можно просто походить по квартире, заняться домашними делами или, если у вас есть собака, прогуляться с питомцем на свежем воздухе.
Часто остаемся одни
По словам Валентины Ямпольской, отрезанность от остального мира — это прямая дорога к депрессии, которая увеличивает риск преждевременного старения мозга на 4%.
Кроме того, многие пожилые люди сталкиваются с социальной изоляцией, когда выходят на пенсию и перестают общаться с людьми. Американский невролог Залди Тан говорит, что при взаимодействии с социумом мозг человека обрабатывает большие объемы информации, что не дает ему стареть.
— Когда мы этого не делаем, некоторые нейронные связи начинают разрушаться. Это может ускорить снижение когнитивных функций, — рассказывает Залди Тан.
Итогом долгой социальной изоляции, по мнению Надежды Подкорытовой, может стать и высокий риск возникновения деменции. А чтобы мозг не состарился, нужно как можно чаще бывать в обществе. Пожилым людям особенно важно общаться с внуками или посещать кружки по интересам.
— При отсутствии родственников лучше переехать в пансионат, где пожилой человек сможет общаться с другими людьми, — добавляет Ямпольская.
Пересаливаем еду
Врачи советуют не забывать, что соль и так содержится во всех продуктах, которые мы употребляем в пищу. Поэтому досаливать готовое блюдо — вредить себе.
— Это способствует изменению сосудистой стенки, отложению холестерина, формированию гипертонической болезни, а также старению мозга и, как следствие, повышает риски развития слабоумия, — рассказывает гериатр.
Особенно много соли содержится в фастфуде, полуфабрикатах и других переработанных продуктах. Всё это нужно исключить из меню тем, кто хочет как можно дольше быстро соображать.
Вместо соли Роспотребнадзор рекомендует добавлять в пищу лимонный сок, эстрагон, кориандр или сушеные овощи — например, болгарский перец. А если без этой специи вы не представляете свою жизнь, стоит хотя бы перейти с поваренной соли на адыгейскую — она содержит витамины групп B, C, D и E, а входящий в ее состав чеснок укрепляет иммунитет.