Когда худеющим нужно бежать к врачу? И от чего на самом деле растет живот? Объясняет эндокринолог

У ожирения может быть несколько причин, но чаще всего это неправильный образ жизни Источник: Роман Данилкин, Людмила Данилина / 63.RU











Хорошего человека должно быть много. Так любят говорить люди с размером одежды 50+. А когда станет уже слишком много? О чем говорит наш индекс массы тела? Что делать с лишними килограммами? Чем грозит жир на животе? Спасут ли положение редкие приемы пищи и липосакция? А может быть, дело в широких костях — и не стоит переживать? На вопросы наших коллег из 63.RU ответила главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по эндокринологии, врач-эндокринолог специализированного консультативно-диагностического центра ФГБОУ ВО Клиник СамГМУ МЗ РФ Светлана Манцагова.



«В 95% случаев причина избыточного веса и ожирения — неправильный образ жизни»

— Что приводит к ожирению? Всегда ли виноват гормональный сбой?



— В 95% случаев причина избыточного веса и ожирения — неправильный образ жизни. И лишь в 5% причиной избыточного веса становятся заболевания эндокринной системы, которые могут приводить к ожирению. Расскажу об этом поподробнее. Основными эндокринными заболеваниями, приводящими к избыточной массе тела и ожирению, являются: гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы), гипогонадизм (недостаток половых гормонов), гиперкортицизм (избыток гормонов надпочечников). Например, гипофункция щитовидной железы вызывает склонность к накоплению жидкости, появлению отеков, приводит к замедлению обменных процессов. На фоне приема заместительной гормональной терапии вес стабилизируется.

В 5% случаев причиной избыточного веса становятся заболевания эндокринной системы Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











Также набор веса может происходить из-за гиперпролактинемии. Это заболевание, при котором уровень гормона пролактина в крови существенно выше нормальных значений. Оно приводит к нарушению менструального цикла у женщин, снижению полового влечения у мужчин, бесплодию у представителей обоих полов. При назначении лечения, приводящего к снижению уровня пролактина крови, вес снижается.



У женщин периодом риска прибавки веса является период менопаузы (возрастное снижение уровня половых гормонов). В этот период мы рекомендуем женщинам пересмотреть суточную калорийность пищи, создать отрицательный энергетический баланс (когда расходуется больше калорий, чем потребляется).



Снижение уровня тестостерона у мужчин приводит к избыточному весу. В то же время ожирение является причиной снижения уровня тестостерона у мужчин. Получается замкнутый круг. Поэтому сначала мы пытаемся понять, что первично — ожирение или гипогонадизм. В первые три месяца наблюдения и лечения пытаемся добиться целевого снижения веса у мужчин. Если на фоне снижения веса уровень тестостерона нормализовался, то именно ожирение и было причиной его снижения.



К набору веса может приводить и гиперфункция надпочечников. В этом случае отмечается повышение артериального давления, избыточный вес, при этом отмечается перераспределение отложения подкожно-жирового слоя. Жир откладывается в области живота, при этом руки и ноги остаются худыми, появляются багрово-синюшные растяжки на животе.



— Очень многие для того чтобы понять, есть ли у них лишний вес, рассчитывают индекс массы тела. Действительно этот коэффициент отражает реальную картину?



Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и определить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной (ожирение). Рассчитывается по формуле: масса тела в килограммах делится на рост в метрах, возведенный в квадрат.



— Да, эта классификация разработана ВОЗ. Мы также используем понятие «индекс массы тела» в своей работе (не измеряем индекс массы тела только у беременных женщин и спортсменов). Если индекс массы тела 27 и выше, то мы рекомендуем медикаментозное лечение. Если от 25 до 27 — то это сигнал для снижения веса (коэффициент от 18,5 до 25 считается нормальным). В первую очередь нужно увеличить физические нагрузки. Во время занятий спортом в клетках вырабатывается много митохондрий — таких «заводиков» по производству энергии. Они способствуют снижению жировой массы. Нужно также уменьшать поступление энергии с пищей.

ИМТ от 18,5 до 25 считается нормальным Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Надо помнить, чем выше индекс массы тела, тем вероятнее развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, повышение артериального давления.



Также мы обращаем внимание на объем талии. Жировая ткань имеет свойство откладываться в области внутренних органов. Это также становится причиной сердечно-сосудистых заболеваний.



— А можете определить, есть ли у пациента гормональные нарушения, только взглянув на него? Есть какие-то очевидные признаки того, что лишний вес все-таки связан с гормональным сбоем?



— Не всегда с первого взгляда можно выявить нарушения гормонального фона. Некоторые признаки нарушения гормонального фона были перечислены ранее. Не рекомендуется снижать вес при впервые выявленном заболевании или в период обострения хронического заболевания. Организм не будет в это время худеть. Если же на фоне стабилизации уровня гормонов человек не похудел или набрал вес, то причиной является неправильный образ жизни.



«Понятия «широкая кость» не существует»

— Часто от полноватых людей можно услышать фразу: «У меня просто кость широкая, это не лишний вес». Есть ли в действительности понятие «широкая кость»?



— Такого понятия не существует.



— Есть такое мнение, что от приема гормональных контрацептивов женщина может набрать вес. Так ли это?



— На некоторых гормональных контрацептивах женщина может прибавить 1–2 килограмма, но не больше.



— С чего стоит начать похудение? С обращения к врачу или можно постараться сбросить вес самим?



— К врачу-эндокринологу стоит обратиться, когда на фоне изменения питания и занятия спортом не происходит снижение веса. В этом случае нужно исключить эндокринные проблемы.



— Перед тем как начинать худеть, надо сдать анализы? И какие?



— Я бы посоветовала провести биохимический анализ крови для исследования функции печени, почек и оценки уровня глюкозы и холестерина крови.

Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Бытует мнение, что если человек резко снизит свой вес, то может произойти сбой в работе организма? Так ли это?



— Да, так может быть. Для нас оптимальным считается снижение 10% от исходного веса за 6 месяцев, что составляет около 2 килограммов в месяц. Если человек худеет быстрее, то это может привести к опасным последствиям для организма. Например, к развитию желчекаменной болезни, опущению внутренних органов, вокруг которых резко уменьшается жир.



Если организм быстро теряет вес, то это уходят жидкость и мышечная ткань, а не жир. А мышечную ткань восстановить сложно. Резкое похудение — это стрессовое состояние организма. Генетическая память такова, что как только организм получит доступ к достаточному количеству пищи, то возникнет рикошетный набор веса.



«Если сделаете липосакцию, но не измените образ жизни, то снова наберете вес»

— Расскажите поподробнее про ожирение внутренних органов. Что это такое и чем грозит?



— Жировая ткань накапливается в печени, поджелудочной железе, сердечной мышце. Органы брюшной полости находятся в жировой сумке — это ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, инсультов, повышению артериального давления.



— Существует понятие «пивной живот»?



— Да, существует. «Пивной живот» возникает у людей, употребляющих большое количество пива. Алкоголь содержит калории, но это неправильные калории. У алкоголя есть особенность усиливать аппетит, что приводит к перееданию. От алкоголя страдает печень. В нем много жировых кислот, и они откладываются в печени.



— Может врач-эндокринолог направить на липосакцию (удаление жировых отложений хирургическим путем)? Есть ли показания для этой процедуры?



— Мы не назначаем липосакцию. Липосакция — это косметическая процедура, она не борется с проблемой лишнего веса. Если сделаете липосакцию, но не измените образ жизни, то снова наберете вес. Понимаю, что многим хочется стать красивыми здесь и сейчас, но стоит помнить, что ожирение — это хроническое заболевание, серьезная проблема. И заниматься ею необходимо комплексно. У многих к тому же наблюдается нарушение пищевого поведения.



— А как понять обычному человеку, есть ли у него нарушение пищевого поведения?



— Существуют опросники пищевого поведения. По ним видны признаки, на что стоит обратить внимание. В разговоре с пациентами часто встречаю ситуацию, когда они пытаются заесть проблему. Бывает и такое нарушение пищевого поведения, когда мы едим или приобретаем что-то, почувствовав запах вкусной пищи, например, проходя мимо булочной, кафе, ресторана.

«Для снижения веса необходим 3–4-разовый прием пищи в течение дня» Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











— Актуально правило «не есть после 18:00»?



— Режим жизни у всех разный. Последний раз прием пищи должен быть за 3–4 часа до сна. И если человек ложится поздно, то и поесть он может последний раз позднее 18:00. Поесть один-два раза — это тоже не выход и не лучший вариант для похудения. Большой промежуток между приемами пищи возбуждает аппетит, и возникает желание съесть больше, чем необходимо. Для снижения веса необходим 3–4-разовый прием пищи в течение дня.



— Существует какая-то норма набора веса при беременности?



— В среднем прибавка веса при беременности должна быть от 8 до 12 кг. Но многие врачи говорят о том, что нужно учитывать первоначальный вес женщины. Если женщина перед беременностью имела избыточный вес или ожирение, то прибавка в весе должна быть минимальной.

