Право на врачебную ошибку? Новый закон Госдумы может снять ответственность с докторов-убийц

Источник: Дмитрий Горчаков / E1.RU











В последние годы всё чаще поднимаются вопросы ответственности за врачебные ошибки. В декабре 2023 года председатель комитета по охране здоровья Бадма Башанкеев заявил о готовящемся законопроекте декриминализации работы медиков. По его словам, проект сейчас находится на рассмотрении в Правительстве РФ.



Нововведение предусматривает ответственность за заведомо ложный донос на врачей, также планируется исключить понятие медицинской услуги из законодательства. Казалось бы, что в этом страшного?

MSK1.RU разобрался с экспертами, чем же плох законопроект и как это повлияет на жизнь пациентов.

Пациент умрет, и никого не накажут?

В России на случай медицинских преступлений предусмотрены статьи 109, 118 и 238 УК РФ. Нововведения затронут именно последнюю. Так как медицина перестанет быть услугой, то последняя статья не будет применяться к врачебным ошибкам. Именно за нее предусматривается более строгое наказание и самый длительный срок расследования. Теперь доказать вину врача станет намного сложнее, объясняет юрист Юлия Федотова.

Статья 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности) предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. Статья 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) карается до четырех лет лишения свободы. Статья 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) наказывается лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

В России на случай медицинских преступлений предусмотрены статьи 109, 118 и 238 УК РФ Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— 238-я статья в судебной практике встречается редко, потому что чаще возбуждают дела по 109-й статье — она шире и проще, в нее можно засунуть любой рабочий косяк. Грубо говоря, если врач не выполнил какой-то пункт из приказа Минздрава по лечению болезни, человек от этого умер. Есть причинно-следственная связь между действиями или бездействиями. Кажется, что дело в суд, и всё готово. Но на самом деле, это очень сложно, потому что экспертиза крайне редко эту прямую связь находит, — разъясняет Федотова. — У 109-й статьи сроки давности — два года.



По этой статье дела до суда не доходят, потому что истекают сроки. У нас одни экспертизы по пять лет делаются. Юлия Федотова, юрист

По 238-й статье срок давности — десять лет. Чем больше времени, тем выше шанс привлечь к ответственности врача. Она применима не только к медикам, но в целом к сфере услуг — например, «Хромая лошадь» или крушение теплохода «Булгария», — говорит она.

В некачественной медицине виновато слово «услуга»?

К нам в редакцию обратилась Александра Ковалева из Тольятти. В мае будет уже пять лет, как женщина борется за правду о гибели своего младшего сына — 28-летнего Вадима. Жизнелюбивый молодой человек ежегодно проходил диспансеризацию. На здоровье он не жаловался, хотя еще в 11 лет у него диагностировали панкреатит.

Александра со своим сыном Вадимом за несколько лет до трагедии Источник: предоставлено Александрой Ковалевой











6 мая 2019 года Вадим поступил в больницу с подозрением на гепатит, но диагноз не подтвердился — на второй день пришли отрицательные анализы.



— В анамнезе — хронический панкреатит, а он дает такие же симптомы — пожелтение кожи, склер, как и гепатит. Врач на это вообще внимания не обратил. Из обследований нам сделали УЗИ, ЭКГ. На этом всё закончилось, они продолжали «бомбить» его препаратами от гепатита, которого у него не было, — рассказывает MSK1.RU женщина.

Вадим Ковалев умер в 2019 году, в мае будет пять лет, как его мать борется за правду о смерти сына Источник: предоставлено Александрой Ковалевой, Полина Авдошина, Городские порталы











Поначалу казалось, что у Вадима положительная динамика и совсем скоро он поправится. 8 мая лечащий врач в последний раз осмотрела парня. Начались длительные праздники. В больнице, по словам Александры, остались лишь медсестры и врач приемного покоя. Вечером 10 мая Вадим перестал отвечать на звонки матери, а на следующий день его перевели в реанимацию.



— Утром 11 мая раздается звонок: «Срочно приезжайте в больницу, нужно поухаживать за Вадимом». Через минут 10 я уже была в больнице. Захожу в палату, а мой сын практически без сознания лежит. Во всей больнице более чем на 500 коек не было врачей. Главврач и начмед не посчитали нужным выводить персонал в праздники, в выходные дни. Они решили, что медсестры со всем справятся. Единственный врач на всю эту больницу — это врач приемного покоя, — объясняет Александра.

Когда моему ребенку стало плохо, он метался, но к нему никто не подходил. Сосед по палате всю ночь бегал по больнице, искал врачей. Александра Ковалева, мать

В реанимации Александра смогла посетить сына дважды — 11 и 12 мая. На следующий день сердце Вадима остановилось, но его мать до сих не знает, во сколько именно.



— Я позвонила в 20:37, тогда врач сказал, что мой сын умер пять минут назад (20:32. — Прим. ред.). Мы доехали за 10 минут до больницы, нам сказали, что Вадима уже увезли в морг. При этом по протоколу смерти он ушел в 21:40. Позже санитар, который отвозил тело, назвал другое время — 19:30. Так во сколько же он умер? — задается вопросом Александра.

Причиной смерти патологоанатом назвал острую печеночную недостаточность «вследствие токсического поражения печени химическим веществом неизвестного генеза» (происхождения. — Прим. ред.). Согласно предоставленным Александрой медицинским документам, в реанимации Вадиму кололи лекарства, которые не используют при нарушении работы печени — от этого возникает передозировка. Этот факт подтвердили и эксперты казанского бюро СМЭ, к которым обращалось следствие.

«Отказ от перевода Ковалева В. А. в специализированный центр по лечению печеночной недостаточности как можно более в ранние сроки от момента поступления в ГКБ № 5, отказ от своевременного проведения в полном объеме (согласно требованиям стандартов и клинических рекомендаций) диагностического обследования Ковалева В. А., отказ от проведения детоксикационной терапии с использованием методов экстракорпоральной детоксикации при наличии показаний к ее проведению состоят в прямой причинно-следственной связи с летальным исходом у Ковалева В. А.», — также сказано в сделанной в Казани судмедэкспертизе.

Казанские специалисты, к котором обращалось следствие за независимой экспертизой, заключили, что колоть галоперидол и феназепам Вадиму было недопустимо Источник: предоставлено Александрой Ковалевой











Спустя 6 месяцев после гибели Вадима следователи провели эксгумацию тела. Во время патологоанатомического исследования эксперт недосчиталась нескольких органов, а печень и селезенка весили меньше положенного.

— Когда сделали эксгумацию, врач обнаружил, что у моего ребенка не хватает килограмма печени. Мы смотрим селезенку. Из нее тоже вырезали большой кусок. Куда всё это делось? Отсутствуют кишечник, аорта и язык по какой-то причине. Более того, на правом бедре оказался огромный шрам, которого до больницы не было. Более того, мы смотрим протокол вскрытия в морге, патологоанатом не описывает ни одной дырочки от медицинской манипуляции. То есть, исходя из описания, моему ребенку не вводили ни системы, ни дренажи, нет следов от катетера или трубки ИВЛ, — объясняет Александра.

Печень взрослого человека обычно весит 1,5–2 килограмма Источник: предоставлено Александрой Ковалевой











По факту смерти молодого человека возбудили уголовное дело по статье 109, часть 2 (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Но через два года срок давности вышел, и дело прекратили. В сентябре 2023 года Александра вышла на одиночный пикет к зданию Следственного комитета по Самарской области. После этого было возбуждено уголовное дело по 238-й статье — ход контролирует глава СК РФ Александр Бастрыкин.



— Если решат декриминализировать, то 238-я статья станет неприменимой к врачам. Возникает вопрос, как это повлияет на качество медицины? Что изменится? В некачественной помощи виновато слово «услуга»? — возмущается Ковалева.

Редакция MSK1.RU отправила запросы на получение информации в Министерство здравоохранения Самарской области, Следственный комитет региона, а также в СК РФ.

Что об этом говорят врачи?

Редакция дозвонилась до главы комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева, который продвигает инициативу. Но политик отказался комментировать ситуацию с законопроектом, сославшись на занятость. Аналогичный ответ мы получили от его заместителя Леонида Огуля.

Источник: Марина Молдавская / E1.RU











Многие врачи с энтузиазмом воспринимают грядущую инициативу, в их числе и председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников. По его словам, медицинское сообщество давно боролось за право называть свою деятельность не «услугой», а «оказанием помощи».



— Мы за это так много боролись. Дай Бог, чтобы это всё осуществилось. Медицинских работников обижает понятие «услуга», им это никогда и не нравилось. Оно родилось, когда появилось обязательное медицинское страхование и нужно было как-то медицинскую деятельность назвать, — рассказывает MSK1.RU Анатолий.

Многие врачи с энтузиазмом восприняли инициативу Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Как уточнил Домников, он не интересовался, что будет с уголовным процессом в отношении врачей, если здравоохранение перестанет оказывать услуги. Действительно, законопроект пока не опубликован, но при этом инициаторы нововведения не уточняют, какой именно срок давности будет у медпреступлений. Вполне возможно, что для них останутся только 109 и 118-я статьи УК РФ.



— Общество беспокоится, что врачей-убийц надо наказывать. Мы не ощущаем себя ими. У нас всегда было: «Я сделал всё, что мог. Кто может лучше, пусть делает». Никакого злого умысла у врачей никогда не бывает. Если я потерял кого-то из своих родственников, конечно, меня гложет неприятное ощущение. Хочется свою собственную вину, которую я допустил по отношению к своим родителям или каким-то близким, которые у меня безвременно ушли, на кого-то переложить. Зачастую такими козлами отпущения становятся именно медицинские работники, — вздыхает Домников.

Мы не ощущаем себя врачами-убийцами. У нас всегда было: «Я сделал всё, что мог. Кто может лучше, пусть делает» Анатолий Домников, председатель профсоюза работников здравоохранения