«У вас есть стопка вещей с неотрезанными ценниками?»: честная колонка шопоголика накануне Нового года

Однажды я умудрилась вернуться домой с двумя левыми сапогами, и вот тогда я впервые осознала, что меня понесло. Люди выбирают обувь неделями, а я решилась на покупку, примерив только один сапог. Пришлось брать коробку и ехать назад. Я испугалась, что другой такой же, как я, легкий на подъем шопоголик уведет два правых сапога. Помню, как продавец тогда искренне благодарила меня за возвращение в магазин. Как будто у меня был выбор. Но на самом деле я вполне могла закинуть коробку с новыми замшевыми сапогами и вспомнить про них лишь через год. В тот день по счастливому стечению обстоятельств ко мне в гости заглянула подруга, и именно ее любопытство заставило меня примерить оба сапога и помогло вовремя обнаружить подвох.