«У вас есть стопка вещей с неотрезанными ценниками?»: честная колонка шопоголика накануне Нового года

У вас есть знакомые, которых нужно постоянно держать за руку, потому что если их отпустить, они обязательно что-нибудь купят? В обществе потребления многие из нас превратились в шопоголиков. Нужно ли бороться с этой современной зависимостью или просто можно и нужно держать себя в руках? В преддверии очередных грандиозных предновогодних распродаж публикуем чистосердечное признание и полезные советы журналиста 72.RU Анастасии Жердиной — шопоголика со стажем. Далее — от первого лица.
Я практически не пью и не курю, но отсутствие затратных вредных привычек не помогло мне разбогатеть. Почему? Причин много, но одна из главных скрывается в моей безобидной на первый взгляд зависимости. Я — шопоголик. Осознание сути своей непреодолимой тяги к покупкам пришло ко мне во время жизни в Москве. Скорее всего, именно там я и подхватила эту «заразу». Огромный выбор, постоянные скидки и различные дисконт-центры разожгли мою любовь к вещам и в первую очередь — к обуви. По пути с работы я практически каждый день заглядывала в парочку любимых магазинов и очень редко выходила из них без покупок.
Однажды я умудрилась вернуться домой с двумя левыми сапогами, и вот тогда я впервые осознала, что меня понесло. Люди выбирают обувь неделями, а я решилась на покупку, примерив только один сапог. Пришлось брать коробку и ехать назад. Я испугалась, что другой такой же, как я, легкий на подъем шопоголик уведет два правых сапога. Помню, как продавец тогда искренне благодарила меня за возвращение в магазин. Как будто у меня был выбор. Но на самом деле я вполне могла закинуть коробку с новыми замшевыми сапогами и вспомнить про них лишь через год. В тот день по счастливому стечению обстоятельств ко мне в гости заглянула подруга, и именно ее любопытство заставило меня примерить оба сапога и помогло вовремя обнаружить подвох.
Уезжая из Москвы, я в несколько ходок вывозила свое приданое в виде многочисленных пар сапог, ботинок, туфель, кед, босоножек, кроссовок. Помню, что для этого мне даже пришлось покупать второй чемодан. Расставляя всю свою обувь в новом доме, я вдруг поняла, что за пять лет работы и жизни в Москве я вполне могла купить машину.
В Тюмени нет многих любимых магазинов, в которые я регулярно относила свои деньги в Москве, да и зарплаты здесь поскромнее, но мой шопоголизм не ушел в ремиссию. Из постоянного гостя офлайн-магазинов я превратилась в клиента маркетплейсов. Лишь на одном из них я оставила в прошлом году более 300 тысяч рублей. При этом стоит уточнить, что в это время я была в декрете и пыталась держать себя в руках — отводила душу в основном на покупках ребенку. Правда, и тут я, мягко скажем, увлеклась. Гардероб моего сына укомплектован на несколько лет вперед всем, за исключением обуви. С последней сложно сориентироваться заранее и не прогадать. Нога ребенка растет очень быстро.
В моем шопоголизме все-таки есть и положительный момент. Я привыкла готовить сани летом, и на этом мне удается хорошо экономить. Летнюю одежду и обувь я беру в августе-сентябре, а гардероб на зиму и межсезонье обновляю в январе-феврале. В эти периоды у большинства потенциальных покупателей после отпусков и праздников заканчиваются деньги, а в магазинах начинаются максимальные скидки. Главное — дотерпеть и не сорваться. Да-да, я хоть и шопоголик, но все-таки разумный и клюю далеко не на все скидки. Глядя на вещь, я всегда понимаю, сколько примерно за нее не жалко отдать, и терпеливо жду, когда цена снизится до разумного, по моему мнению, уровня.
Мой муж смеется, что я работаю на маркетплейсы, и если быть честной, то это действительно так. Моя зарплата сейчас не играет особой роли в семейном бюджете, и иногда я трачу ее всего за несколько дней. Могу, умею, практикую, но никому не советую. Шопоголизм в моем случае — это своего рода азарт. Я чувствую себя охотником, когда по несколько месяцев жду скидок на понравившуюся вещь и потом покупаю ее. Но давайте будем честны, в этой истории шопоголики вроде меня вовсе не охотники, а как раз добыча.
Если в вашей гардеробной есть стопка вещей с неотрезанными ценниками, поздравляю, вы — шопоголик. Помните фразу из песни: «Вы полагаете, всё это будет носиться?». Я полагала, что всё это нужно купить.
Советы опытного шопоголика
- Не покупайте вещи из новых коллекций и перед началом сезона. Всего через пару недель на них наверняка появятся скидки, а если есть возможность подождать несколько месяцев, то вы купите их дешевле в разы.
- Не торопитесь покупать, возьмите паузу хотя бы на день. За это время вы поймете, действительно вам необходим данный товар или вы погорячились.
- Не ленитесь, сравнивайте цены на одни и те же товары на разных маркетплейсах и в офлайн-магазинах. Зачастую пара минут помогает сэкономить сотни, а иногда и тысячи рублей.
- Не торопитесь выкидывать коробки и срезать ценники. Помните, по закону у вас есть 14 дней, чтобы вернуть практически любой товар без объяснения причин. Вы всегда можете просто передумать.
- Не покупайте дешевые вещи. Товар, приобретенный с хорошей скидкой, и изначально недорогой часто стоят одинаково, но очень сильно отличаются по качеству.
- Не заходите в магазины и на маркетплейсы голодными. Да-да, у сытого человека пропадает желание скупать всё подряд, и это касается не только продуктов.
- Если вы задумали совершить покупку на маркетплейсе, дождитесь рабочих дней. Давно заметила, что в выходные и праздники цены выше, чем в будни.
- Не тратьте на шопинг больше, чем можете себе позволить. Периодически нужно оценивать масштабы «бедствия» и говорить себе «стоп».
Почитайте колонки нашей коллеги Дарьи Макеевой. Она уже несколько недель следит за своими тратами и рассказывает о том, на чем ей приходится экономить, чтобы дотянуть до зарплаты.