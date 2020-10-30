«От 10 скандалов в день». Библиотекарь — о работе в пандемию и школьниках, которые не сидят дома

Публичные библиотеки, особенно детские, имеют огромное социокультурное значение для микрорайона. Это одно из немногих мест, куда можно прийти с ребенком бесплатно. У нас дикий вал декретных мамочек с детьми и бабулек с внуками, а также детей из семей со скромным достатком и достатком ниже скромного. И да, мы знаем всё о детях, родителях и учителях, потому что нас не стесняются.

Соответственно, у каждой возрастной группы есть свои причины приходить к нам. Мамочки идут, чтобы хоть как-то разнообразить свой день и откровенно отдохнуть от детей, поэтому в библиотеках часто есть игровые зоны.

Школьники, особенно подростки 11–13 лет, приходят по двум причинам. Первая — потусить. Это для них место сбора компании, место, куда можно забежать погреться, сходить в туалет и так далее. Иногда они у нас перекусывают. Вторая причина — это уроки. Дети идут в библиотеку делать уроки по следующим причинам: дома сломался компьютер, отключили интернет, нет принтера, пьяный папа, бабушка с деменцией, орущие младшие братья и сестры, потерял ключи, ремонт. Естественно, как только ребенок приходит в библиотеку, он тут же попадает в водоворот нашей работы. И мы прекрасно понимаем и знаем, что, по сути, пришли они не за книгой, а так — перекантоваться. Но наша задача, чтобы без книги он не ушел. В обычные дни у нас еще есть плановые визиты школ. Школы, кстати, очень любят библиотеки, они за наш счет плановую воспитательную работу делают. Это, чтобы вы понимали, если библиотека действительно работает, то у местных детей есть привычка приходить. Но в условиях пандемии эта привычка начала работать против нас.