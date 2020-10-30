«От 10 скандалов в день». Библиотекарь — о работе в пандемию и школьниках, которые не сидят дома

В Новосибирске библиотекари жалуются на посетителей с температурой
Новосибирские школьники уже почти неделю находятся на каникулах. Но вместо того, чтобы сидеть дома (пандемия же!), они гуляют и активно посещают общественные места. Многие идут в библиотеки — не столько за книгами, сколько за досугом, например посидеть с друзьями. Работник одной из библиотек Новосибирска рассказала о новых реалиях своей работы: посетители не только отказываются надевать маски, но и приходят с температурой, некоторые пытаются самостоятельно дезинфицировать книги дома. Далее от первого лица.
Публичные библиотеки, особенно детские, имеют огромное социокультурное значение для микрорайона. Это одно из немногих мест, куда можно прийти с ребенком бесплатно. У нас дикий вал декретных мамочек с детьми и бабулек с внуками, а также детей из семей со скромным достатком и достатком ниже скромного. И да, мы знаем всё о детях, родителях и учителях, потому что нас не стесняются.
Соответственно, у каждой возрастной группы есть свои причины приходить к нам. Мамочки идут, чтобы хоть как-то разнообразить свой день и откровенно отдохнуть от детей, поэтому в библиотеках часто есть игровые зоны.
Школьники, особенно подростки 11–13 лет, приходят по двум причинам. Первая — потусить. Это для них место сбора компании, место, куда можно забежать погреться, сходить в туалет и так далее. Иногда они у нас перекусывают. Вторая причина — это уроки. Дети идут в библиотеку делать уроки по следующим причинам: дома сломался компьютер, отключили интернет, нет принтера, пьяный папа, бабушка с деменцией, орущие младшие братья и сестры, потерял ключи, ремонт. Естественно, как только ребенок приходит в библиотеку, он тут же попадает в водоворот нашей работы. И мы прекрасно понимаем и знаем, что, по сути, пришли они не за книгой, а так — перекантоваться. Но наша задача, чтобы без книги он не ушел. В обычные дни у нас еще есть плановые визиты школ. Школы, кстати, очень любят библиотеки, они за наш счет плановую воспитательную работу делают. Это, чтобы вы понимали, если библиотека действительно работает, то у местных детей есть привычка приходить. Но в условиях пандемии эта привычка начала работать против нас.
У детей, как правило, нет масок, потому что масками их не обеспечили родители. Их логика проста: «не надо». А то, что ребенок может заскочить в библиотеку погреться, друга подождать или просто пописать, они не думают. Нам приходится их разворачивать. Вчера специально посчитала — не пустили 28 детей. Дети реагируют по-разному. Кто-то на дыбы встает, права качает, вплоть до того, что мы обязаны дать ему маску (как будто у нас есть финансирование на это). Кто-то идет в соседний магазин за бесплатной маской.
Вторая ситуация: родители привели детей без масок, хотя у них самих маски есть. Речь идет не о детях до трех лет, на которых маску напялить в принципе сложно. Это дети
Ладно, просочились они на абонемент, начинается другая проблема. Книги у нас в свободном доступе. Отследить, чтобы книги смотрели в перчатках, нереально. Для справки: вирус на бумаге держится до пяти дней. Кстати, посетители с ковидом к нам тоже ходят. В прошлую субботу ругались с одной мамочкой. Села на диванчик, маску сняла и давай по телефону рассказывать, как она прекрасно ковид переносит. Мы сразу к ней: «Пожалуйста, маска, перчатки». Мама оказалась невоспитанной, рассказала всё, что о нас думает.
На минуточку: у нас вся дезинфекция сводится к тому, чтобы в обед помыть полы и протереть столы с хлоркой. От хлорки у нас у всех уже глаза красные, потому что для полноты жизни отключили вентиляцию. Дезинфекция книг идет только путем карантина. То есть все сданные книги мы неделю храним в коробках и только потом ставим на полку. Но наши дорогие читатели решили, что это не выход, и мы постоянно получаем книги после домашней обработки. Понятно, что люди боятся. Но что они делают? В лучшем случае протрут дезинфектором обложку, в худшем — погреют в микроволновке. Естественно, книга портится.
В детской библиотеке всегда шумно: дети орут, бегают. Мы привыкли, уже даже внимания не обращаем. Скандальных родителей знаем в лицо, среди них есть и психически больные, и даже пьющие. Но сейчас количество конфликтов выросло в разы. Если раньше было
Без масок начали приходить с самого начала работы библиотек. Мы же долго не работали для населения, открылись только к началу учебного года. Но сам приказ об обязательном ношении масок в библиотеках пришел значительно позже. А у нас как в стране? Нет бумажки — значит можно. Сознательных граждан ведь не так много, они — да, с самого начала пандемии приходили в масках. Не помню точно, когда пришел приказ, но почти весь сентябрь пускали без масок. Может быть, если бы сразу был приказ, сейчас ситуация была бы другой. А то так реагируют, как будто вот прям сейчас про масочный режим узнали. Придуриваются, конечно, надеются, что так пустим. Не пускаем. Сами заболеть боимся. В библиотечной системе же половина сотрудников — пенсионеры. И да, случаи ковида тоже есть. Но есть и есть, ситуацию никто не отслеживает. По-моему, даже в управление культуры не отчитываются. Опять же, инструкции есть только для школ. В общем, как всегда.
Резюмирую. Всё-таки хочется, чтобы родители больше думали о детях, им тоже маски нужны. И не надо больных детей приводить, сами больные не приходите. Никому же от этого лучше не станет, только температура поднимется.
Вопрос родителям: а ваш ребенок носит маску?
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