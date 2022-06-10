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Кубанская клубника, бакинская черешня и жимолость из Барабинска — почем ягода у уличных торговцев

Фоторепортаж со стихийных и организованных рынков Новосибирска

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Ягоды на прилавках Центрального рынка

Ягоды на прилавках Центрального рынка

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На уличных лотках в Новосибирске начался сезон клубники и черешни. Их продают уже повсеместно, и цены постепенно снижаются до уровня, когда к отдельным торговцам выстраивается пусть небольшая, но очередь.

Торговля на площади Калинина

Торговля на площади Калинина

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Стихийный рынок, как обычно, развернулся вокруг площади Калинина. В прежние годы здешних торговцев периодически пытались если не вытеснить совсем, то хотя бы как-то ограничить. Но сейчас ничего не напоминает об этих попытках. Здесь продают овощи со своего огорода, рассаду из питомников, но больше всего точек торгует фруктами и ягодой.

Уличные лотки с черешней

Уличные лотки с черешней

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Цена на черешню уже местами опустилась ниже 300 рублей за килограмм, а для плодов, которые выглядят недостаточно сладкими (то есть не имеют темного, почти бордового цвета), может опускаться уже и до 250 рублей. На вопрос, откуда эту черешню привезли, торговцы чаще всего называют Азербайджан, но некоторые придерживаются версии о ее среднеазиатском происхождении. Но непосредственно на точку черешню привозят с Хилокского рынка.

Клубникой, в принципе, в городе торгуют круглый год, да и на уличных лотках она появилась еще весной. Но ягода, которую предлагают сейчас, уже действительно сладкая и пахнет, как спелая клубника, а не как украшения для тортов

Клубникой, в принципе, в городе торгуют круглый год, да и на уличных лотках она появилась еще весной. Но ягода, которую предлагают сейчас, уже действительно сладкая и пахнет, как спелая клубника, а не как украшения для тортов

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На площади Калинина клубнику можно уже купить по 280–300 рублей за килограмм. И это действительно хорошая цена, поскольку в упаковке по 200–300 граммов у торговцев на центральном рынке эта ягода стоит порядка 150 рублей.

Часть клубники везут с Кубани

Часть клубники везут с Кубани

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Что касается происхождения, то здесь также две доминирующие версии. У части продавцов ягода из Краснодарского края — они с готовностью демонстрируют соответствующие ящики. Эта клубника, как правило, поменьше и более ароматная. Еще одним регионом происхождения часто называют Киргизию.

Жимолость на Центральном рынке

Жимолость на Центральном рынке

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На Центральном рынке в уличных рядах активно торгуют жимолостью, собранной (по словам продавцов) в районе Барабинска. Цены колеблются в районе 250–300 рублей за 500-граммовый контейнер. Любителям этой ягоды стоит поторопиться, в отличие от клубники и черешни, срок сбора ее ограничен.

Пучок стеблей ревеня — по 150 рублей на Центральном рынке

Пучок стеблей ревеня — по 150 рублей на Центральном рынке

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Уличные торговцы радуют не только ягодами. На Центральном рынке, например, можно купить стебли ревеня. Это растение снова входит в моду (причем не только в России). Из него варят варенье, делают начинку для пирогов, добавляют в салаты и т. д.

Ряды с саженцами и живыми растениями на Центральном рынке

Ряды с саженцами и живыми растениями на Центральном рынке

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Тех, кто ценит прекрасное не только в тарелке, могут заинтересовать ряды с рассадой. На Центральном рынке, например, можно купить кусты роз (и прочих цветов) с уже распустившимися бутонами. Один такой горшок с живым растением здесь стоит в районе 700 рублей.

Вслед за уличными торговцами цены на фрукты приходится снижать и сетевым магазинам

Вслед за уличными торговцами цены на фрукты приходится снижать и сетевым магазинам

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О том, какие цветы можно купить сейчас на уличных лотках, читайте в материале корреспондента НГС Елизаветы Шаталовой.

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