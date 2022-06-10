Кубанская клубника, бакинская черешня и жимолость из Барабинска — почем ягода у уличных торговцев

Цена на черешню уже местами опустилась ниже 300 рублей за килограмм, а для плодов, которые выглядят недостаточно сладкими (то есть не имеют темного, почти бордового цвета), может опускаться уже и до 250 рублей. На вопрос, откуда эту черешню привезли, торговцы чаще всего называют Азербайджан, но некоторые придерживаются версии о ее среднеазиатском происхождении. Но непосредственно на точку черешню привозят с Хилокского рынка.