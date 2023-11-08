«Я на кресле, слезы в глазах»: у 50-летней женщины подозревали рак — оказалось, она глубоко беременна, несмотря на климакс

У Татьяны взрослая дочь, и она уже не планировала пополнение в семье. Тем более возраст такой, что наступил климакс. Как говорят, самое время пожить для себя, но не тут-то было.

— Я поехала к сестре в Красноярск, на свадьбу племянника. Все-таки пять тысяч километров — далеко. Потом приехала оттуда. Ну, конечно, муж соскучился. Как говорят, «встреча на Эльбе». И все, — шутит «молодая» мама в интервью на YouTube-канале журналистки Елены Погребижской.

Некоторое время женщина не подозревала о своем состоянии, пока не начал увеличиваться живот. Это испугало Татьяну, о беременности она даже не думала, зато сразу заподозрила у себя онкологию.