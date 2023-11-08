«Я на кресле, слезы в глазах»: у 50-летней женщины подозревали рак — оказалось, она глубоко беременна, несмотря на климакс

В 50 лет Татьяна Федорова из Ростовской области уже стала бабушкой. Но не успела она насладиться этой ролью, как жизнь откинула ее «назад» — женщина узнала, что несмотря на возраст, ей предстоит стать мамой второй раз. Это была, безусловно, хорошая новость для семьи, ведь до этого наша героиня была уверена — она смертельно больна. Редакция Городских порталов посмотрела, как живет необычная семья.
У Татьяны взрослая дочь, и она уже не планировала пополнение в семье. Тем более возраст такой, что наступил климакс. Как говорят, самое время пожить для себя, но не тут-то было.
— Я поехала к сестре в Красноярск, на свадьбу племянника. Все-таки пять тысяч километров — далеко. Потом приехала оттуда. Ну, конечно, муж соскучился. Как говорят, «встреча на Эльбе». И все, — шутит «молодая» мама в интервью на YouTube-канале журналистки Елены Погребижской.
Некоторое время женщина не подозревала о своем состоянии, пока не начал увеличиваться живот. Это испугало Татьяну, о беременности она даже не думала, зато сразу заподозрила у себя онкологию.
— Мне нужен был врач. Позвонила племяннице и говорю: «Запиши меня к терапевту». Приехали мы к доктору, племянница говорит: «Давно была у гинеколога?» Говорю: «Ну год назад». Что мне там делать? Мне туда не надо. «Нет, для успокоения души давай сходим», — говорит. Пришли к гинекологу, пожилой женщине. Она осмотрела и говорит: «У вас опухоль». Позвали мою племянницу. В общем, я на кресле, слезы в глазах, разные мысли сразу. Опухоль — это значит рак, правильно, — поделилась Федорова.
Оказалось, что «опухоль» совсем скоро превратится во вполне себе полноценного младенца. Ситуация прояснилась после того, как Татьяне сделали УЗИ.
— Доктор говорит: «Так, вставайте, женщина, никакой у вас опухоли нет. У вас там ребенок, он только что начал шевелиться, 22 недели», — врач повернул монитор к Татьяне и показал губы ее будущего сына. До родов оставалось всего три месяца.
Дело в том, что супруги много лет мечтали о втором ребенке, Федорова пережила много попыток и выкидышей, после чего оставила надежду стать мамой во второй раз.
Оказалось поздние роды — не всегда одобряемая вещь, часто врачи отговаривают таких рожениц, а бывают и близкие против из-за высоких рисков и материальной нагрузки.
— Дочка сразу сказала, мол, зачем тебе дети, ты старая, и вообще, я с тобой общаться не буду. Это было больно слышать. Думала, с ее стороны будет поддержка, а тут такое, — вспоминает Татьяна. Правда, потом она полюбила брата, возможно, эти слова были сказаны на эмоциях.
Сегодня Арсений — родительская отдушина. Он подает папе инструменты, когда тот машину чинит, и помогает маме по хозяйству. Правда живется семье не просто.
— 20 тысяч мужа зарплата, 7,5 тысячи — детские, 12 тысяч моя пенсия. Вычтите коммуналку, кредит за машину — недавно купили ее, чтоб муж работал. Стараемся ребенка хорошо одевать, он ходит в кружки, английским занимается, это всё платно. Сейчас вот укулеле ему подарили, он играет, — рассказывает поздняя мама.
Мечтает женщина лишь об одном — погулять на свадьбе сына. И верит, что заветное желание обязательно сбудется.
«Я не выгляжу как бабушка»: история женщины, которая родила первенца в 45 лет
Педагог из Новосибирска тоже поделилась своей историей поздних родов — Наталья Пермякова всю жизнь искала любовь, но отношения никак не складывались, в итоге она нашла мужа на сайте знакомств, взяла инициативу в свои руки и в 45 лет родила первенца.
Будущего мужа Наталья нашла на сайте знакомств, но не сразу — сначала ей пришлось пережить череду неудачных свиданий. Ее супруг — айтишник, человек закрытый, нелюдимый — любит проводить время в одиночестве, за компьютером, отдыхать на природе в диких местах, женат не был, детей нет. Анкету на сайте он разместил по инициативе друзей и без энтузиазма отвечал на сообщения, пока не получил письмо от Натальи. Два года они встречались, потом стали жить вместе и вскоре поженились.
Забеременеть Наталье удалось тоже не сразу. Скепсис врачей, неудачная попытка ЭКО, сотни тысяч рублей на процедуры — и вот наконец-то на свет появился первенец, которого назвали в честь прадедушки. Кстати, беременность наступила естественным путем.
Сейчас мальчику уже 7 лет, он первоклассник. Ребенок растет любознательным, ему нравятся совы — он с удовольствием изучает их, любит спорт, музыку, танцы, занимается в разных секциях, катается на роликах, лыжах, велосипеде, у него много друзей.
Беременность у женщин за 50
По словам доктора медицинских наук Елены Черкасовой, беременные в возрасте 50 лет относятся к высокой группе риска из-за накопившихся хронических заболеваний. Таким женщинам важно чаще посещать акушеров-гинекологов и узких специалистов — эндокринолога, хирурга, сосудистого хирурга, терапевта, который занимается гипертонической болезнью.
— И это не только возрастные женщины, это женщины после ЭКО, с хроническими заболеваниями, возникшими до беременности. Например, женщины с врожденным пороком развития: раньше бы они вообще не подлежали пролонгированию беременности и деторождению, сегодня мы их наблюдаем, — говорит врач.
В любом возрасте на течение беременности могут повлиять воспалительные хронические заболевания почек, легких, сердца — любые, которые могут утяжелить развитие плода.
Если у будущей мамы обостряется хроническое заболевание, у плода может возникнуть эндокринная патология, сахарный диабет, нарушиться развития плода, его питание, состояние околоплодных вод и так далее.
— Здесь особенность только в том, что женщина к 50 годам накапливает груз медицинских проблем, этим обусловлены риски для плода. Специфических особенностей, обусловленных возрастом матери, нет, — уточнила Елена Черкасова.
Роды в 50 лет
Чаще всего роженицам в таком возрасте проводят кесарево сечение. Но есть исключения — показания к естественным родам определяют врачи. Если женщина начинает рожать самостоятельно, но в процессе возникают отклонения — неправильное расположение ребенка, изменение сердцебиения, пережимание пуповиной, медики проводят кесарево.
А как вы считаете, какой идеальный возраст для того, чтобы стать родителем в первый раз? И если вы стали мамой или папой впервые после 40, у вас положительный опыт? Поделитесь им в комментариях.
Что еще почитать:
- «Если вам ok, то вы — дно». Мнение матери двоих детей о мужчинах, которые хотят семью при зарплате в 35 тысяч рублей;
- «Я не верила, что это происходит с нами». Женщина не могла забеременеть 10 лет, но родила тройню, а потом еще двойню;
- «Да ты загнешься в нищете». Откровения беременной
5-мребенком мамы, которой дети не помешали стать успешным юристом.