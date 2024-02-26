«Если бахнет, то возможны полярные сияния»: новосибирский астрофотограф снял пятна на Солнце

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял крупным планом пятна на Солнце. Снимки мужчина опубликовал на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
В беседе с корреспондентом НГС Поляков рассказал, что снимки были сделаны в понедельник, 26 февраля, неподалеку от его дома на улице Есенина.
— Сегодня хорошо видна группа пятен на Солнце, которые «ответственны» за вспышки Х-класса, которые у нас были 22 и 23 февраля. Все ждем, может быть еще «бахнет». А если «бахнет», то возможны полярные сияния у нас. Пока напряженность магнитного поля остается высокой, но новых вспышек не было, —рассказал Алексей Поляков.
Снимки сделаны в двух диапазонах. Фиолетовый диапазон — это кальций, нижняя часть хроносферы. Желтое изображение Солнца снято в фотосфере, такие изображения можно увидеть в обычный телескоп.
Ранее Алексей Поляков стал лауреатом международного тематического конкурса за фотографию снимка туманности NGC6888 «Серп». На создание фото у новосибирца ушло пять ночей.