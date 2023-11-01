В нашем классе хулиган. Как реагировать на такое поведение, когда шалость перестает быть детской

Ребенок — хулиган, Или хулиган — потому что ребенок

Проблемы с дисциплиной у детей начинаются с первого класса, рассказывает педагог-психолог 323-й школы Невского района Санкт-Петербурга Ирина Ковалева. В этом возрасте идет адаптация к школе, и для ребенка нормально проявлять агрессию.



— Сентябрь — октябрь дети адаптируются: кто плачет, кто ругается, кто сидит под партой. Они имеют на это право. Это сложный период, мы просто наблюдаем. Если октябрь заканчивается, и ребенок плохо себя ведет, толкает, ругается, начинаем разбираться, какая есть проблема, — объясняет она. — В семь лет ребенок ищет защиту. Он агрессирует, потому что ему страшно. Классному руководителю нужно правильно вести работу, становиться другом и показывать ребенку, что в школе безопасно. Я собираю родителей и объясняю: да, такая ситуация, сложная, никого мы убрать не сможем, любой ребенок имеет право учиться. Родители затихают и ждут, куда эта ситуация будет выходить.

