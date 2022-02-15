«ЕГЭ — это лотерея»: сибирячка тратит по 40 тысяч в месяц на репетиторов для дочки. Она объяснила зачем

Многие выпускники напуганы самим наличием ЕГЭ — экзаменом, который выглядит как большая лотерея. Никогда не знаешь, сможешь ли ты ответить на все вопросы или останешься не то что за гранью бюджета, но и высшего образования вообще. Наша читательница Светлана считает, что лучше сразу подготовить ребенка к вузу для поступления на бюджет, нежели потом 5 лет платить за обучение. Прочитайте ее аргументы в колонке от первого лица.
В нашей семье ЕГЭ сдает уже второй ребенок. Старшая дочь окончила школу 4 года назад. Особого рвения поступать в вуз у нее не было. Скорее, этот вопрос решался по умолчанию: высшее образование нужно. Дочь в
Выбирали вуз из двух вариантов. Бюджет на специальность «психология» был в Новосибирске лишь в НГУ и НГПУ. Сдать экзамены без репетиторов для этих заведений (в частности, для НГПУ) было реально школьнику с уровнем знаний выше среднего и желанием учиться. Примерно за 6 месяцев до экзаменов на пробниках определились проблемные моменты в биологии, сдача которой нужна для выбранного факультета. Чтобы заполнить имеющиеся пробелы и предотвратить новые, мы приняли решение взять несколько индивидуальных уроков у репетитора. Понадобилось около 10 занятий (на тот момент каждое занятие стоило 800 рублей), чтобы уверенность в знании предмета стала стабильной. Старшая дочь прошла на бюджет без особого труда. Однако вскоре отозвала документы и с головой ушла в работу.
Баллы для поступления в разные вузы
Для вузов Новосибирска в 2021 году было достаточно набрать 180–200 баллов (НГПУ), от 220 до 265 (НГУ), от 160 до 240 (НГТУ). Какие-то институты ставили порог от 150 баллов. Таким образом, получив за каждый предмет на ЕГЭ 65–70 баллов, можно поступить на бюджет.
Для столичных вузов проходной балл значительно выше. Так, ИТМО (институт точной механики и оптики в Санкт-Петербурге. — Прим. ред.) дает бюджетные места от 260 баллов, МГИМО — от 280, ВШЭ — от 280. То есть средний балл по предмету на ЕГЭ должен быть 93. И здесь уже речь идет не о 5, и даже не о 10 кандидатах на одно место. Здесь сильнейшая конкуренция. Чтобы получить заветное место в столичном вузе, к сожалению, недостаточно быть просто мотивированным, умным и успешным учеником. Школьных знаний для такого балла, как правило, не хватит. Разумным решением станет наём частного репетитора, который вооружит ребенка набором техник и методов. Благодаря этому можно будет получить дополнительные баллы, предоставив ответы, соответствующие самым взыскательным ожиданиям приемной комиссии.
Расписание ученика с репетиторами
Младшая дочь (средний ребенок в семье) занимается по профильным предметам: математика, информатика, русский. Это те дисциплины, которые нужны на ее факультет. На подготовку уходит почти всё свободное время. С 8 до 14 идут занятия в школе, затем практически сразу ежедневные индивидуальные занятия с репетитором. Потом спорт (2–3 раза в неделю), короткий отдых, и снова за учебу — вечером ребенок делает домашнюю работу и продолжает подготовку к ЕГЭ. На хобби и общение с друзьями есть воскресенье. Раз в месяц получается сходить в театр.
По стоимости расходы у всех разные. Найти частных преподавателей, которые готовы тянуть ученика на уровень 90 баллов и выше, непросто. И стоят они, соответственно, недешево. С сентября по декабрь у нас уходило 35–40 тысяч в месяц. Сейчас необходимость в части занятий отпала. Остался один предмет, по которому всё еще нет уверенности, — это информатика. Стоимость одного занятия — 3 тысячи рублей. Непосредственно перед самими экзаменами, может быть, понадобится освежить или дополнить знания.
Зачем столько репетиторов?
Индивидуальные занятия — это не дешево, но я считаю, что если ставить большие цели, то лучше вложиться в подготовку к экзаменам (этот ресурс в виде знаний всегда останется с ребенком), чем 5 лет обучения платить вузу. Ребенок выбрал направление информационных технологий и программирования. Возможно, это будут инфокоммуникационные технологии. Дочь окончательно выбрала направление в девятом классе. В восьмом проходила профориентацию, которая подтвердила тогда еще только формирующуюся гипотезу об инженерных факультетах.
Сделав выбор и пройдя распределение в лицее в инженерный класс, а в нашем лицее он очень сильный, дочь поступила на двухгодичное бюджетное обучение в «Яндекс.Лицей», который успешно окончила. Обучалась она и в «IT-школе Samsung». Обучение также было бесплатным, на конкурсной основе. Так или иначе, направление программирования было определено. А специфика еще корректируется.
Когда выбираешь между репетитором и частной школой, нужно учесть несколько аргументов. Так, у нас два аргумента против. Во-первых, детей трое, и если учить в частной школе, то всех троих. Нельзя сказать ребенку, мол, ты пойдешь в частную школу, тебя мы больше любим, а ты — в обычную. Обучение троих детей в частных школах уже за пределами наших возможностей.
Второй аргумент в том, что мы с мужем — за социализацию детей в реальных условиях. Частная школа наряду с преимуществами имеет много подводных камней. По месту жительства мы относимся к чудесному и сильному лицею
Почему стоит учиться не в Новосибирске?
На самом деле особых причин уезжать нет. Санкт-Петербургский вуз ИТМО для выбранной специальности был бы идеальным решением. В других вузах нужное дочери направление программирования развито хуже. Однако, если не получится набрать такое количество баллов, рассматриваются и новосибирские вузы (НГУ, НГТУ). Обучение за границей не рассматриваем. В России качественное и достойное высшее образование. Если человек хочет получать знания, он их получит. А дальше — как сложится. Знаю, что многих талантливых выпускников (особенно технических вузов) ждут на работу в Европу. Но сейчас мы об этом не думаем.
Вопрос о переезде также пока не поднимаем. Будем решать задачи по мере поступления. Даже если двое из троих наших детей будут жить в Санкт-Петербурге, у нас есть еще младший сын, у которого привязанности в Новосибирске (друзья, спорт). Есть стабильно налаженный быт семьи, работа у меня и мужа. Всё это будет рассмотрено и взвешено, но пока основная задача не в этом, а в успешном окончании школы дочерью.
Когда стоит заниматься с репетитором?
Обращаться к репетиторам целесообразно не всегда. Я против репетиторов, если:
- ребенок не хочет получать знания;
- у ребенка нет мотивации, он не знает, для чего это ему нужно;
- к репетитору идут, чтобы он учился за ребенка;
- ребенок не планирует поступать в вуз.
Также я не считаю целесообразным оплачивать репетитора, если доход семьи не позволяет такие траты. Я знаю семьи, где мама брала кредит, во всём ограничивала себя ради обучения дочери. А дочь учиться не хотела. Когда, на мой взгляд, стоит брать индивидуальные занятия с репетитором:
- когда нужны знания выше школьных;
- когда у ребенка есть большая мотивация к получению этих знаний;
- когда нужно не просто сдать ЕГЭ, а сдать на определенный балл;
- когда школьной программы для выбранного уровня вуза недостаточно.
Наша семья не возлагает на помощь репетиторов какие-то особенные надежды. С помощью этих индивидуальных занятий ребенок получает больше знаний, больше уверенности в своих силах, больше мотивации. В любом случае это хорошая инвестиция в его будущее. Однако это не гарантирует поступления. ЕГЭ — это лотерея. Можно знать многое, но где-то ошибиться, вытянуть сложный билет, переволноваться. Как бы ни сложилась ситуация дальше, те знания, которые сейчас ребенок получил в виде дополнительных индивидуальных занятий, это ее несгораемый ресурс.
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