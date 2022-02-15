«ЕГЭ — это лотерея»: сибирячка тратит по 40 тысяч в месяц на репетиторов для дочки. Она объяснила зачем

Многие выпускники напуганы самим наличием ЕГЭ — экзаменом, который выглядит как большая лотерея. Никогда не знаешь, сможешь ли ты ответить на все вопросы или останешься не то что за гранью бюджета, но и высшего образования вообще. Наша читательница Светлана считает, что лучше сразу подготовить ребенка к вузу для поступления на бюджет, нежели потом 5 лет платить за обучение. Прочитайте ее аргументы в колонке от первого лица.



В нашей семье ЕГЭ сдает уже второй ребенок. Старшая дочь окончила школу 4 года назад. Особого рвения поступать в вуз у нее не было. Скорее, этот вопрос решался по умолчанию: высшее образование нужно. Дочь в 10-м классе прошла обучение на мастера-бровиста и весь 11-й класс училась и работала. Это была вовсе не необходимость. Имея художественные навыки и творческий потенциал, она была поглощена новым хобби, приносящим доход.