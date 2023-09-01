«Не понимаешь, тебя обманывают или нет». Как изменения курса доллара сказались на российских туристах в Турции

Российские туристы жалуются, что из-за августовского скачка курса доллара они столкнулись с новыми проблемами на отдыхе за границей. Не закончатся они и в сентябре, с началом бархатного сезона. По словам туристов, поехать в отпуск за рубеж стало гораздо дороже. Об этом MSK1.RU рассказала москвичка Олеся и заявила, что в обменных пунктах Турции постоянно скачет курс лиры к рублю.
— Ты не понимаешь, тебя обманывают или нет, — говорит девушка. — Пока стоишь в очереди, цифры меняются по несколько раз.
Туристка Анна из Москвы уверяет, что на Средиземноморском побережье приезжих обманывают на каждом шагу. Могут выставить индекс валют такой, который и близко не соответствует курсу Центрального банка Турции. А отдыхающие, как правило, не следят за экономическими сводками и не могут актуализировать предложения в обменных пунктах. Также часто берут комиссию за обмен средств, что для путешественников невыгодно. По словам Анны, за последние два года курс доллара к лире «просто улетел в космос».
— Те, кто приезжал в Турцию 15 лет назад, помнят, что доллар был чуть больше 1 лиры. Позже он начал расти, но очень медленно: сперва преодолел рубеж в 2 лиры за доллар, потом дополз до 3. В период пандемии курс плавал около 5,5–6 лир за доллар, а осенью 2021-го лира начала падать так стремительно, что никто не знает, когда и чем это закончится, — рассказала Анна.
От колебаний курса страдают и туристы, и релоканты, переехавшие в Турцию после начала СВО. Колебания рубля и лиры отразились на стоимости авиаперелетов и жилья.
— Теперь внешний туризм существует в неблагоприятном режиме, — уточнил экономист и политолог Василий Колшатов. — Россия отключена от системы для обмена платежами между странами SWIFT. А страны, которые были готовы использовать нашу платежную систему «Мир», отклонили свое согласие. Например, турецкие банки с ней практически отказались работать и предложили свои системы. В общем-то, российские турагентства наших граждан в отели заграничные отправляют, можно купить всеми любимый режим «всё включено», можно купить валюту наличную. Но в целом всё стало сложнее и дороже.
Поездки в Европейский союз тоже подорожали, потому что они проходят с пересадкой в Турции. Конечно, есть и дружественные страны, там, по всей видимости, будет расти поток российских туристов, в частности Китай.
— Туда теперь есть групповые визы, что очень комфортно для наших соотечественников, — добавил Колшатов. — Можно просто взять тур и поехать в Китай. Там есть что посмотреть. То же самое касается и Ирана, Юго-Восточной Азии: их местная кухня, природа, музеи, колориты привлекают толпы путешественников со всего мира. В принципе, есть куда поехать.
О проблеме путешественников высказался и директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко:
— Курс доллара всегда влиял на международный туризм. Сейчас мы видим, что курс стабилизировался и пошел в обратную сторону.
Среди по-прежнему актуальных мировых направлений эксперт указал Турцию, Египет, Таиланд, страны Евразийского союза.
— Последние постпандемийные годы тренд для наших путешественников — это все-таки внутрироссийские направления, — уточнил он.
По разным оценкам, при выполнении Россией ряда условий курс может прийти в норму к 2024 году.
В последние дни у желающих отдохнуть на курортах Средиземного моря появилась еще одна проблема. Самолеты компании Turkish Airlines в Стамбул, Анталью и Даламан постоянно задерживают в московском аэропорту.