«Не понимаешь, тебя обманывают или нет». Как изменения курса доллара сказались на российских туристах в Турции

— Те, кто приезжал в Турцию 15 лет назад, помнят, что доллар был чуть больше 1 лиры. Позже он начал расти, но очень медленно: сперва преодолел рубеж в 2 лиры за доллар, потом дополз до 3. В период пандемии курс плавал около 5,5–6 лир за доллар, а осенью 2021-го лира начала падать так стремительно, что никто не знает, когда и чем это закончится, — рассказала Анна.

От колебаний курса страдают и туристы, и релоканты, переехавшие в Турцию после начала СВО. Колебания рубля и лиры отразились на стоимости авиаперелетов и жилья.

