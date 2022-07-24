Привет, нулевые! Журналист на неделю отказалась от гаджетов, банковских карт и доставок — что из этого вышло

Жизнь в последние два года преподносила шокирующие сюрпризы если не каждый день, то уж точно каждый месяц. И едва мы смирились с масками, антисептиками и регулярными ПЦР, как появились прогнозы блокировок айфонов и отключения России от платежных систем. Слухи быстро стали явью: в один момент жителей страны отрезали от SWIFT — а значит, от возможности платить за подписки, облачные хранилища и модные вещи из зарубежных магазинов. Исчезли Apple и Google Pay, а с ними — легкость оплаты по взмаху руки. Ушли любимые бренды, перестали работать привычные сервисы — быт явно стал сложнее. Наша коллега, редактор Woman.ru, решила представить, что пессимистичные прогнозы стали реальностью, и провела неделю так, будто жизнь откатилась в
Кошелек — это зло
Когда я соглашалась на эксперимент, понимала — будет непросто. Курьер не привез йогурт, на сайте приходится вручную забивать номер карты — такое жутко бесит. Но что, если вообще все будет как, например, в
Я сняла побольше налички, будто карт не существует. Трудности подъехали буквально через пять минут, в метро. Пришлось отстоять длинную очередь в кассу. Вспомнила, как злилась, что карта — это дольше, чем утраченный Apple Pay. Оказалось, носить кошелек куда муторнее. Еще меня несколько раз не обслужили в кафе: у них не было сдачи, а я осталась голодной.
Доставки или прогулки
Открытие: я зависима от доставок. Теперь, когда не закажешь ни продукты, ни косметику, ни одежду, приходится ходить по магазинам самой. Времени на это уходит очень много. Тем более сейчас, когда бренды ушли из России, искать нужное в офлайне приходится долго.
Готовую еду я заказываю нечасто, в основном в приступах усталости или лени, а вот продукты — регулярно. Иногда по несколько раз в день. Теперь приходилось выкручиваться — обнаружив с утра пустой холодильник, я одевалась и шла в магазин. Когда ситуация стала повторяться с пугающей регулярностью, предпочла просто не завтракать. Зато был шанс еще полчаса поспать.
Но если решить вопрос с едой все-таки можно — хоть какой-нибудь продуктовый есть неподалеку от каждого дома, то с другими вещами оказалось сложнее. Несколько раз я просто не успевала до закрытия магазина, когда заканчивала работу слишком поздно. Чуть не осталась без наряда на свадьбу друзей, которая выпала как раз на неделю этого эксперимента.
Нет смартфону
Пришлось урезать себя и в использовании гаджетов. Вместо чатов звонила людям (ужас интроверта!).
Подкасты под запретом — думала взять на пробежку древний MP3, который отец подарил на выпускной, но если его я откопала на антресолях, то зарядник словно испарился. Шаги и калории я тоже считать не могла и, кажется, немного поправилась.
Но самое сложное было перестать гуглить и пользоваться навигатором. Я понятия не имела, как добыть расписание электричек. Позвонить на вокзал? Но откуда я возьму номер справочной? Добраться по нужному адресу на встречу тоже почти невыполнимая миссия. Оказывается, я не так хорошо ориентируюсь на улицах города.
Что касается новостей, их я могла бы узнать из телевизора. Но он у меня работает от Wi-Fi и в начале
Зато я вернулась к чтению настоящих бумажных книг. Запоем проглотила «Дюну» и с нетерпением ждала шанса пересмотреть фильм.
Итоги эксперимента
Пожить без телефона, сети и курьеров прикольно на детоксе в Индии. Но мне хочется быть в мире, где все уже есть. Я поняла, что пресловутые блага цивилизации, которые многие высокомерно считают капризами современного человека (при этом ими пользуются), на самом деле сильно упрощают жизнь. И именно они делают ее динамичной, насыщенной и интересной.
Не то чтобы раньше было плохо — просто по-другому. Сложно взять и отказаться от всего, вернувшись к ритму прошлых десятилетий. Надеюсь, что мое путешествие на машине времени останется лишь забавным экспериментом, а в будущем нас ждет именно будущее.