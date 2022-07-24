Привет, нулевые! Журналист на неделю отказалась от гаджетов, банковских карт и доставок — что из этого вышло

Кошелек — это зло

Когда я соглашалась на эксперимент, понимала — будет непросто. Курьер не привез йогурт, на сайте приходится вручную забивать номер карты — такое жутко бесит. Но что, если вообще все будет как, например, в 2000-х ?

Я сняла побольше налички, будто карт не существует. Трудности подъехали буквально через пять минут, в метро. Пришлось отстоять длинную очередь в кассу. Вспомнила, как злилась, что карта — это дольше, чем утраченный Apple Pay. Оказалось, носить кошелек куда муторнее. Еще меня несколько раз не обслужили в кафе: у них не было сдачи, а я осталась голодной.