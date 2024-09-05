Два парня осмотрели на парковке салоны чужих машин: подозрительное видео

Мужчины заглядывали в салоны машин абсолютно не скрывая этого Источник: ЧП Новосибирск / Vk.com











В Краснообске двое подозрительных мужчин ходили по двору и заглядывали в чужие автомобили. Об этом сообщили в группе «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте».

— Краснообск, дом №205. Двое неизвестных ходят и осматривают авто. Будьте осторожнее, не оставляйте ценные вещи в автомобилях, — говорится в сообщении группы.

На кадрах видно, как двое подозрительных мужчин ходят возле припаркованных машин и пытаются разглядеть, что находится внутри салона. Местные жители предполагают, что неизвестные намерены что-то украсть из автомобилей.

Источник: ЧП Новосибирск / Vk.com

НГС обратился за комментарием по ситуации в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области. В ведомстве рассказали, что на данный момент сообщений в полицию по этому поводу не поступало. Если же они поступят — будет проведена проверка.