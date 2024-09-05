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Криминал Два парня осмотрели на парковке салоны чужих машин: подозрительное видео

Два парня осмотрели на парковке салоны чужих машин: подозрительное видео

Соседей просят не оставлять в автомобилях ценные вещи

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1 комментарий

Мужчины заглядывали в салоны машин абсолютно не скрывая этого

В Краснообске двое подозрительных мужчин ходили по двору и заглядывали в чужие автомобили. Об этом сообщили в группе «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте».

— Краснообск, дом №205. Двое неизвестных ходят и осматривают авто. Будьте осторожнее, не оставляйте ценные вещи в автомобилях, — говорится в сообщении группы.

На кадрах видно, как двое подозрительных мужчин ходят возле припаркованных машин и пытаются разглядеть, что находится внутри салона. Местные жители предполагают, что неизвестные намерены что-то украсть из автомобилей.

НГС обратился за комментарием по ситуации в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области. В ведомстве рассказали, что на данный момент сообщений в полицию по этому поводу не поступало. Если же они поступят — будет проведена проверка.

Ранее НГС писал о том, как двое новосибирцев похитили 3 миллиона рублей у жителя Сочи.

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Новосибирская область Краснообск Автомобили Криминал
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Комментарии
2
Mr. President
5 сентября 2024, 17:24
гб-шники? проверка-антитеррор? очень похоже.
Гость
5 сентября 2024, 17:25
Мы с пацанами в детстве тоже рассматривали салоны автомобилей. Особенно когда появлялась новая модель у Жигулей. А потом, когда не было часов, узнавали время по часам, которые стояли в ВАЗ 2103 или 2106
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