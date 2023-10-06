В Новосибирской области обнаружили тело мужчины — он пропал 2 месяца назад

В Новосибирской области следователи организовали проверку после обнаружения тела мужчины в Барабинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
— Барабинским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины в лесном массиве в Барабинском районе. Следователи провели осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По данным следователей, тело обнаружили 4 октября в лесном массиве в Барабинском районе. Сейчас оперативники устанавливают обстоятельства произошедшего.
Как сообщил НГС источник, разложившееся тело за деревней Дунаевка обнаружил местный житель. По данным источника, погибшим оказался один из жителей Барабинского района, который пропал 2 месяца назад.
Ранее в Барнауле нашли тело женщины со вспоротым животом и отрезанной грудью. Следователи возбудили уголовное дело.