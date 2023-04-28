«Королеву марафонов» Елену Блиновскую отправили под домашний арест

Пресненский районный суд Москвы избрал меру пресечения для «королевы марафонов» Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов почти на миллиард рублей. Как сообщает пресс-служба суда, Блиновскую отправили под домашний арест до 26 июня.
Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, отмывании денег в особо крупном размере «или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». По данным следствия, в общей сложности она не уплатила более 918 миллионов рублей. Кроме того, по данным прокуратуры, она легализовала больше 43 миллионов рублей, «приобретенных в результате совершения преступления». Максимальное наказание по этим статьям — лишение свободы на срок до семи лет. На допросе блогерша раскаялась в содеянном и полностью признала свою вину. У суда следствие запрашивало для Блиновской домашний арест.
«Королеву марафонов» Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля на пункте пропуска «Красная Горка» в Смоленской области при попытке пересечь границу с Белоруссией. По информации МВД, при себе у нее были билеты на рейс в Ташкент. Границу она собиралась пересечь на арендованном Майбахе, который мчался по населенному пункту со скоростью 100 км/ч (при разрешенной скорости движения 60 км/ч).
По данным следствия, ранее создательница «марафона желаний» купила билет на самолет в Алматы с вылетом на 5 утра 27 апреля. Силовики планировали задержать блогершу при попытке вылететь из страны, но кто-то предупредил ее о готовящемся задержании, и Блиновская поменяла маршрут. Следствие выясняет, кто был информатором.
Массовые облавы на авторов марафонов начались в России этой весной. Первыми фигурантами таких дел в марте стали блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж Артем. Пара обвиняется в неуплате налогов на 300 миллионов рублей. У них дома нашли несколько люксовых авто, слитки золота и десяток паспортов. Позднее на них завели еще одно уголовное дело — по статье о легализации денег в особо крупном размере.
Позже Следственный комитет завел уголовное дело на Александру Митрошину — продавца курсов по продажам в социальных сетях. По мнению следователей, она должна государству 120 миллионов рублей.
Мы рассказывали историю «королевы марафонов» и того, как она богатела, а также с чем связано уголовное дело Блиновской.