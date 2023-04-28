«Королеву марафонов» Елену Блиновскую отправили под домашний арест

Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, отмывании денег в особо крупном размере «или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». По данным следствия, в общей сложности она не уплатила более 918 миллионов рублей. Кроме того, по данным прокуратуры, она легализовала больше 43 миллионов рублей, «приобретенных в результате совершения преступления». Максимальное наказание по этим статьям — лишение свободы на срок до семи лет. На допросе блогерша раскаялась в содеянном и полностью признала свою вину. У суда следствие запрашивало для Блиновской домашний арест.