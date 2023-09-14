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СрочноНа новом ЛДС хотят провести матчи сборной России
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В ХК «Сибирь» рассказали о планах провести матчи сборной России в Новосибирске

В городе могут организовать турне спортсменов

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Мероприятие может состояться летом

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Генеральный директор ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский заявил о планах организовать турне сборной России по хоккею в Новосибирске. Об этом сообщает агентство РИА Новости Спорт.

Генеральный директор хоккейного клуба уточнил, что мероприятие может состояться летом. Кроме возможности проведения турне российской сборной, специалист сообщил о планах организовать Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на площадке «Сибирь-Арены».

— Пока у Новосибирска идет переходный период в связи с введением нового дворца. На данный момент мы решили повременить с проведением такого грандиозного мероприятия, как Матч звезд КХЛ. Мы думаем об этом, в дальнейшем есть соответствующие планы, — сообщил специалист. — Также летом мы планируем организовать турне сборной России в Новосибирске.

Агентство ТАСС уточняет, что хоккейный клуб планирует пригласить сборную провести матчи в Новосибирске. Их могут организовать на новом ЛДС.

В начале сентября в Новосибирске на новой ледовой арене прошел первый домашний матч ХК «Сибирь» в сезоне 2023–2024 КХЛ. ЛДС официально открыли в городе в августе этого года.

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