Губернатор сравнил прямые выборы мэра с покупкой в магазине — объяснение Андрея Травникова

Он считает, что выборы мэра комиссией, а не при прямом голосовании позволят назначить на должность опытного человека.

— Конечно же, были и неудачные назначения по новой модели. Но я могу сказать, что неудачные мэры многих городов появлялись чаще в ходе прямого голосования, прямых выборов. Мы же сами иногда в магазине покупаем, выбираем товары, глядя на обертку, на упаковку красивую. И только дома, хорошо распробовав, понимаем, что просчитались, — отметил Андрей Травников.

