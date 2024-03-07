Губернатор сравнил прямые выборы мэра с покупкой в магазине — объяснение Андрея Травникова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников убежден, что выбранный комиссией глава города будет эффективным управленцем. Свое мнение он высказал в эксклюзивном интервью НГС.
Он считает, что выборы мэра комиссией, а не при прямом голосовании позволят назначить на должность опытного человека.
— Конечно же, были и неудачные назначения по новой модели. Но я могу сказать, что неудачные мэры многих городов появлялись чаще в ходе прямого голосования, прямых выборов. Мы же сами иногда в магазине покупаем, выбираем товары, глядя на обертку, на упаковку красивую. И только дома, хорошо распробовав, понимаем, что просчитались, — отметил Андрей Травников.
Он добавил, что примеров неудачной работы мэров после прямых выборов — достаточно.
— Вы сами можете вспомнить, какие конфликты и разногласия были между мэрами столичных городов и, например, региональной властью. А эти конфликты обычно всегда разрушительны для города и неблагоприятны для населения. И как ситуация стабилизировалась и выровнялась и стала более рабочей, эффективной после перехода на новую модель. Вот лично я вспоминаю не один такой пример, как минимум три примера, — подчеркнул губернатор.
Его полный комментарий вы можете увидеть на видео выше.
Также Андрей Травников назвал пять болевых точек Новосибирска, с которыми придется работать новому мэру города.
Вы можете посмотреть и полную версию эксклюзивного видеоинтервью губернатора.